Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’den Lille maçı sonrası Fenerbahçe’ye yine olay gönderme!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye göndermelerine devam ediyor. Sarı kırmızılıların golcüsü, Lille ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nden elenen ezeli rakipleri ile ilgili flaş bir paylaşım yaptı.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye göndermelerine devam ediyor. Sarı kırmızılıların golcüsü, Lille ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nden elenen ezeli rakipleri ile ilgili flaş bir paylaşım yaptı.
Icardi, yeni takım arkadaşı ve eski Fenerbahçeli Michy Batshuayi ile olan fotoğrafını Instagram hikayesine ekleyerek arka plana Aşkın Olayım parçasını ekledi.
Sarı lacivertlilerin rakibi Lille de gün içerisinde yaptığı paylaşımların birinde bu şarkıya yer vererek Fenerbahçelilerin tepkisini çekmişti.
İşte Mauro Icardi'nin Fenerbahçe'nin yenilgisi sonrasındaki paylaşımı