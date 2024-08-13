Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’den Lille maçı sonrası Fenerbahçe’ye yine olay gönderme!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye göndermelerine devam ediyor. Sarı kırmızılıların golcüsü, Lille ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nden elenen ezeli rakipleri ile ilgili flaş bir paylaşım yaptı.