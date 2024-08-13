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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den Lille maçı sonrası Fenerbahçe'ye yine olay gönderme!

Süper Lig'in dev takımlarından Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Lille ile 1-1 berabere kalıp Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi sonrası Mauro Icardi'den flaş bir paylaşım geldi. Arjantinli yıldız bu kare ile yine çok konuşulacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 22:57 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 23:15
Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’den Lille maçı sonrası Fenerbahçe’ye yine olay gönderme!

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye göndermelerine devam ediyor. Sarı kırmızılıların golcüsü, Lille ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nden elenen ezeli rakipleri ile ilgili flaş bir paylaşım yaptı.

Mauro IcardiMauro Icardi

Icardi, yeni takım arkadaşı ve eski Fenerbahçeli Michy Batshuayi ile olan fotoğrafını Instagram hikayesine ekleyerek arka plana Aşkın Olayım parçasını ekledi.

Mauro IcardiMauro Icardi

Sarı lacivertlilerin rakibi Lille de gün içerisinde yaptığı paylaşımların birinde bu şarkıya yer vererek Fenerbahçelilerin tepkisini çekmişti.

İşte Mauro Icardi'nin Fenerbahçe'nin yenilgisi sonrasındaki paylaşımı

Mauro Icardi ve Michyu BatshuayiMauro Icardi ve Michyu Batshuayi

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