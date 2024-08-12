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Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye 2 transfer tavsiyesi

Fenerbahçe'nin efsane ismi Volkan Demirel, Sarı-Lacivertlilere transfer önerisi yaptı. Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin 2 bölgeye transfer yapması gerektiğini vurguladı ve mevkileri açıkladı.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 13:53 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 13:53
Volkan Demirel’den Fenerbahçe’ye 2 transfer tavsiyesi

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Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel, Sarı-Lacivertlilerin Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ettiği maçı yorumladı.

TV100'de konuşan genç teknik adam, Fenerbahçe'ye transfer önerisi verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho.


Fenerbahçe'nin transfer yapması gereken 2 mevki olduğunu aktaran Volkan Demirel şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'nin kadrosunda eksiklikler var. Bence 2 tane kesin alınması gereken mevki var. Bence sol stoper ve 6 numara kesinlikle alınması gerekiyor.

Sol ayaklı stoperden bahsediyorum. Oosterwolde sonuçta sol bek özellikli bir oyuncu. Orijinal bir sol bek. Eğer iyi bir takımsanız, şampiyonluğa oynayan bir takımsanız, bilhassa geriden oyun kurmaları planlıyorsanız bence iyi bir takımın sol stoperi olması gerekiyor çünkü oyun kurmalar günümüz futbolunda artık çok önemli. Benim fikrim hem 6 hem de sol stoper gerekiyor.

Djiku bence bu takımın sağ stoperi olabilir ama bir tane sol ayaklı bir stoper tercih etmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin."

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