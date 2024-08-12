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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Lille maçı kararı! İlk 11 yine değişiyor

Süper Lig'e Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de gözler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında oynanacak Lille karşılaşmasına çevrildi. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, zorlu maçın 11'inde değişikliklere gidecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 10:24 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 10:24
Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan Lille maçı kararı! İlk 11 yine değişiyor

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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibini tek golle geçerek sezona 3 puanla başladı.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan Lille maçı kararı! İlk 11 yine değişiyor

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya baskılı başlayan sarı lacivertliler, oyunun sık sık durmasıyla pozisyon üretmekte zorlandı.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan Lille maçı kararı! İlk 11 yine değişiyor

Aradığı golü 34. dakikada Edin Dzeko ile bularak öne geçen Fenerbahçe, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan Lille maçı kararı! İlk 11 yine değişiyor

İkinci yarıda pozisyon üretmekte zorlanan Fenerbahçe, topun hakimiyetini ise bırakmadı.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan Lille maçı kararı! İlk 11 yine değişiyor

Rakibinin kalesinde ciddi fırsat yaratmasına müsaade etmeyen sarı lacivertliler, skoru korumayı başardı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan Lille maçı kararı! İlk 11 yine değişiyor

MOURINHO'DAN SÜRPRİZ KAMP KARARI!

Bu karşılaşmanın ardından sarı lacivertli takımda gözler, Lille ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçına çevrildi.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan Lille maçı kararı! İlk 11 yine değişiyor

Fenerbahçe, ilk maçı 2-1 kaybettiği rakibini 13 Ağustos Salı günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda ağırlayacak.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan Lille maçı kararı! İlk 11 yine değişiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, stattan takım otobüsüyle Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gideceklerini ve kampa gireceklerini açıkladı.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan Lille maçı kararı! İlk 11 yine değişiyor

Daha önce böyle bir uygulama yapmayan Portekizli teknik adam, Lille maçı için takımını 3 gün önceden kampa almış oldu.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan Lille maçı kararı! İlk 11 yine değişiyor

SAVUNMA HATTI DEĞİŞECEK

Fransa'da oynanan ilk karşılaşmadan yediği şanssız gollerle 2-1 mağlup ayrılan Fenerbahçe'de, ilk 11'de de değişime gidilecek.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan Lille maçı kararı! İlk 11 yine değişiyor

Adana Demirspor maçına da farklı 11'le sahaya çıkan Jose Mourinho, Lille karşısında bazı isimleri yine kulübeye çekecek.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan Lille maçı kararı! İlk 11 yine değişiyor

Kanarya'da zorlu maçta stoper tandeminde Djiku ve Çağlar'ın oynaması beklenirken sol bekte forma Ferdi Kadıoğlu'nun olacak.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan Lille maçı kararı! İlk 11 yine değişiyor

İlk maçta yedek kulübesinde yer alan Osayi Samuel de sağ bekteki görevine geri dönecek.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan Lille maçı kararı! İlk 11 yine değişiyor

KRUNIC KULÜBEDE

Lille maçında gösterdiği performansla eleştirilerin hedefi haline gelen Rade Krunic, 45. dakikada yerini İsmail Yüksek'e bırakmıştı.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan Lille maçı kararı! İlk 11 yine değişiyor

Adana Demirspor karşılaşmasında süre bulamayan Boşnak oyuncu, maça yine kulübede başlayacak.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan Lille maçı kararı! İlk 11 yine değişiyor

Fenerbahçe'nin orta saha tandeminin İsmail Yüksek ve Sebastian Szymanski'den oluşması bekleniyor.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan Lille maçı kararı! İlk 11 yine değişiyor

10 numara ise Lille maçında kanat pozisyonunda görev alan Tadic'in forma giyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan Lille maçı kararı! İlk 11 yine değişiyor

İRFAN İLK 11'DE

İlk Lille maçında sonradan oyuna giren ve frikikten attığı harika golle ümitleri ikinci maça bırakan İrfan Can Kahveci, Kadıköy'de 11'de sahaya çıkacak.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan Lille maçı kararı! İlk 11 yine değişiyor

İrfan'ın sağ kanatta olacağı öğrenilirken diğer kanat yine Allan Saint Maximin'e teslim edilecek.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan Lille maçı kararı! İlk 11 yine değişiyor

FORVETTE ZOR KARAR

Fransa'da oynanan karşılaşmada kaçırdığı gollerle dikkat çeken Edin Dzeko, Adana Demirspor maçını boş geçmedi.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan Lille maçı kararı! İlk 11 yine değişiyor

Lig maçında sonradan oyuna giren En Nesyri'nin hareketli performansı teknik heyeti memnun etse de, Jose Mourinho'nun Lille maçına yine Edin Dzeko ile başlaması planlanıyor.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan Lille maçı kararı! İlk 11 yine değişiyor

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