Gabriel Paulista

PAULISTA DEVAM EDEMEDİ

Karşılaşamnın 4. dakikasında Marius ile mücadeleye giren Gabriel Paulista, ayağını ters basması sonrasında kendisini yerde buldu. Brezilyalı stoper kendisini denedi ve bir süre de oynayıp gol de attı ancak ikinci devrede yerini Necip Uysal'a bıraktı.