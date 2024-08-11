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Kartal yıldızlarıyla uçtu! Beşiktaş Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'u 2-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor ile karşılaşan Beşiktaş, rakibini 2-0 yendi. 31'inci dakikada Rafa Silva ile öne geçen Kartal, 36'da ise Gabriel Paulista ile farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda istediği hücum etkinliğini yaratamayan siyah beyazlılar kazanmasını bildi ve sezona 3 puanla başladı. Kartal önümüzdeki hafta evinde Antalyaspor ile karşılaşacak. İşte Samsunspor - Beşiktaş maçının önemli anları ve yaşananlar...

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 20:40 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 00:08
Kartal yıldızlarıyla uçtu! Beşiktaş Süper Lig’in ilk haftasında Samsunspor’u 2-0 yendi

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Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolası ile başlayan Beşiktaş, Samsunspor deplasmanından galibiyetle döndü. Siyah beyazlıları galibiyete götüren golleri Rafa Silva ve Gabriel Paulista kaydetti. İşte Samsunspor - Beşiktaş maçının önemli anları ve yaşananlar...

Ciro ImmobileCiro Immobile

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Bola'nın soldan kestiği ortaya iyi hareketlenen Holse'nin şutu direğin üstünden az fakla auta çıktı.

26. dakikada Holse'nin penaltı noktasına çıkardığı topa sert ve düzgün vuran Ntcham'ın şutunu kaleci Mert güçlükle kontrol etti.

31. dakikada Semih'in defansın arkasına atığı topa iyi hareketlenen Rafa Silva, defansı geçip meşin yuvarlağı kaleci Okan'ın yanından filelere yuvarladı. 0-1

36. dakikada Masuaku'nun soldan kestiği topa iyi yükselen Paulista'nın kafa şutu farkı 2'ye çıkardı. 0-2

56'ncı dakikada Rafa Silva'nın yerden pasıyla buluşan Masuaku'nun ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

59'uncu dakikada Muja'nın pasıyla buluşan Bola'nın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut direkten geri döndü. Dönen topu Beşiktaş defansı uzaklaştırdı.

65'inci dakikada Holse'nin ceza sahasına yaptığı ortada Moundilmadji'nin gelişine vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

77'nci dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Van Drongelen'in kafa vuruşunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

90+4'üncü dakikada Samsunspor defansın arkasına atılan topa hareketlenen Gedson ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, top az farkla yandan auta gitti.

Gabriel PaulistaGabriel Paulista

SİFTAH YAPTILAR

Beşiktaş'ın Samsunspor deplasmanında yeni transferler ilk gollerini atarak lige merhaba dedi. Önce 31. dakikada Rafa Silva takımını 1-0 öne geçirdi. 5 dakika sonra Gabriel Paulista soldan gelen orta sonrasında fileleri bulmayı başardı. Ayrıca Emirhan Topçu da ilk defa siyah beyazlı forma ile mücadele verdi.

Gabriel PaulistaGabriel Paulista

PAULISTA DEVAM EDEMEDİ

Karşılaşamnın 4. dakikasında Marius ile mücadeleye giren Gabriel Paulista, ayağını ters basması sonrasında kendisini yerde buldu. Brezilyalı stoper kendisini denedi ve bir süre de oynayıp gol de attı ancak ikinci devrede yerini Necip Uysal'a bıraktı.

Beşiktaş 31'de skoru 1-0'a getirdiBeşiktaş 31'de skoru 1-0'a getirdi

İLK ŞUT GOL OLDU

Beşiktaş'ın zorlu mücadelede golü bulana kadar rakip kaleye göndermiş olduğu herhangi bir şut yoktu. Semih Kılıçsoy'un kendi yarı sahasından attığı pasla hareketlenen Rafa Silva, kaleci Okan'ı mağlup ederek takımını 1-0 öne geçirdi. Genç Semih de skor katkısını sürdürmüş oldu.

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