Beşiktaş Cher Ndour transferini resmen duyurdu!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
Siyah beyazlılar, Takvim'in 1 Ağustos tarihinde duyurduğu Cher Ndour transferini resmiyete kavuşturdu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;
"Profesyonel futbolcu Cher Ndour, kulübümüzle transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor.
Ndour'u taşıyan uçak, bu akşam saat 20.55'te Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır."