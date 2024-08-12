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Beşiktaş Cher Ndour transferini resmen duyurdu!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar, Takvim'in 1 Ağustos tarihinde duyurduğu Cher Ndour transferini resmiyete kavuşturdu. Kulüpten yapılan açıklamada; genç yıldızın bu akşam İstanbul'a geleceği belirtildi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 14:58 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 15:10
Beşiktaş Cher Ndour transferini resmen duyurdu!

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

Takvim, Beşiktaş'ın ilgisini 1 Ağustos 2024 tarihinde duyurdu.Takvim, Beşiktaş'ın ilgisini 1 Ağustos 2024 tarihinde duyurdu.

Siyah beyazlılar, Takvim'in 1 Ağustos tarihinde duyurduğu Cher Ndour transferini resmiyete kavuşturdu.

Cher Ndour, Benfica'dan PSG'ye transfer olmuştu.Cher Ndour, Benfica'dan PSG'ye transfer olmuştu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Cher Ndour, kulübümüzle transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor.

Ndour'u taşıyan uçak, bu akşam saat 20.55'te Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır."

Beşiktaşa bir dünya yıldızı daha! Cher Ndourun ardından o da geliyorBeşiktaşa bir dünya yıldızı daha! Cher Ndourun ardından o da geliyor
Beşiktaş'a bir dünya yıldızı daha! Cher Ndour'un ardından o da geliyor

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