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Galatasaray istedi Liverpool alıyor! Transferde flaş gelişme

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Takıma bir sol bek, orta saha ve kanat takviyesi yapmak isteyen sarı kırmızılıların istediği yıldız isim Liverpool'a transfer olmak üzere. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 13:30 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 13:30
Galatasaray istedi Liverpool alıyor! Transferde flaş gelişme

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Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.

Galatasaray istedi Liverpool alıyor! Transferde flaş gelişme

Sarı kırmızılılar, Hatayspor karşılaşmasının ardından gözünü transfere çevirdi.

Galatasaray istedi Liverpool alıyor! Transferde flaş gelişme

Yönetim, özellikle teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvamıştı.

Galatasaray istedi Liverpool alıyor! Transferde flaş gelişme

Cimbom'un orta saha adayları arasında ise birbirinden önemli yıldızlar bulunuyordu.

Galatasaray istedi Liverpool alıyor! Transferde flaş gelişme

Ancak Aslan'a transferde kötü bir haber geldi.

Galatasaray istedi Liverpool alıyor! Transferde flaş gelişme

Juventus ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Adrien Rabiot, yeni bir maceraya hazırlanıyor.

Galatasaray istedi Liverpool alıyor! Transferde flaş gelişme

Süper Lig'den Galatasaray dahil birçok takımın peşinde olduğu Fransız yıldızın yeni adresini İngilizler duyurdu.

Galatasaray istedi Liverpool alıyor! Transferde flaş gelişme

ADRIEN RABIOT ADA YOLCUSU

Akşam'ın Ada basınından derlediği habere göre; Liverpool, bu yaz ilk transferini yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray istedi Liverpool alıyor! Transferde flaş gelişme

Takımın yeni teknik direktörü Arne Slot, orta sahaya Adrien Rabiot ile takviye yapılmasını istedi.

Galatasaray istedi Liverpool alıyor! Transferde flaş gelişme

Fransız oyuncu ile yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı.

Galatasaray istedi Liverpool alıyor! Transferde flaş gelişme

Yıldız futbolcunun 3 yıllık sözleşmeye imza atmaya hazırlanıyor.

Galatasaray istedi Liverpool alıyor! Transferde flaş gelişme

Öte yandan 29 yaşındaki orta sahanın yıllık 10-15 milyon euro kazanacağı aktarıldı.

Galatasaray istedi Liverpool alıyor! Transferde flaş gelişme

GALATASARAY DAHİL DEVLER PEŞİNDEYDİ

Süper Lig devi Galatasaray'ın da Rabiot'un durumunu sorduğu öne sürülmüştü.

Galatasaray istedi Liverpool alıyor! Transferde flaş gelişme

Ayrıca yıldız oyuncunun peşinde; Real Madrid, Barcelona, Manchester United ve Milan gibi kulüpler vardı.

Galatasaray istedi Liverpool alıyor! Transferde flaş gelişme

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