Galatasaray istedi Liverpool alıyor! Transferde flaş gelişme

Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.
Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.
Sarı kırmızılılar, Hatayspor karşılaşmasının ardından gözünü transfere çevirdi.
Yönetim, özellikle teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvamıştı.
Cimbom'un orta saha adayları arasında ise birbirinden önemli yıldızlar bulunuyordu.
Ancak Aslan'a transferde kötü bir haber geldi.
Juventus ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Adrien Rabiot, yeni bir maceraya hazırlanıyor.
Süper Lig'den Galatasaray dahil birçok takımın peşinde olduğu Fransız yıldızın yeni adresini İngilizler duyurdu.
ADRIEN RABIOT ADA YOLCUSU
Akşam'ın Ada basınından derlediği habere göre; Liverpool, bu yaz ilk transferini yapmaya hazırlanıyor.
Takımın yeni teknik direktörü Arne Slot, orta sahaya Adrien Rabiot ile takviye yapılmasını istedi.
Fransız oyuncu ile yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı.
Yıldız futbolcunun 3 yıllık sözleşmeye imza atmaya hazırlanıyor.
Öte yandan 29 yaşındaki orta sahanın yıllık 10-15 milyon euro kazanacağı aktarıldı.
GALATASARAY DAHİL DEVLER PEŞİNDEYDİ
Süper Lig devi Galatasaray'ın da Rabiot'un durumunu sorduğu öne sürülmüştü.
Ayrıca yıldız oyuncunun peşinde; Real Madrid, Barcelona, Manchester United ve Milan gibi kulüpler vardı.