Fenerbahçe maçı öncesi Lille’de şok! Tam 4 isim kadroda olmayacak

Takımı karşılaşmadan 3 gün önce kampa alan tecrübeli teknik direktörün rövanşta nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.

Fenerbahçe cephesinde tüm bunlar gerçekleşirken, Lille cephesinden maç kadroları ile ilgili sürpriz bir güncelleme yardımcı antrenör Dimitri Farbos tarafından geldi.