Fenerbahçe maçı öncesi Lille’de şok! Tam 4 isim kadroda olmayacak

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda eşleştiği Lille ile Kadıköy'de ikinci maçlarını oynamaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda eşleştiği Lille ile Kadıköy'de ikinci maçlarını oynamaya hazırlanıyor.
İlk maçı son dakika yedikleri gol ile kaybeden sarı lacivertli ekip, deplasmandan üzgün dönmüşlerdi.
Tur atlamak için 2 veya daha fazla fark ile kazanması gereken Fenerbahçe'de gözler Mourinho'ya çevrilmiş durumda.
Takımı karşılaşmadan 3 gün önce kampa alan tecrübeli teknik direktörün rövanşta nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.
Fenerbahçe cephesinde tüm bunlar gerçekleşirken, Lille cephesinden maç kadroları ile ilgili sürpriz bir güncelleme yardımcı antrenör Dimitri Farbos tarafından geldi.
Ismaily'nin kadroya döndüğünü belirten Farbos, şu dört oyuncunun Fenerbahçe maçında forma giymeyeceğini açıkladı; Nabil Bentaleb, Akim Zedadka, Ayyoub Bouaddi ve Samuel Umtiti.