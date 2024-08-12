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Fenerbahçe maçı öncesi Lille'de şok! Tam 4 isim kadroda olmayacak

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Lille ile karşılaşacak. Sarı lacivertlilere zorlu karşılaşma öncesi müjdeli haber geldi. Fransız temsilcisinde tam 4 isim kadroda olmayacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 14:55 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 14:55
Fenerbahçe maçı öncesi Lille’de şok! Tam 4 isim kadroda olmayacak

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda eşleştiği Lille ile Kadıköy'de ikinci maçlarını oynamaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe maçı öncesi Lille’de şok! Tam 4 isim kadroda olmayacak

İlk maçı son dakika yedikleri gol ile kaybeden sarı lacivertli ekip, deplasmandan üzgün dönmüşlerdi.

Fenerbahçe maçı öncesi Lille’de şok! Tam 4 isim kadroda olmayacak

Tur atlamak için 2 veya daha fazla fark ile kazanması gereken Fenerbahçe'de gözler Mourinho'ya çevrilmiş durumda.

Fenerbahçe maçı öncesi Lille’de şok! Tam 4 isim kadroda olmayacak

Takımı karşılaşmadan 3 gün önce kampa alan tecrübeli teknik direktörün rövanşta nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.

Fenerbahçe maçı öncesi Lille’de şok! Tam 4 isim kadroda olmayacak

Fenerbahçe cephesinde tüm bunlar gerçekleşirken, Lille cephesinden maç kadroları ile ilgili sürpriz bir güncelleme yardımcı antrenör Dimitri Farbos tarafından geldi.

Fenerbahçe maçı öncesi Lille’de şok! Tam 4 isim kadroda olmayacak

Ismaily'nin kadroya döndüğünü belirten Farbos, şu dört oyuncunun Fenerbahçe maçında forma giymeyeceğini açıkladı; Nabil Bentaleb, Akim Zedadka, Ayyoub Bouaddi ve Samuel Umtiti.

Fenerbahçe maçı öncesi Lille’de şok! Tam 4 isim kadroda olmayacak

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