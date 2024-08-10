Daniele Santarelli yönetiminde Milletler Ligi ve Dünya şampiyonluğu kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Brezilya ile karşı karşıya geliyor. Bronz madalya kazanmak için rakibini yenmek zorunda olan Filenin Sultanları , istediğini yapamadı ve karşılaşmadan 3-1 yenik ayrılarak 4. oldu.

Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda son maçına çıktı

SET RAPORLARI

İlk sette rakibi Brezilya ile baş baş mücadele veren millilerimiz, uzun süre seti kazanmaya ortaktı. Ancak son anlarda arka arkaya gelen sayılar Brezilya'nın 25-21 kazanmasını sağladı. İkinci sette ise bu kez eşitliği yakalamayı başardık. 2 farkı bulan Bezilya oldu ve skor 2-0'a geldi. Üçüncü sette millilerimiz rakibini devirerek ilk sayısını aldı. 25-22'lik sonuç sonrasında mücadele dördüncü sete taşındı. Dördüncü sette Brezilya, karşılaşmadan galip ayrılan taraf olarak üçüncülüğü elde etti.