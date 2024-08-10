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Teşekkürler Sultanlar! Türkiye Brezilya'ya 3-1 yenilerek Paris Olimpiyatları'nda 4. oldu

Ülkemizi Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda temsil eden Filenin Sultanları, bronz madalya için parkeye çıktı. Brezilya ile üçüncülük için karşılaşan millilerimiz, rakibine 3-1 yenilerek organizasyonu 4. tamamladı.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 18:09 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 20:30
Teşekkürler Sultanlar! Türkiye Brezilya’ya 3-1 yenilerek Paris Olimpiyatları’nda 4. oldu

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Daniele Santarelli yönetiminde Milletler Ligi ve Dünya şampiyonluğu kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Brezilya ile karşı karşıya geliyor. Bronz madalya kazanmak için rakibini yenmek zorunda olan Filenin Sultanları, istediğini yapamadı ve karşılaşmadan 3-1 yenik ayrılarak 4. oldu.

Melissa VargasMelissa Vargas

TÜRKİYE - BREZİLYA CANLI TAKİP

1.set | Türkiye: 21-25 :Brezilya
2.set | Türkiye: 25-27 :Brezilya
3. set | Türkiye: 25-22 :Brezilya
4. set | Türkiye: 15-25 :Brezilya (kazanan Brezilya)

Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda son maçına çıktıFilenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda son maçına çıktı

SET RAPORLARI

İlk sette rakibi Brezilya ile baş baş mücadele veren millilerimiz, uzun süre seti kazanmaya ortaktı. Ancak son anlarda arka arkaya gelen sayılar Brezilya'nın 25-21 kazanmasını sağladı. İkinci sette ise bu kez eşitliği yakalamayı başardık. 2 farkı bulan Bezilya oldu ve skor 2-0'a geldi. Üçüncü sette millilerimiz rakibini devirerek ilk sayısını aldı. 25-22'lik sonuç sonrasında mücadele dördüncü sete taşındı. Dördüncü sette Brezilya, karşılaşmadan galip ayrılan taraf olarak üçüncülüğü elde etti.

Filenin Sultanları altın madalya için Paris'e gelmiştiFilenin Sultanları altın madalya için Paris'e gelmişti

VOLEYBOLDA DÜNYA SIRALAMASI

1 - İTALYA: 428.53
2 - BREZİLYA: 400.63
3 - AMERİKA: 370.77
4 - TÜRKİYE: 359.07
5 - ÇİN: 350.07
6 - JAPONYA: 325.18
7 - POLONYA: 349.75
8 - KANADA: 284.76
9 - HOLLLANDA: 283.99
10 - SIRBİSTAN: 280.42

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