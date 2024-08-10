Olaylı maçta Sami Uğurlu kırmızı kartla oyundan atıldı! Konyaspor Kasımpaşa’yı yeni transferleriyle 3-2 yendi

Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanan maçla başlayan Trendyol Süper Lig 'in yeni sezonunda birbirinden çekişmeli maçlar oynanmaya devam ediyor. Kasımpaşa 'nın rakibi Konyaspor oldu.

Umut Nayir

Mücadele çok çekişmeli bir rekabete sahne oldu. Konyaspor Pedrinho ile 7'inci dakikada öne geçti. İlk yarı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci devrede ise Claudio Winck 74'te sahneye çıktı ve takımına üstünlüğü getirdi. 81'de yeşil beyazlı ekip adına Danijel Aleksic Aleksic 2-2'yi yakaladı. 89'da Guilherme son sözü söyledi. Brezilyalı sol bek Konya ekibinin sahadan 3-2'lik zaferle ayrılmasını sağladı.