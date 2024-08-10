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Olaylı maçta Sami Uğurlu kırmızı kartla oyundan atıldı! Konyaspor Kasımpaşa'yı yeni transferleriyle 3-2 yendi

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Konuk takım yeni transferleri Pedrinho, Umut Nayir ve Danijel Aleksic ile 3-2 kazandı. Ev sahibine ise Nuno da Costa ve Claudio Winck'in golleri yetmedi. Karşılaşmada lacivert beyazlıların teknik direktörü Sami Uğurlu bir pozisyon sonrasında adeta çıldırdı ve Muhammet Ali Metoğlu tarafından oyundan atıldı.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 21:35 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 21:35
Olaylı maçta Sami Uğurlu kırmızı kartla oyundan atıldı! Konyaspor Kasımpaşa’yı yeni transferleriyle 3-2 yendi

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Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanan maçla başlayan Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunda birbirinden çekişmeli maçlar oynanmaya devam ediyor. Kasımpaşa'nın rakibi Konyaspor oldu.

Umut NayirUmut Nayir

Mücadele çok çekişmeli bir rekabete sahne oldu. Konyaspor Pedrinho ile 7'inci dakikada öne geçti. İlk yarı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci devrede ise Claudio Winck 74'te sahneye çıktı ve takımına üstünlüğü getirdi. 81'de yeşil beyazlı ekip adına Danijel Aleksic Aleksic 2-2'yi yakaladı. 89'da Guilherme son sözü söyledi. Brezilyalı sol bek Konya ekibinin sahadan 3-2'lik zaferle ayrılmasını sağladı.

Sami Uğurlu zor sakinleştirildiSami Uğurlu zor sakinleştirildi

SAMİ UĞURLU ÇILDIRDI

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, 42. dakikada pozisyona yoğun itirazda bulundu. Hakem Muhammet Ali Meteoğlu, tecrübeli teknik direktöre sarı kart gösterdi.

Sami Uğurlu kırmızı kartla oyundan atıldıSami Uğurlu kırmızı kartla oyundan atıldı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, kırmızı kart gördükten sonra oyundan çıkarken çok sinirlendi ve Konyaspor kulübesine doğru yöneldi. Ortalık bir anda karıştı. Zor sakinleştirilen teknik adam, sahadan çıkarken de hakem Muhammet Ali Meteoğlu'na sert tepki gösterdi.

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