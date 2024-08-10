Fenerbahçe’ye dünya yıldızı bek! Ferdi giderse o gelecek

Fenerbahçe'de orta saha oyuncusu arayışları da tam gaz devam ediyor. Fred'in sakatlanmış olması, Kanarya'nın bu bölge için çalışmalarını daha da hızlandırdı.
Fenerbahçe'de orta saha oyuncusu arayışları da tam gaz devam ediyor. Fred'in sakatlanmış olması, Kanarya'nın bu bölge için çalışmalarını daha da hızlandırdı.
MATIC İDDİASI
Fenerbahçe'nin gündemine Manchester United ve AS Roma'nın eski yıldızı Memanja Matic geldi. Sarı-lacivertli kulüp, Jose Mourinho'nun eski öğrencisini transfer listesine dahil etti.
MOURINHO İSTİYOR
Tecrübeli futbolcu, kış transfer döneminde Rennes'den Lyon'a transfer olmuştu. Lyon ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon euro. Mourinho'nun, eski öğrencisini kadroda görmek istediği bildiriliyor.
GÜNDEM FERDİ KADIOĞLU
Ancak Fenerbahçe'de orta saha transferinden önce asıl gündem Ferdi Kadıoğlu...
Son günlerde gerek Türkiye'de gerekse İngiltere'de oldukça popüler olan 24 yaşındaki futbolcu için transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.
BRIGHTON'DAN TEKLİF
İngiltere Premier Lig kulübü Brighton'ın, Ferdi Kadıoğlu için transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi. İngiliz ekibinin, millî futbolcu için 35 milyon euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi.
ALTERNATİFİ BULUNDU!
Fenerbahçe, takımdan ayrılma ihtimali yüksek olan Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifini buldu. Sarı-lacivertli yönetim, gözünü yıldız isme çevirdi.
ALEX SANDRO HAMLESİ
Juventus ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini elinde bulunduran Alex Sandro, yeniden Fenerbahçe'nin gündemine geldi.
Santos'un da ilgilendiği Alex Sandro'ya Ferdi Kadıoğlu'nun durumuna göre teklif yapılacak.