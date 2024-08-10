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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı bek! Ferdi giderse o gelecek

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gündem Ferdi Kadıoğlu. Yıldız futbolcu için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'ın yanı sıra Manchester United ve Arsenal de devrede. Kanarya, milli futbolcunun ayrılması durumunda planını yaptı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 15:20 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 15:20
Fenerbahçe’ye dünya yıldızı bek! Ferdi giderse o gelecek

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Fenerbahçe'de orta saha oyuncusu arayışları da tam gaz devam ediyor. Fred'in sakatlanmış olması, Kanarya'nın bu bölge için çalışmalarını daha da hızlandırdı.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızı bek! Ferdi giderse o gelecek

MATIC İDDİASI

Fenerbahçe'nin gündemine Manchester United ve AS Roma'nın eski yıldızı Memanja Matic geldi. Sarı-lacivertli kulüp, Jose Mourinho'nun eski öğrencisini transfer listesine dahil etti.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızı bek! Ferdi giderse o gelecek

MOURINHO İSTİYOR

Tecrübeli futbolcu, kış transfer döneminde Rennes'den Lyon'a transfer olmuştu. Lyon ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon euro. Mourinho'nun, eski öğrencisini kadroda görmek istediği bildiriliyor.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızı bek! Ferdi giderse o gelecek

GÜNDEM FERDİ KADIOĞLU

Ancak Fenerbahçe'de orta saha transferinden önce asıl gündem Ferdi Kadıoğlu...

Fenerbahçe’ye dünya yıldızı bek! Ferdi giderse o gelecek

Son günlerde gerek Türkiye'de gerekse İngiltere'de oldukça popüler olan 24 yaşındaki futbolcu için transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızı bek! Ferdi giderse o gelecek

BRIGHTON'DAN TEKLİF

İngiltere Premier Lig kulübü Brighton'ın, Ferdi Kadıoğlu için transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi. İngiliz ekibinin, millî futbolcu için 35 milyon euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızı bek! Ferdi giderse o gelecek

ALTERNATİFİ BULUNDU!

Fenerbahçe, takımdan ayrılma ihtimali yüksek olan Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifini buldu. Sarı-lacivertli yönetim, gözünü yıldız isme çevirdi.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızı bek! Ferdi giderse o gelecek

ALEX SANDRO HAMLESİ

Juventus ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini elinde bulunduran Alex Sandro, yeniden Fenerbahçe'nin gündemine geldi.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızı bek! Ferdi giderse o gelecek

Santos'un da ilgilendiği Alex Sandro'ya Ferdi Kadıoğlu'nun durumuna göre teklif yapılacak.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızı bek! Ferdi giderse o gelecek

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