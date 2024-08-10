Cengiz Ünder adım adım Beşiktaş’a! Bonservis rakamı da belli oldu

Kadrosunu güçlendirmek için kanat bölgesine futbolcu arayan Beşiktaş, aradığı ismi Süper Lig'de buldu.

Fenerbahçe'yle kesin olarak yollarını ayıracak Cengiz Ünder, Beşiktaş'a gidiyor.

Fenerbahçe, milli futbolcu için 10 milyon bonservis talep ediyordu.

Sarı lacivertliler, bonservis beklentisini aşağıya çekmeye de hazır.

Siyah beyazlılar Cengiz Ünder için yönetim kurulu olarak toplantı yapacak.