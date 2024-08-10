Cengiz Ünder adım adım Beşiktaş’a! Bonservis rakamı da belli oldu

Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder, sarı lacivertlilerden ayrılamaya hazırlanıyor.
Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder, sarı lacivertlilerden ayrılamaya hazırlanıyor.
Türkiye'den ayrılmak istemeyen milli futbolcu bir diğer Süper Lig devi Beşiktaş'a menajeri aracılığıyla mesaj yollamıştı.
Akşam'da yer alan habere göre, başarılı oyuncusunun siyah beyazlı formayı giymek istediği kaydedildi.
Kadrosunu güçlendirmek için kanat bölgesine futbolcu arayan Beşiktaş, aradığı ismi Süper Lig'de buldu.
Fenerbahçe'yle kesin olarak yollarını ayıracak Cengiz Ünder, Beşiktaş'a gidiyor.
Fenerbahçe, milli futbolcu için 10 milyon bonservis talep ediyordu.
Sarı lacivertliler, bonservis beklentisini aşağıya çekmeye de hazır.
Siyah beyazlılar Cengiz Ünder için yönetim kurulu olarak toplantı yapacak.
Çıkacak karar sonrası Cengiz'in siyah beyazlılara imza atması bekleniyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 33 maça çıkan Cengiz Ünder, 18 maçta ilk 11 oynadı.
9 gol atmayı başaran milli futbolcu 2 de asist yaptı.