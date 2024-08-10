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Cengiz Ünder adım adım Beşiktaş'a! Bonservis rakamı da belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Sağ kanat arayışındaki Beşiktaş'a önceki günlerde Cengiz Ünder ismi önerilmişti. Bu transfer ciddiye binmek üzere. Kanarya, milli yıldız için istediği bonservis bedelinde de indirime gitti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 16:35 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 16:35
Cengiz Ünder adım adım Beşiktaş’a! Bonservis rakamı da belli oldu

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Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder, sarı lacivertlilerden ayrılamaya hazırlanıyor.

Cengiz Ünder adım adım Beşiktaş’a! Bonservis rakamı da belli oldu

Türkiye'den ayrılmak istemeyen milli futbolcu bir diğer Süper Lig devi Beşiktaş'a menajeri aracılığıyla mesaj yollamıştı.

Cengiz Ünder adım adım Beşiktaş’a! Bonservis rakamı da belli oldu

Akşam'da yer alan habere göre, başarılı oyuncusunun siyah beyazlı formayı giymek istediği kaydedildi.

Cengiz Ünder adım adım Beşiktaş’a! Bonservis rakamı da belli oldu

Kadrosunu güçlendirmek için kanat bölgesine futbolcu arayan Beşiktaş, aradığı ismi Süper Lig'de buldu.

Cengiz Ünder adım adım Beşiktaş’a! Bonservis rakamı da belli oldu

Fenerbahçe'yle kesin olarak yollarını ayıracak Cengiz Ünder, Beşiktaş'a gidiyor.

Cengiz Ünder adım adım Beşiktaş’a! Bonservis rakamı da belli oldu

Fenerbahçe, milli futbolcu için 10 milyon bonservis talep ediyordu.

Cengiz Ünder adım adım Beşiktaş’a! Bonservis rakamı da belli oldu

Sarı lacivertliler, bonservis beklentisini aşağıya çekmeye de hazır.

Cengiz Ünder adım adım Beşiktaş’a! Bonservis rakamı da belli oldu

Siyah beyazlılar Cengiz Ünder için yönetim kurulu olarak toplantı yapacak.

Cengiz Ünder adım adım Beşiktaş’a! Bonservis rakamı da belli oldu

Çıkacak karar sonrası Cengiz'in siyah beyazlılara imza atması bekleniyor.

Cengiz Ünder adım adım Beşiktaş’a! Bonservis rakamı da belli oldu

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 33 maça çıkan Cengiz Ünder, 18 maçta ilk 11 oynadı.

Cengiz Ünder adım adım Beşiktaş’a! Bonservis rakamı da belli oldu

9 gol atmayı başaran milli futbolcu 2 de asist yaptı.

Cengiz Ünder adım adım Beşiktaş’a! Bonservis rakamı da belli oldu

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