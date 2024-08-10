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Jose Mourinho'dan Fenerbahçe sorusuna şoke eden yanıt! "Küçük işleri üstlenmek..."

Sezon başında Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye imza atan Jose Mourinho, tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı. İspanyol basınına açıklamalarda bulunan 'Special One' Fenerbahçe ile ilgili gelen soruya şoke eden bir yanıt verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 18:03 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 18:03
Jose Mourinho’dan Fenerbahçe sorusuna şoke eden yanıt! Küçük işleri üstlenmek...

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho’dan Fenerbahçe sorusuna şoke eden yanıt! Küçük işleri üstlenmek...

İspanyol basınından Marca'ya konuşan Mourinho, "İnsanların farklı bir algısı olabilir ama çalıştığım tüm kulüplerle inanılmaz bir ilişkim var" ifadelerini kullandı.


Jose Mourinho’dan Fenerbahçe sorusuna şoke eden yanıt! Küçük işleri üstlenmek...

"YENİ ANTRENÖRLER GÖREVDE KALAMIYOR"

Genç teknik direktörler hakkında konuşan Mourinho, "Bugünlerde iyi antrenörler zirveye daha çabuk ulaşıyor ve aynı hızla yerlerine yenileri geliyor." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho’dan Fenerbahçe sorusuna şoke eden yanıt! Küçük işleri üstlenmek...

Carlo Ancelotti'nin performansını öven Mourinho, "O ilk uluslararası şampiyonluğunu 2003'te, sonuncusunu ise 2024'te kazandı. Ben ise ilk şampiyonluğumu 2004'te, sonuncusunu ise 2022'de kazandım. Bir Real taraftarı olarak umarım uzun süre orada kalır." dedi.

Jose Mourinho’dan Fenerbahçe sorusuna şoke eden yanıt! Küçük işleri üstlenmek...

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Fenerbahçe tercihi hakkında gelen "Roma ve Fenerbahçe, kariyerinizden beklenecek kulüpler değil." yorumuna da cevap veren Portekizli teknik adam şunları söyledi;

Jose Mourinho’dan Fenerbahçe sorusuna şoke eden yanıt! Küçük işleri üstlenmek...

"Başarılı antrenörlerin daha küçük işleri üstlenmesi sık rastlanan bir durum değil. Everton'daki Carlo Ancelotti hariç. Carlo'nun ve benim jenerasyonum sona erdiğinde, bu kadar uzun süre başarılı olabilecek benzer kariyerler olacağından şüpheliyim."

Jose Mourinho’dan Fenerbahçe sorusuna şoke eden yanıt! Küçük işleri üstlenmek...

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