Jose Mourinho'dan Fenerbahçe sorusuna şoke eden yanıt! "Küçük işleri üstlenmek..."

Carlo Ancelotti'nin performansını öven Mourinho, "O ilk uluslararası şampiyonluğunu 2003'te, sonuncusunu ise 2024'te kazandı. Ben ise ilk şampiyonluğumu 2004'te, sonuncusunu ise 2022'de kazandım. Bir Real taraftarı olarak umarım uzun süre orada kalır." dedi.





FENERBAHÇE AÇIKLAMASI



Fenerbahçe tercihi hakkında gelen "Roma ve Fenerbahçe, kariyerinizden beklenecek kulüpler değil." yorumuna da cevap veren Portekizli teknik adam şunları söyledi;

"Başarılı antrenörlerin daha küçük işleri üstlenmesi sık rastlanan bir durum değil. Everton'daki Carlo Ancelotti hariç. Carlo'nun ve benim jenerasyonum sona erdiğinde, bu kadar uzun süre başarılı olabilecek benzer kariyerler olacağından şüpheliyim."