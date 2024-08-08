Milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman Paris 2024’te bronz madalyanın sahibi oldu: LGBT terörüne tepki gösterdi!

Elinden gelen her şeyi yaptığını vurgulayan Esra, "Dün bazı şansızlıklar yaşadım ve hastalandım. Burada bronz madalya kazandım. 'Nasip böyleymiş' diyelim, Los Angeles 2028'de altın madalyayı hedefliyorum. Onu alana kadar da pes etmeyeceğim." diye konuştu.

Paris 2024'teki başarısıyla olimpiyatlardaki ilk madalyasını kazandı

OLİMPİYATLARDAKİ İLK MADALYASINI KAZANDI

Esra, maçlardan önce Türk halkının desteğini hissettiğini belirterek, "Beni tanıyan ya da tanımayan, sözlü veya yazılı olarak ulaşan ve dua eden herkese çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

İlk kez katıldığı Tokyo 2020'de çeyrek finalde elenerek 5'inci olan 27 yaşındaki Esra, Paris 2024'teki başarısıyla olimpiyatlardaki ilk madalyasını kazanmış oldu.