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Milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman Paris 2024'te bronz madalyanın sahibi oldu: LGBT terörüne tepki gösterdi!

Milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman yarı final maçında izleyiciyi ekran başında kilitledi. Tayvanlı rakibi Lin Yu Ting ile mücadele ederek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyanın sahibi oldu. Öte yandan Esra Yıldız Kahraman Olimpiyat komitesinin LGBT terörüne çanak tutan kararına karşı kadın kromozomlarının sembolü 'XX' işareti yaparak tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 22:49 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 10:35
Milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman Paris 2024’te bronz madalyanın sahibi oldu: LGBT terörüne tepki gösterdi!

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman, yarı finalde Tayvanlı Lin Yu Ting'e kaybederek bronz madalya kazandı.

Milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman ve Tayvanlı rakibi Lin Yu Ting Milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman ve Tayvanlı rakibi Lin Yu Ting

Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda boks branşının kadınlar 57 kilo yarı final mücadelesi yapıldı.

Milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman Paris 2024'te bronz madalyanın sahibi olduMilli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman Paris 2024'te bronz madalyanın sahibi oldu

PARİS'TE BİR MADALYA DAHA
Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Tayvanlı Lin Yu Ting'e 5-0 yenilerek finale çıkma şansını kaybetti ve bronz madalya elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak müsabakayı salonda izledi.

Los Angeles 2028'de altın madalyayı hedefliyorLos Angeles 2028'de altın madalyayı hedefliyor

"LOS ANGELES 2028'DE ALTIN MADALYAYI HEDEFLİYORUM"
Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'ndaki yarı finalde Tayvanlı Lin Yu Ting'e kaybederek bronz madalya kazanmasına ilişkin, soruları yanıtladı.

Elinden gelen her şeyi yaptığını vurgulayan Esra, "Dün bazı şansızlıklar yaşadım ve hastalandım. Burada bronz madalya kazandım. 'Nasip böyleymiş' diyelim, Los Angeles 2028'de altın madalyayı hedefliyorum. Onu alana kadar da pes etmeyeceğim." diye konuştu.

Paris 2024'teki başarısıyla olimpiyatlardaki ilk madalyasını kazandıParis 2024'teki başarısıyla olimpiyatlardaki ilk madalyasını kazandı

OLİMPİYATLARDAKİ İLK MADALYASINI KAZANDI
Esra, maçlardan önce Türk halkının desteğini hissettiğini belirterek, "Beni tanıyan ya da tanımayan, sözlü veya yazılı olarak ulaşan ve dua eden herkese çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

İlk kez katıldığı Tokyo 2020'de çeyrek finalde elenerek 5'inci olan 27 yaşındaki Esra, Paris 2024'teki başarısıyla olimpiyatlardaki ilk madalyasını kazanmış oldu.

Tayvanlı boksör Lin Yu TingTayvanlı boksör Lin Yu Ting

'TRANS' BOKSÖR SKANDALI!
Paris 2024 Olimpiyatları'nda sporun önüne geçen skandal açılışından bu yana devam eden LGBT dayatması rezilliğe çanak tuttu.

Paris'te trans boksör skandalı

Sapkın LGBT lobisinin açılışını kirlettiği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın müsabakalarında da usulsüzler yaşanıyor.

LGBT rezaleti sonrası kabus!

Milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman rakibi kadınlar 57 kg yarı finalinde Tayvan'dan Yu Ting Lin ile mücadele ederek mağlup oldu.

Lin Yu Ting cinsiyet testleri olumsuz sonuçlanmıştıLin Yu Ting cinsiyet testleri olumsuz sonuçlanmıştı

DİSKALİFİYE EDİLMİŞTİ
Lin Yu Ting, 2023 Dünya Boks Şampiyonası için yapılan cinsiyet testini geçemediği için diskalifiye edilmişti.

LGBT TERÖRÜNE TEPKİ GÖSTERDİ
Milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman, karşılaşmanın ardından Olimpiyat komitesinin LGBT terörüne çanak tutan kararına, kadın kromozomlarının sembolü 'XX' işareti yaparak tepki gösterdi.

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