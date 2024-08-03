Paris’te LGBT rezaleti sonrası kabus! Olimpiyatın ilk haftası skandallarla geçti

VI. Felipe - İspanya Kralı AÇILIŞ TÖRENİNDE YAĞIŞ NEDENİYLE AKSAKLIKLAR YAŞANDI

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde sağanak nedeniyle aksaklıklar yaşandı. Olimpiyatta mücadele eden ülkelerin kafilelerinin, Austerlitz Köprüsü'nün altından başlayarak Sen Nehri boyunca Eyfel Kulesi'nin olduğu noktadaki Iena Köprüsü'ne kadar 6 kilometreyi aşkın mesafede geçit yaptığı törende çeşitli gösteriler sunuldu.

Temim bin Hamed es-Sani - Katar Emiri Trocadero Meydanı'nda oluşturulan üstü açık tribünde töreni takip eden devlet adamları ile uluslararası kuruluşların temsilcileri yağış nedeniyle zor anlar yaşarken, basın mensupları da görevlerini gereği gibi yapamadı. Yeterli önlem anılamadığı için yağmurda ıslanan çok sayıda davetli, sporcu, basın mensubu ve izleyici, tören alanını terk etmek zorunda kaldı. Özel konukların tek kullanımlık yağmurluklarla töreni takip etmesi basında geniş yer buldu. OLİMPİYAT BAYRAĞI GÖNDERE TERS ÇEKİLDİ

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenindeki sembolik anların birinde de sorun yaşandı. Törenin sonlarına doğru Trocadero Meydanı'nda kurulan alana getirilen olimpiyat bayrağının göndere ters çekilmesi izleyicilerin gözünden kaçmazken basında da geniş yer buldu.

Öte yandan Türkiye'nin Okçuluk Klasik Yay Takım kategorisinde bronz madalya kazandığı seremonide de ülke bayrakları yanlış yükseklikte asıldı. Törende gümüş madalya kazanan Fransa'nın bayrağı, Türk bayrağının altında kaldı. FRANSA, SPORCUSUNUN BAŞÖRTÜSÜYLE TÖRENE KATILMASINA İZİN VERMEDİ

Sporcularına Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başörtü yasağı getiren Fransa, açılış törenine başını örterek katılmak isteyen bir sporcusunu da engelledi. Oyunlarda 4x400 metre bayrak yarışında Fransa'yı temsil edecek atlet Sounkamba Sylla, başörtü yasağı nedeniyle açılış törenine şapkayla çıkmak zorunda kaldı.

Fransa'yı temsil edecek atlet Sounkamba Sylla Yasak sadece Fransa vatandaşı sporcuları kapsadığından diğer ülkelerin kafilelerindeki sporcular açılış töreninde başörtüleriyle yer alabildi. GÜNEY KORE, "KUZEY KORE" DİYE ANONS EDİLDİ

Olimpiyat oyunlarının açılış töreninde yaşanan skandallardan biri de Güney Kore'nin "Kuzey Kore" diye anons edilmesi oldu. Törende kafilelerin tekneyle geçişi sırasında yapılan anonsta Güney Kore kafilesi, hem Fransızca hem de İngilizce, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti" şeklinde tanıtıldı. İdeolojik olarak farklı kutuplarda bulunan, ihtilaflı iki ülkeden de duruma tepki geldi.