Paris’te LGBT rezaleti sonrası kabus! Olimpiyatın ilk haftası skandallarla geçti

Güney Sudanlı basketbolcular ile müsabakayı izlemeye gelen taraftarları duruma tepki gösterirken, organizatörler özür diledi ve doğru marş çalındıktan sonra müsabaka başladı.
SEN NEHRİ'NDEKİ KİRLİLİK YARIŞ ERTELETTİ
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları başlamadan önce tartışma konusu olan Sen Nehri'ndeki kirlilik, yarışma erteletti.
Nehirdeki kirlilik nedeniyle antrenmanların iptal edildiği triatlon branşında 30 Temmuz'da yapılması gereken erkekler müsabakaları bir gün gecikmeli gerçekleştirildi.
Bazı testlerde su kalitesi istenilen seviyede çıkmayan nehirde 5 Ağustos'ta triatlon, 8-9 Ağustos'ta maraton yüzme yarışları yapılacak.
Kirlilik ve gemi trafiğinin neden olduğu tehlikeler nedeniyle 1923'ten bu yana yüzmenin yasaklandığı Sen Nehri'nin temizliği için Fransız hükümetinin 2015'ten bu yana 1,4 milyar avro harcadığı belirtilmişti.
"CASUSLUK" SKANDALI
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın hemen başında, Kanada Kadın Futbol Takımı'nın "casusluk" skandalı gündemde yer buldu.
Rakipleri Yeni Zelanda'nın antrenmanını insansız hava aracı (drone) ile gözetlemeye çalışan Kanada, bunun cezasını ağır ödedi.
FIFA, bu gerekçeyle Kanada takımına 6 puan silme cezası uyguladı. Kanada Teknik Direktörü Beverly Priestman ve antrenör ekibinden 3 isme de 1'er yıl men cezası verildi.
OLİMPİYAT KÖYÜ'NDEKİ EKSİK VE SORUNLAR
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden sporcu ile antrenörler, kaldıkları Olimpiyat Köyü'nde birçok sorunla karşılaştı.
Özellikle protein ağırlıklı yiyecekler ve içme suyuna erişim konusunda sorun yaşayan kafileler, zamanında beslenme ihtiyaçlarını da yoğunluk nedeniyle gideremedi.
Köydeki konforsuz yatak ve sıcaklık sorunu da sporcuların en çok şikayet ettiği konular oldu.
PARİS'TE 'TRANS' BOKSÖR SKANDALI
66 kiloda geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'ndaki cinsiyet testinde başarısız olan Cezayirli Imane Khelif'in kadınlar kategorisinde yarışmasına Paris'te izin verildi. Bugün 66 kiloda ringe çıkan Khelif, İtalyan Angela Carini ile karşılaştı. Khelif'in sert yumruğu sonrası maçı 46. saniyede bırakan İtalyan boksörün büyük üzüntü yaşadığı görüldü.