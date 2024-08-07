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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Merve Dinçel Kavurat Olimpiyat beşincisi oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, bronz madalya maçında mağlup olarak Olimpiyatlar'ı beşinci sırada tamamladı.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 14:45 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 22:42
2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda Merve Dinçel Kavurat Olimpiyat beşincisi oldu

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, bronz madalya maçını kaybetti.

Grand Palais'te gerçekleştirilen müsabakalarda Merve Dinçel Kavurat, kadınlar 49 kiloda çeyrek finalde yenildiği Çinli Quing Guo finale çıktığı için repesajda mücadele etme hakkı kazandı.

Milli tekvandocu Merve Dinçel KavuratMilli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat

DİNÇEL, OLİMPİYAT BEŞİNCİSİ OLDU

Repesajdaki ilk maçında mülteci takımı kadrosunda yer alan Dino Pouryounes Langeroudi'yi yenen Merve Dinçel Kavurat, bronz madalya için Hırvat Lena Stojkovic ile karşı karşıya geldi.

Rakibine 2-0 mağlup olarak bronz madalya şansını kaybeden Merve Dinçel Kavurat, oyunları beşinci tamamladı.

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