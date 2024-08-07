SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Filenin Sultanları - İtalya maçı hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Paris Olimpiyatları kadrosu!

Olimpiyat yolunda emin adımlarla ilerleyen Filenin Sultanları, zorlu bir rakiple karşı karşıya. Grup aşamasında İtalya'ya 3-0 mağlup olan Millilerimiz, bu kez tur atlamak için ter dökecek. İtalya karşısında ay-yıldızlılarımızın mücadelesi nefes kesecek. Peki, Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 14:43 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 14:43
Filenin Sultanları - İtalya maçı hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Paris Olimpiyatları kadrosu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarı finale yükselmenin heyecanını yaşıyor. Grup aşamasında tek mağlubiyetlerini İtalya karşısında alan Milliler, şimdi yarı finalde aynı rakiple yeniden karşılaşacak. Daniele Santarelli yönetimindeki takım, bu önemli maç öncesinde yoğun bir hazırlık sürecine girdi. Hedefleri ise altın madalya kazanmak.

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları yarı final maçı İtalya ile oynanacak. Türkiye İtalya karşılaşması 8 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Maç akşam saatlerinde bekleniyor.

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye'nin yarı final maçının TRT 1 ekranlarında olması bekleniyor.

VOLEYBOL OLİMPİYAT MAÇ TAKVİMİ

8 Ağustos günü oynanacak yarı finaller şöyle:

Brezilya - ABD

Türkiye - İtalya

Bronz madalya maçı 10 Ağustos, Altın madalya maçı 11 Ağustos günü oynanacak.

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT KADROSU

Başantrenör Danielle Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımının Olimpiyat kadrosu şöyle:

Pasörler:

Cansu Özbay
Elif Şahin

Smaçörler:

Ebrar Karakurt
Hande Baladın
Meliha Diken
İlkin Aydın
Derya Cebecioğlu

Orta Oyuncular:

Eda Erdem Dündar (Kaptan)
Zehra Güneş
Aslı Kalaç

Pasör Çaprazı:

Melissa Vargas

Libero:

Gizem Örge

+1 Oyuncu:

Beyza Arıcı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor! Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Son derece kapsamlı ve ayrıntılı şekilde hazırlandık
İsrail’in taşeronu PKK! Arz-ı Mev’ud sözcülüğüne soyunan elebaşı Duran Kalkan’dan küstah tehdit: Sıra KKTC ve Türkiye’ye gelecek
Instagram yasaları ihlal ediyor! Erişim engeli neden getirildi? Batı’da hangi düzenlemeler yapıldı?
İsrail askerlerinden Filistinli sivillere kan donduran işkence: Cinsel istismar görüntüleri ortaya çıktı
Halil Falyalı suikastında karar açıklandı: 3 isme ceza yağdı!
Mama lobisi yine istismar peşinde! ’Köpek Velisi’ Buket Özgünlü video çekip para dilendi: Estetik parası mı çıkışmadı?| Vurgun MASAK raporunda
CANLI TAKİP | İran’dan savaşın fitilini ateşleyecek haber! Ordu harekete geçti sınır füzelerle donatıldı
İsrail’e sosyal kalkan olan sansürcü META’ya küresel tepki! Türkiye dijital faşizme dur dedi... Maduro WhatsApp’tan ’kurtuldu’
Adana’daki depremler neyin habercisi? Uzman isimlerden korkutan uyarı: 6 Şubat’ın etkisi hızlı olmamız gerek
MEB noktayı koydu: Yaz tatili süresi kısalıyor mu?
Kamala Harris yardımcısını belirledi: Tim Walz | Kim bu emekli lise öğretmeni? Sicili kabarık çıktı: Dolandırıcılık, usulsüzlük, asker kaçaklığı…
EMEKLİYE FARK ZAMANI: 3.7 milyon kişiye bugün ödeme yapılacak! Kim, ne kadar alacak? İşte SSK ve Bağ-Kur’luların zam ve fark hesabı...
Enflasyon nasıl hesaplanıyor? TÜİK’ten algı operasyonuna yanıt
Amerikan basınından flaş iddia: İsrail Haniye’yi öldürdüğünü itiraf etti! Suikast planı ABD’de mi yapıldı?
Başkan Erdoğan’ın elektrikli araç teşvikleri Alman basınında! Kendileriyle kıyaslayıp Türkiye’yi örnek gösterdiler!
SON DAKİKA