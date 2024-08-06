Istvan Kovacs EURO 2024 sonrası Lille Fenerbahçe maçında da sahnede!

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Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Lille ile karşılaştı. Zorlu randevuyu yöneten Istvan Kovacs, EURO 2024 sonrası ekibimizin maçında da kartları ile dikkat çekti.

Istvan Kovacs Milli takımımızın Çekya ile karşılaştığı maçı da yöneten Istvan Kovacs, toplamda 20 kart gösterdi. Hamburg'daki Volksparkstadion'daki mübasakada Çekya'dan Barak (2), Schick, Jaros, Cerv, Krejci, Soucek kart görürken Türkiye'den ise Salih Özcan, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Mert Günok, Hakan Çalhanoğlu, Mert Müldür, Samet Akaydın, Kaan Ayhan, Orkun Kökcü, Arda Güler ve Uğurcan Çakır kart gördüler. Maçta Barak ikinci sarıdan, Tomas Chory ise maç sonunda yaptığı hareketlerden dolayı kırmızı kart gördü.