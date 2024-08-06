Istvan Kovacs EURO 2024 sonrası Lille Fenerbahçe maçında da sahnede!

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Lille ile karşılaştı. Zorlu randevuyu yöneten Istvan Kovacs, EURO 2024 sonrası ekibimizin maçında da kartları ile dikkat çekti.
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Lille ile karşılaştı. Zorlu randevuyu yöneten Istvan Kovacs, EURO 2024 sonrası ekibimizin maçında da kartları ile dikkat çekti.
Milli takımımızın Çekya ile karşılaştığı maçı da yöneten Istvan Kovacs, toplamda 20 kart gösterdi. Hamburg'daki Volksparkstadion'daki mübasakada Çekya'dan Barak (2), Schick, Jaros, Cerv, Krejci, Soucek kart görürken Türkiye'den ise Salih Özcan, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Mert Günok, Hakan Çalhanoğlu, Mert Müldür, Samet Akaydın, Kaan Ayhan, Orkun Kökcü, Arda Güler ve Uğurcan Çakır kart gördüler.
Maçta Barak ikinci sarıdan, Tomas Chory ise maç sonunda yaptığı hareketlerden dolayı kırmızı kart gördü.
10 DAKİKADA 2 SARI KART
Romen hakem Fenerbahçe'nin Lille ile oynadığı mücadelede de yine ön plana çıkarmayı başardı. Kovavs, ilk 10 dakikada Edin Dzeko ve Jose Mourinho'ya sarı kart gördü.
KARARA İTİRAZ ETTİ!
9'uncu dakikada atılan uzun topta Edin Dzeko'yla birlikte yükselen Lille savunmacısı yerde kaldı. Maçın hakemi Istvan Kovacs bu pozisyon sonrası Lille lehine faul kararı verdi. Istvan Kovacs ardından Edin Dzeko'ya sarı kart gösterdi.
Edin Dzeko bu kart sonrası iki ellerini yana açtı ve sitemkar bir tebessüm etti. Istvan Kovacs'un kararına Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da itiraz etti.
Jose Mourinho, Edin Dzeko'ya gösterilen kart sonrası itirazlarını sürdürünce maçın hakemi Istvan Kovacs yanına geldi. Istvan Kovacs, Jose Mourinho ile kısa süre konuştuktan sonra kartına başvurdu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lille deplasmanında 10'uncu dakikada Istvan Kovacs tarafından sarı kartla cezalandırıldı.