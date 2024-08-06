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Arseniy Batagov Trabzonspor'da

Yeni sezon öncesinde kadrosuna 9 transfer yapan Trabzonspor, 10'uncu hamlesini de bitirmek üzere. Bordo mavililer, Zorya Luhansk'ta forma giyen Arseniy Batagov'u kadrosuna katma konusunda kulübüyle anlaşmaya vardı.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 23:03 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 23:03
Arseniy Batagov Trabzonspor’da

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Bu sezon iddialı bir kadro kuran ve 9 oyuncuya birden forma giydiren Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde oynayacağı Rapid Wien mücadelesi öncesinde listeleri vermesine saatler kala bir transfer daha bitirdi.

Stefan SAvicStefan SAvic

Karadeniz temsilcisi bugüne kadar John David Lundstram, Borna Barisic, Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Deniz Dragus, Cihan Çanak, Pedro Malheiro, Satefan Savic ve Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmıştı.

Arseniy BatagovArseniy Batagov

Trabzonspor, Arseniy Batagov'u için kulübü Zorya Luhansk'a 1.8 Milyon euro bonservis ödeyecek. Genç futbolcu kısa süre içerisinde şehre gelerek sözleşme imzalayacak.

Arseniy BatagovArseniy Batagov

Geçen sezon 31 maçta forma giyen Batagov, 2 gol atıp 3 de asist yaptı. Ülkesinie alt yaş kategorilerinde 45 kez temsil etti.

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