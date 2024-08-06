Arseniy Batagov Trabzonspor’da

Bu sezon iddialı bir kadro kuran ve 9 oyuncuya birden forma giydiren Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde oynayacağı Rapid Wien mücadelesi öncesinde listeleri vermesine saatler kala bir transfer daha bitirdi.
Bu sezon iddialı bir kadro kuran ve 9 oyuncuya birden forma giydiren Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde oynayacağı Rapid Wien mücadelesi öncesinde listeleri vermesine saatler kala bir transfer daha bitirdi.
Karadeniz temsilcisi bugüne kadar John David Lundstram, Borna Barisic, Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Deniz Dragus, Cihan Çanak, Pedro Malheiro, Satefan Savic ve Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmıştı.
Trabzonspor, Arseniy Batagov'u için kulübü Zorya Luhansk'a 1.8 Milyon euro bonservis ödeyecek. Genç futbolcu kısa süre içerisinde şehre gelerek sözleşme imzalayacak.
Geçen sezon 31 maçta forma giyen Batagov, 2 gol atıp 3 de asist yaptı. Ülkesinie alt yaş kategorilerinde 45 kez temsil etti.