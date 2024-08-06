Melissa Vargas imkansızı başardı tarihe geçti!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Çin'i devirerek adını yarı finale yazdırdı. Melissa Vargas tarihi galibiyetin mimarı oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Çin'i devirerek adını yarı finale yazdırdı. Melissa Vargas tarihi galibiyetin mimarı oldu.
VARGAS'TAN TARİHİ BAŞARI
42 sayı atarak Çin maçına damga vuran Melissa Vargas, Türkiye adına olimpiyat tarihine de geçti.
Vargas, Olimpiyat Oyunları tarihinde Eda Erdem'den sonra 100 sayı barajını geçen ilk voleybolcu oldu.