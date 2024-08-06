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Melissa Vargas imkansızı başardı tarihe geçti!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları'nda Melissa Vargas tarihi bir performans ortaya koydu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 15:16 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 15:16
Melissa Vargas imkansızı başardı tarihe geçti!

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Çin'i devirerek adını yarı finale yazdırdı. Melissa Vargas tarihi galibiyetin mimarı oldu.

Melissa Vargas, Çin maçının ardından spor bakanı Osman Aşkın Bak'ın tebriklerini kabul etti.Melissa Vargas, Çin maçının ardından spor bakanı Osman Aşkın Bak'ın tebriklerini kabul etti.

VARGAS'TAN TARİHİ BAŞARI

42 sayı atarak Çin maçına damga vuran Melissa Vargas, Türkiye adına olimpiyat tarihine de geçti.

Vargas, Olimpiyat Oyunları tarihinde Eda Erdem'den sonra 100 sayı barajını geçen ilk voleybolcu oldu.

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