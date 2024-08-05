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Beşiktaş'tan savunmaya çifte takviye! Hüseyin Yücel müjdeyi vermişti

Süper Kupa fatihi Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. 5-0'lık galibiyetin ardından kupayı müzesine götüren siyah beyazlılarda, ikinci başkan Hüseyin Yücel takvim.com.tr'ye yaptığı açıklamada savunma hattını güçlendireceklerini belirtmişti. Yücel'in işaret ettiği isimler de ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 12:56 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 12:59
Beşiktaş’tan savunmaya çifte takviye! Hüseyin Yücel müjdeyi vermişti

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Sezon öncesi Galatasaray ile Süper Kupa'da karşılaşan siyah beyazlılar, sahadan tarihi bir skorla galip ayrıldı.

Beşiktaş’tan savunmaya çifte takviye! Hüseyin Yücel müjdeyi vermişti

Galatasaray karşısında maça golle başlayan Beşiktaş, ikinci yarıda bulduğu gollerle de farka gitti ve sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş’tan savunmaya çifte takviye! Hüseyin Yücel müjdeyi vermişti

IMMOBILE ŞOV

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Ciro Immobile, Türkiye kariyerine harika bir başlangıç yaptı.

Beşiktaş’tan savunmaya çifte takviye! Hüseyin Yücel müjdeyi vermişti

2 golle yıldızlaşan İtalyan golcü, maçın ardından takvim.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Fantastik bir başlangıç" olduğunu söyledi.

Beşiktaş’tan savunmaya çifte takviye! Hüseyin Yücel müjdeyi vermişti

Sahanın en iyilerinden biri olan 34'lük yıldız, Süper Kupa'da maçın adamı ödülünün de sahibi oldu.

Beşiktaş’tan savunmaya çifte takviye! Hüseyin Yücel müjdeyi vermişti

RAFA SILVA DA MERHABA DEDİ

Beşiktaş'ın bir diğer yıldız transferi Rafa Silva da, taraftarına golle merhaba dedi. Beşiktaş'ın 4. golünü kaydeden Portekizli futbolcu, siyah beyazlı kariyerine kupayla başladı.

Beşiktaş’tan savunmaya çifte takviye! Hüseyin Yücel müjdeyi vermişti

Maçın ardından takvim.com.tr'ye konuşan Rafa Silva, attığı golle ilgili "Çok mutluyum" ifadesini kullandı.

Beşiktaş’tan savunmaya çifte takviye! Hüseyin Yücel müjdeyi vermişti

MUSTAFA HEKİMOĞLU PARLIYOR

Beşiktaş'ın genç yeteneklerinden Mustafa Hekimoğlu da tarihi maça imzasını atan isimlerden biri oldu.

Beşiktaş’tan savunmaya çifte takviye! Hüseyin Yücel müjdeyi vermişti

Ronaldovari bir golle ağları sarsan ve skoru belirleyen Mustafa, Beşiktaş'ın bu sezon gol umutlarından biri olacak.

Beşiktaş’tan savunmaya çifte takviye! Hüseyin Yücel müjdeyi vermişti

SIRA TRANSFERLERDE

Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı alınan 5-0'lık galibiyetle camiayı sevince boğan Beşiktaş'ta gözler yeniden transfere çevrildi.

Beşiktaş’tan savunmaya çifte takviye! Hüseyin Yücel müjdeyi vermişti

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Galatasaray maçının ardından takvim.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Savunma hattını güçlendireceğiz" dedi.

Beşiktaş’tan savunmaya çifte takviye! Hüseyin Yücel müjdeyi vermişti

SAĞ BEKE KARSDORP

Savunmanın sağına takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, gündeme sürpriz bir isim geldi.

Beşiktaş’tan savunmaya çifte takviye! Hüseyin Yücel müjdeyi vermişti

AS Roma'nın sezon öncesi hazırlık kampından çıkarıldıktan sonra Hollandalı sağ bek Rick Karsdorp'tan kendisine yeni bir takım bulması istenmişti.

Beşiktaş’tan savunmaya çifte takviye! Hüseyin Yücel müjdeyi vermişti

BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF

İtalyan Leggo'nun haberine göre 29 yaşındaki oyuncuya Beşiktaş bir teklif yaptı. Siyah-beyazlıların Karsdorp ile yapılan ilk görüşmelerden olumlu sonuç aldığı öğrenildi.

Beşiktaş’tan savunmaya çifte takviye! Hüseyin Yücel müjdeyi vermişti

SEZON PERFORMANSI

İtalya devi ile bir yıl daha sözleşmesi olan 29 yaşındaki Hollandalı sağ bek, geçtiğimiz sezonda Roma'da 28 resmi maça çıktı ve 3 asiste imza attı.

Beşiktaş’tan savunmaya çifte takviye! Hüseyin Yücel müjdeyi vermişti

SOL BEKE BORNA SOSA

Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda sol bek pozisyonuna takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Borna Sosa'yı gözüne kestirdi.

Beşiktaş’tan savunmaya çifte takviye! Hüseyin Yücel müjdeyi vermişti

Hırvat futbolcu geride kalan sezonda Ajax formasını 28 maçta giyerek 5 asistlik bir performansla oynadı.

Beşiktaş’tan savunmaya çifte takviye! Hüseyin Yücel müjdeyi vermişti

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