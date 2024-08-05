Beşiktaş’tan savunmaya çifte takviye! Hüseyin Yücel müjdeyi vermişti

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Sezon öncesi Galatasaray ile Süper Kupa'da karşılaşan siyah beyazlılar, sahadan tarihi bir skorla galip ayrıldı.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Sezon öncesi Galatasaray ile Süper Kupa'da karşılaşan siyah beyazlılar, sahadan tarihi bir skorla galip ayrıldı.
Galatasaray karşısında maça golle başlayan Beşiktaş, ikinci yarıda bulduğu gollerle de farka gitti ve sahadan 5-0 galip ayrıldı.
IMMOBILE ŞOV
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Ciro Immobile, Türkiye kariyerine harika bir başlangıç yaptı.
2 golle yıldızlaşan İtalyan golcü, maçın ardından takvim.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Fantastik bir başlangıç" olduğunu söyledi.
Sahanın en iyilerinden biri olan 34'lük yıldız, Süper Kupa'da maçın adamı ödülünün de sahibi oldu.
RAFA SILVA DA MERHABA DEDİ
Beşiktaş'ın bir diğer yıldız transferi Rafa Silva da, taraftarına golle merhaba dedi. Beşiktaş'ın 4. golünü kaydeden Portekizli futbolcu, siyah beyazlı kariyerine kupayla başladı.
Maçın ardından takvim.com.tr'ye konuşan Rafa Silva, attığı golle ilgili "Çok mutluyum" ifadesini kullandı.
MUSTAFA HEKİMOĞLU PARLIYOR
Beşiktaş'ın genç yeteneklerinden Mustafa Hekimoğlu da tarihi maça imzasını atan isimlerden biri oldu.
Ronaldovari bir golle ağları sarsan ve skoru belirleyen Mustafa, Beşiktaş'ın bu sezon gol umutlarından biri olacak.
SIRA TRANSFERLERDE
Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı alınan 5-0'lık galibiyetle camiayı sevince boğan Beşiktaş'ta gözler yeniden transfere çevrildi.
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Galatasaray maçının ardından takvim.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Savunma hattını güçlendireceğiz" dedi.
SAĞ BEKE KARSDORP
Savunmanın sağına takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, gündeme sürpriz bir isim geldi.
AS Roma'nın sezon öncesi hazırlık kampından çıkarıldıktan sonra Hollandalı sağ bek Rick Karsdorp'tan kendisine yeni bir takım bulması istenmişti.
BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF
İtalyan Leggo'nun haberine göre 29 yaşındaki oyuncuya Beşiktaş bir teklif yaptı. Siyah-beyazlıların Karsdorp ile yapılan ilk görüşmelerden olumlu sonuç aldığı öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
İtalya devi ile bir yıl daha sözleşmesi olan 29 yaşındaki Hollandalı sağ bek, geçtiğimiz sezonda Roma'da 28 resmi maça çıktı ve 3 asiste imza attı.
SOL BEKE BORNA SOSA
Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda sol bek pozisyonuna takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Borna Sosa'yı gözüne kestirdi.
Hırvat futbolcu geride kalan sezonda Ajax formasını 28 maçta giyerek 5 asistlik bir performansla oynadı.