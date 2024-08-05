Beşiktaş’tan savunmaya çifte takviye! Hüseyin Yücel müjdeyi vermişti

2 golle yıldızlaşan İtalyan golcü, maçın ardından takvim.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Fantastik bir başlangıç" olduğunu söyledi.

Sahanın en iyilerinden biri olan 34'lük yıldız, Süper Kupa'da maçın adamı ödülünün de sahibi oldu.

RAFA SILVA DA MERHABA DEDİ Beşiktaş'ın bir diğer yıldız transferi Rafa Silva da, taraftarına golle merhaba dedi. Beşiktaş'ın 4. golünü kaydeden Portekizli futbolcu, siyah beyazlı kariyerine kupayla başladı.

Maçın ardından takvim.com.tr'ye konuşan Rafa Silva, attığı golle ilgili "Çok mutluyum" ifadesini kullandı.