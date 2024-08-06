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YARI FİNALDEYİZ! Türkiye Çin'i final setinde yendi: 3-2! Tarih yazdık... Rakibimiz İtalya

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda C grubunda mücadele eden Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Filenin Sultanları, yarı finale çıkmak için Çin ile kozlarını paylaştı. Milliler, final setine giden maçı 3-2 kazanmayı bildi ve adını yarı finale yazdırdı. Yarı finaldeki rakibimiz ise İtalya oldu...

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 09:40 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 23:51
YARI FİNALDEYİZ! Türkiye Çin’i final setinde yendi: 3-2! Tarih yazdık... Rakibimiz İtalya

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda C grubunda mücadele eden Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, adını çeyrek finale çıkmıştı.


Filenin Sultanları, yarı finale çıkmak için Çin ile kozlarını paylaştı. Milliler, final setine giden maçı 3-2 kazanmayı bildi ve adını yarı finale yazdırdı.

Filenin SultanlarıFilenin Sultanları
SET SONUÇLARI

1. SET: TÜRKİYE 23-25 ÇİN (0-1)
2. SET: TÜRKİYE 25-21 ÇİN (1-1)
3. SET: TÜRKİYE 26-24 ÇİN (2-1)
4. SET: TÜRKİYE 21-25 ÇİN (2-2)

FİNAL SETİ: TÜRKİYE 15-12 ÇİN (3-2)

Türkiye A Milli Kadın Voleybol TakımımızTürkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız

YARI FİNALDE RAKİP İTALYA

Oyunlarda ilk madalyasını kazanmayı hedefleyen ay-yıldızlılar, Sırbistan'ı eleyen İtalya ile 8 Ağustos perşembe günü yarı finalde mücadele edecek.

Eda ErdemEda Erdem

"NE MAÇTI AMA"

Kaptan Eda Erdem, karşılaşmanın ardından şu ifadeleri kullandı:

"Ne maçtı ama... Sahada herkes elinden geleni yaptı. Maçta bir arada kaldık. Çeyrek finaller her zaman zor oluyor, Çin de iyi oynuyor ama bir arada kalmayı başardık. Yıllardır hep ucundan dönüyoruz ama sonunda ilk 4'teyiz. Daha iyi oyun da yolda. Sahada her şeyimizi ortaya koyduk. Çok mutluyum, ben gerçekten çok mutluyum. Voleybolu çok seviyorum. Benim üçüncü olimpiyatım ama bundan sonra bu takım her olimpiyatta olacak. Bende daha çok oynayanlar, benden daha çok sayı alanlar olacak."

Filenin Sultanları büyük sevinç yaşadı.Filenin Sultanları büyük sevinç yaşadı.
"SONU FİNAL OLACAK"

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ Çin maçının ardından şöyle konuştu;

"Söyleyecek çok şey var ama yarı finali bir oynayalım sonra konuşalım. Her şeyi bilenler biraz sabretsinler. Ben, ekibim ve oyuncularım bu hakaretleri ve küfürleri hak etmedik. Bu çocuklar bu ülke için her şeyi yapıyor. Lütfen rica ediyorum. Tarihimizin en iyi noktasına geldik Olimpiyatlarda. İnşallah sonu final olacak."

Daniele Santarelli ve ekibiDaniele Santarelli ve ekibi
"BİZ TÜRKİYE'YİZ, MADALYA ALACAĞIZ!"

Karşılaşmanın ardından konuşan Daniele Santarelli: "Takım olarak pes etmedik. Çin gibi önemli bir takıma karşı oyundan düşmedik. Madalya için takım savaşıyor, bizim istediğimiz madalya altın. Türkiye'nin desteğine ihtiyacımız var, onlar bizim için çok büyük bir güç. Bizi asla yalnız bırakmıyorlar. Kafamda çok fazla düşünce olduğunda takım benim gülmemi sağlıyor. Eleştiriler karşısında güçlü olmam gerekiyor ve o anlarda, takım, tüm teknik heyet yanımda. Biz Türkiy'eyiz, madalya alacağız."

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