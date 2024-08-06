Derrick Köhn Daha önce Almanya ve Hollanda deneyimleri bulunan Derrick Köhn için gelmesi muhtemel teklifler beklenmeye başlandı. Eğer kulübün çıkarları doğrultusunda bir seviyede öneri olursa kolaylık sağlanacak.

Derrick Köhn



Hannover'dan 3.35 milyon euro karşılığında alınan Derrick Köhn, şu ana kadar 16 maça çıktı. 1 kez gol sevinci yaşarken 2 de asist yaptı. Hücum yönü ile ön planda olan 25 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri ise 6 milyon euroya yükseldi.

Mathias Fjørtoft Løvik YENİ SOL BEK BULUNDU Bir yandan Derrick Köhn'ü göndermek isteyen yönetim diğer yandan yerini de doldurabilmek için araştırmalarını hızlandırdı. Son olarak Molde'de forma giyen 20 yaşındaki Mathias Lovik için girişimler başladı.

Mathias Fjørtoft Løvik Galatasaray'ı sosyal medyadan da takip eden genç yıldızın 2027 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri ise 3.2 milyon euro. Lovik, Molde ile 89 karşılaşmaya çıktı. 7 gol atıp 12 de asist yaptı. Aynı zamanda kanatlarda da forma giyebiliyor.

Mathias Fjørtoft Løvik Futbolcunun, yeni bir sayfa açıp Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu ve kulüpler arasındaki anlaşmayı beklediği belirtildi. Cimbom eğer transferi gerçekleştirirse ilerleyen dönemde Lovik'i yüksek bonservisle satmak istiyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN