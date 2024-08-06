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Galatasaray sağ gösterip sol vuracak! Transferde genç futbolcu listeye alındı

Beşiktaş ile karşılaştığı Süper Kupa'dan 5-0'lık tarihi hezimet ile ayrılan Galatasaray transfere yöneldi. Sarı kırmızılılar eksik bölgeleri tamamlamak ve takviye yapmayı planladığı mevkileri de güçlendirmek adına temaslarını yoğunlaştırdı. Gabriel Sara'nın ardından bu kez gözler sol beke çevrildi. Derrick Köhn'ün ayrılmasını bekleyen yönetim, flaş bir isim için girişimlerini resmiyete dökmek ve süreci olumlu tamamlamak amacında. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 19:16 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 19:19
Galatasaray sağ gösterip sol vuracak! Transferde genç futbolcu listeye alındı

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Galatasaray Transfer Haberleri | Süper Kupa ile başladığı yeni sezonda hiç beklemediği bir mağlubiyet alan Galatasaray, Beşiktaş'a 5-0 yenilerek sahadan hezimetle ayrıldı. Sarı kırmızılılar 9 Ağustos'ta başlayacak Trendyol Süper Lig'in yanı sıra Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği kadroyu şekillendirmeye çalışıyor.

Gabriel Sara Galatasaray tarihinin en pahalı transferi olduGabriel Sara Galatasaray tarihinin en pahalı transferi oldu

TRANSFERLER YETERLİ OLMADI

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlık kampının ardından İstanbul'a dönen Cimbom'da yapılan transferlerin ardından taraftarlar beklentilerin karşılanmaması nedeniyle tepki göstermişti.

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Hakim ZiyechHakim Ziyech

YILDIZLAR İMZALADI

Galatasaray bu sezon kadrosuna ilk olarak opsiyonuna sahip olduğu Hakim Ziyech ile sözleşme imzaladı. Faslı yıldız yeni senede de sarı kırmızılı formayı giyiyor.

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Michy BatshuayiMichy Batshuayi

Mauro Icardi'nin alternatifini bulmak isteyen Cimbom'un tercihi bu kez Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi oldu. Yıldız futbolcu, Arjantinli mevkidaşı ile sarı kırmızılı ekibin gol yükünü sırtlayacak.

Elias JelertElias Jelert

Sağ bek hamlesini yapmak için uzun süre bekleyen sarı kırmızılılarda Sacha Boey sonrası geleceği yönelik bir isim daha alındı. Kopenhag'dan Elias Jelert, 9 milyon euro karşılığında transfer edildi.

Gabriel SaraGabriel Sara

Son olarak orta sahada oyun kurucu ve mücadeleci bir isim arayan Galatasaray, Norwich City'den 18 milyon euro karşılığında Gabriel Sara'yı renklerine bağladı. Bu hamle aynı zamanda kulüp tarihinin en çok bonservis ödenen transferi oldu.

Galatasaray yeni sezonun ilk maçında Hatayspor'u ağırlayacakGalatasaray yeni sezonun ilk maçında Hatayspor'u ağırlayacak

SEZONU EVİNDE AÇACAK

Son 2 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, açılışı Hatayspor ile yapacak. Sarı kırmızılılar evinde ağırlayacağı rakibini yenerek ilk 3 puanını almak ve sezona iyi bir başlangıç yapmak amacında. Ayrıca mutlu sona ulaşılarak beşinci yıldızın takılması hedefleniyor.

Derrick KöhnDerrick Köhn

OKAN BURUK GÖZDEN ÇIKARDI

Geride kalan sezonun devre arasında Hannover 96'dan alınan Derrick Köhn, geldiği günden bu yana zaman zaman eleştirildi. Bu sezona da çok kötü başladı. Derbi faturalarından biri de ona kesildi. Okan Buruk'un üstünü çizdiği Alman futbolcunun yerine yeni bir isim bakılmaya başlandı. Eğer şartlar oluşursa transfer gerçekleştirilecek. Yönetim, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda harekete geçti.

Derrick KöhnDerrick Köhn

Daha önce Almanya ve Hollanda deneyimleri bulunan Derrick Köhn için gelmesi muhtemel teklifler beklenmeye başlandı. Eğer kulübün çıkarları doğrultusunda bir seviyede öneri olursa kolaylık sağlanacak.

Derrick KöhnDerrick Köhn

Hannover'dan 3.35 milyon euro karşılığında alınan Derrick Köhn, şu ana kadar 16 maça çıktı. 1 kez gol sevinci yaşarken 2 de asist yaptı. Hücum yönü ile ön planda olan 25 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri ise 6 milyon euroya yükseldi.

Mathias Fjørtoft LøvikMathias Fjørtoft Løvik

YENİ SOL BEK BULUNDU

Bir yandan Derrick Köhn'ü göndermek isteyen yönetim diğer yandan yerini de doldurabilmek için araştırmalarını hızlandırdı. Son olarak Molde'de forma giyen 20 yaşındaki Mathias Lovik için girişimler başladı.

Mathias Fjørtoft LøvikMathias Fjørtoft Løvik

Galatasaray'ı sosyal medyadan da takip eden genç yıldızın 2027 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri ise 3.2 milyon euro. Lovik, Molde ile 89 karşılaşmaya çıktı. 7 gol atıp 12 de asist yaptı. Aynı zamanda kanatlarda da forma giyebiliyor.

Mathias Fjørtoft LøvikMathias Fjørtoft Løvik

Futbolcunun, yeni bir sayfa açıp Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu ve kulüpler arasındaki anlaşmayı beklediği belirtildi. Cimbom eğer transferi gerçekleştirirse ilerleyen dönemde Lovik'i yüksek bonservisle satmak istiyor.

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