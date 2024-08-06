Michy Batshuayi
Mauro Icardi'nin alternatifini bulmak isteyen Cimbom'un tercihi bu kez Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi oldu. Yıldız futbolcu, Arjantinli mevkidaşı ile sarı kırmızılı ekibin gol yükünü sırtlayacak.
Elias Jelert
Sağ bek hamlesini yapmak için uzun süre bekleyen sarı kırmızılılarda Sacha Boey sonrası geleceği yönelik bir isim daha alındı. Kopenhag'dan Elias Jelert, 9 milyon euro karşılığında transfer edildi.
Gabriel Sara
Son olarak orta sahada oyun kurucu ve mücadeleci bir isim arayan Galatasaray, Norwich City'den 18 milyon euro karşılığında Gabriel Sara'yı renklerine bağladı. Bu hamle aynı zamanda kulüp tarihinin en çok bonservis ödenen transferi oldu.
Galatasaray yeni sezonun ilk maçında Hatayspor'u ağırlayacak
SEZONU EVİNDE AÇACAK
Son 2 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, açılışı Hatayspor ile yapacak. Sarı kırmızılılar evinde ağırlayacağı rakibini yenerek ilk 3 puanını almak ve sezona iyi bir başlangıç yapmak amacında. Ayrıca mutlu sona ulaşılarak beşinci yıldızın takılması hedefleniyor.
Derrick Köhn
OKAN BURUK GÖZDEN ÇIKARDI
Geride kalan sezonun devre arasında Hannover 96'dan alınan Derrick Köhn, geldiği günden bu yana zaman zaman eleştirildi. Bu sezona da çok kötü başladı. Derbi faturalarından biri de ona kesildi. Okan Buruk'un üstünü çizdiği Alman futbolcunun yerine yeni bir isim bakılmaya başlandı. Eğer şartlar oluşursa transfer gerçekleştirilecek. Yönetim, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda harekete geçti.