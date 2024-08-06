Edin Dzeko Fenerbahçe formasıyla gollerine devam ediyor
DZEKO FARK YARATTI
Bu sezona Lugano eşleşmesi ile başlayan Kanarya, ilk maçta deplasmanda 4-3 yendiği rakibini, evinde ise 2-1 yenerek Lille'in rakibi oldu.Turun gelmesinde en etkili isim Edin Dzeko oldu. 38 yaşındaki golcü iki maçta 4 gol atarak takımını sırtladı.
Fred
FRED'DEN KÖTÜ HABER
Fenerbahçe'de Lugano ile oynanan rövanş maçında rakibinin şutunu engellemeye çalışan Fred, sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Brezilyalı futbolcunun uzun süreyle sahalardan uzak kalacak olması, yeni bir takviyeyi de zorunlu kıldı.
Jose Mourinho orta sahaya transfer istiyor
OPERASYONU YÜRÜTÜYOR
Halihazırda birçok isimle görüşmelerini devam ettiren Başkan Ali Koç ve yönetim, deneyimli orta sahanın yerine yeni bir isim alınmasına karar verdi. Teknik Direktör Jose Mourinho da buna onay verdi. Her ne kadar basında bu konudan uzak duruyor gibi gözükse de harekatın başındaki isim kendisi.
Jose Mourinho
"SAKATLIĞI ÖNEMLİ"
"Fred'in yaşamış olduğu önemli bir sakatlık var. Onun dışında takımın durumu iyi. Şu ana kadar 7 maç oynadık, 40 antrenman yaptık ve bu süreçte sadece bir sakatlık yaşadık. Avrupa Şampiyonası ve transferler nedeniyle takıma geç katılan oyuncular var. Kondisyon yüklemeleri devam ediyor. Durumları her geçen gün iyiye gidiyor. Lugano maçından bu yana çok iyi antrenman yaptık. Maça hazırız. İlk defa Avrupa Şampiyonası'nın olduğu bir dönemde sezonu erken açıyorum. Zor çünkü resmi maçlar oynuyorsunuz ve Avrupa Şampiyonası'ndan sonra oyuncular farklı dönemlerde takıma katılıyor. Bu da işimizi zorlaştırıyor ama bahane sunmayı sevmem. Bu maç için motiveyiz. Her zaman aynı şeyi söylerim; benim motivasyonum her zaman bir sonraki maçtır. Yarın da böyle olacak."
Miha Zajc
MIHA ZAJC YAZILDI
Fred'in sakatlığı sonrasında takımda düşünülmeyen Miha Zajc, Avrupa Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazıldı. Ayrıca Miguel Crespo da rotasyon için takviye yapılana kadar takımda tutulacak.