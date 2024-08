Halihazırda birçok isimle görüşmelerini devam ettiren Başkan Ali Koç ve yönetim, deneyimli orta sahanın yerine yeni bir isim alınmasına karar verdi. Teknik Direktör Jose Mourinho da buna onay verdi. Her ne kadar basında bu konudan uzak duruyor gibi gözükse de harekatın başındaki isim kendisi.

Jose Mourinho

"SAKATLIĞI ÖNEMLİ"

"Fred'in yaşamış olduğu önemli bir sakatlık var. Onun dışında takımın durumu iyi. Şu ana kadar 7 maç oynadık, 40 antrenman yaptık ve bu süreçte sadece bir sakatlık yaşadık. Avrupa Şampiyonası ve transferler nedeniyle takıma geç katılan oyuncular var. Kondisyon yüklemeleri devam ediyor. Durumları her geçen gün iyiye gidiyor. Lugano maçından bu yana çok iyi antrenman yaptık. Maça hazırız. İlk defa Avrupa Şampiyonası'nın olduğu bir dönemde sezonu erken açıyorum. Zor çünkü resmi maçlar oynuyorsunuz ve Avrupa Şampiyonası'ndan sonra oyuncular farklı dönemlerde takıma katılıyor. Bu da işimizi zorlaştırıyor ama bahane sunmayı sevmem. Bu maç için motiveyiz. Her zaman aynı şeyi söylerim; benim motivasyonum her zaman bir sonraki maçtır. Yarın da böyle olacak."