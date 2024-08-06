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Fenerbahçe'den şaşırtan hamle! Fred'in yokluğu genç yıldızın transferiyle dolacak

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, rakiplerini geride bırakabilmek adına birçok isimle görüşmelerini hızlandırdı. Gündemin ilk sırasında ise orta saha var. Fred'in sakatlanması nedeniyle önceliği bu mevkiye veren teknik heyet ve yönetim, flaş bir ismi listesine ekledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 18:19 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 18:19
Fenerbahçe’den şaşırtan hamle! Fred’in yokluğu genç yıldızın transferiyle dolacak

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Jose Mourinho ile Süper Lig ve Süper Kupa'da şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde ise gidebildiği en üst noktaya kadar mücadele verebilmek amacında. Sarı lacivertli ekipte kadronun daha da kaliteli hale getirilmesi adına yoğun mesai harcanıyor. Gündemin ilk sırasında ise orta saha hamlei var. Fred'in sakatlanması nedeniyle takviye yapılacak. Gündeme ise flaş bir isim geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin en önemli transferi şüphesiz Jose Mourinho olduFenerbahçe'nin en önemli transferi şüphesiz Jose Mourinho oldu

TRANSFER MESAİSİ SÜRÜYOR

Uzun süredir yaşayamadığı Süper Lig şampiyonluğunu artık tatmak isteyen Fenerbahçe'de hedef dördüncü yıldızı da yakaya takmak. Kanarya, mayı sayında podyuma çıkan taraf olmayı çok arzu ediyor. Bunun için de pazarlıklar devam ediyor.

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MOU UMUT AŞILADI

Kanarya bir yandan Türkiye'deki mücadelesinde mutlu sona ulaşmaya çalışırken diğer yandan da Avrupa serüveninde gidebileceği en üst tura kadar ilerlemek amacında. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun imza atmasıyla umutlar daha da arttı.

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Edin Dzeko Fenerbahçe formasıyla gollerine devam ediyorEdin Dzeko Fenerbahçe formasıyla gollerine devam ediyor

DZEKO FARK YARATTI

Bu sezona Lugano eşleşmesi ile başlayan Kanarya, ilk maçta deplasmanda 4-3 yendiği rakibini, evinde ise 2-1 yenerek Lille'in rakibi oldu.Turun gelmesinde en etkili isim Edin Dzeko oldu. 38 yaşındaki golcü iki maçta 4 gol atarak takımını sırtladı.

FredFred

FRED'DEN KÖTÜ HABER

Fenerbahçe'de Lugano ile oynanan rövanş maçında rakibinin şutunu engellemeye çalışan Fred, sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Brezilyalı futbolcunun uzun süreyle sahalardan uzak kalacak olması, yeni bir takviyeyi de zorunlu kıldı.

Jose Mourinho orta sahaya transfer istiyorJose Mourinho orta sahaya transfer istiyor

OPERASYONU YÜRÜTÜYOR

Halihazırda birçok isimle görüşmelerini devam ettiren Başkan Ali Koç ve yönetim, deneyimli orta sahanın yerine yeni bir isim alınmasına karar verdi. Teknik Direktör Jose Mourinho da buna onay verdi. Her ne kadar basında bu konudan uzak duruyor gibi gözükse de harekatın başındaki isim kendisi.

Jose Mourinho Jose Mourinho

"SAKATLIĞI ÖNEMLİ"

"Fred'in yaşamış olduğu önemli bir sakatlık var. Onun dışında takımın durumu iyi. Şu ana kadar 7 maç oynadık, 40 antrenman yaptık ve bu süreçte sadece bir sakatlık yaşadık. Avrupa Şampiyonası ve transferler nedeniyle takıma geç katılan oyuncular var. Kondisyon yüklemeleri devam ediyor. Durumları her geçen gün iyiye gidiyor. Lugano maçından bu yana çok iyi antrenman yaptık. Maça hazırız. İlk defa Avrupa Şampiyonası'nın olduğu bir dönemde sezonu erken açıyorum. Zor çünkü resmi maçlar oynuyorsunuz ve Avrupa Şampiyonası'ndan sonra oyuncular farklı dönemlerde takıma katılıyor. Bu da işimizi zorlaştırıyor ama bahane sunmayı sevmem. Bu maç için motiveyiz. Her zaman aynı şeyi söylerim; benim motivasyonum her zaman bir sonraki maçtır. Yarın da böyle olacak."

Miha ZajcMiha Zajc

MIHA ZAJC YAZILDI

Fred'in sakatlığı sonrasında takımda düşünülmeyen Miha Zajc, Avrupa Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazıldı. Ayrıca Miguel Crespo da rotasyon için takviye yapılana kadar takımda tutulacak.

Jose MourinhoJose Mourinho

"HOŞ GELDİN DERİM"

Portekizli teknik adam, transfer söylentilerine ilişkin ise "Türkçe bilmediğim için televizyonda ne söylediğinizi ve sosyal medyada ne yazdığınızı anlamıyorum. Bu yüzden bu söylentilerin dışındayım. Türkçe konuşmayı isterdim ama bazen de konuşamadığım için mutlu oluyorum. Fred yarın bizimle olmayacak ama başka oyuncularımız var. Elimdeki oyunculardan en iyisini yapmalarını bekliyorum. Her teknik adam daha fazla oyuncu ister ama bu konuda sakinim ve elimdeki oyuncularla işime odaklanmış durumdayım. Tabii ki transfer dönemi kapanana kadar yeni bir oyuncu gelirse ona 'hoş geldin' derim ama umutsuz değilim. Oyuncularıma her şeylerini verecekleri konusunda güveniyorum." yorumunu yaptı.

Allan Saint-Maximin'den beklentiler yüksekAllan Saint-Maximin'den beklentiler yüksek

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ

Sezona Lugano eşleşmesinde elde ettiği zaferle başlayan Fenerbaçe'nin bir sonraki rakibi Lille olmuştu. Sarı lacivertliler rakibini eleyerek adını play-off turuna yazdırmak amacında. Eğer Fransız temsilcisini elerse Bu turdaki rakibi Slavia Prag veya Union SG olacak.

İlkay Gündoğanİlkay Gündoğan

TRANSFERLER DEVAM EDİYOR

Fred'in sakatlığı sonrasında birçok ismi listesine alan Kanarya'da gündeme gelen isimlerden biri Sofyan Amrabat'tı. Kulübüyle yapılan anlaşmalardan istenen sonuç çıkmadı. İlkay Gündoğan her ne kadar takımı Barcelona'dan ayrılma ihtimali bulunsa da Fenerbahçe'ye henüz evet demedi. Temaslar sürüyor. Teknik heyet ve yönetim en kısa sürede doğru ismi bulmak amacında.

Tanner TessmannTanner Tessmann

TESSMANN BOMBASI

Fenerbahçe, Venezia'nın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Tanner Tessmann ile ilgilenmeye başladı.

Tanner TessmannTanner Tessmann

Amerikalı oyuncu için İtalyan ekibiyle pazarlıklar başladı. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan genç futbolcu için şartların oluşması halinde resmi teklif yapılacak.

Tanner TessmannTanner Tessmann

Tanner Tessmann şu ana kadar kariyerinde 143 karşılaşmaya çıktı. Nispeten defansif bir rol üstlenmesine rağmen 11 gol atıp 6 da asis yaptı. Kariyerinde North Texas SC ve Dalkas formaları da giyen 1.88 metre boyundaki futbolcu 2 kez de milli takımda oynadı. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro ve kontratı sezon sonunda bitiyor

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