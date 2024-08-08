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İtalya Türkiye 3-0 VOLEYBOL MAÇ SONUCU || ÖZET

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları yarı finalinde güçlü rakibi İtalya ile karşılaştı. Maç, Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynandı. Mücadelede İtalya üstün bir performans sergileyerek Türkiye'yi 3-0 mağlup etti.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 23:05 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 23:10
İtalya Türkiye 3-0 VOLEYBOL MAÇ SONUCU || ÖZET

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları yarı finalinde İtalya ile karşılaştı. Maç, Paris'teki South Paris Arena'da oynandı ve İtalya, Türkiye'yi 3-0 yenerek finale yükseldi.

MAÇ SONUÇLARI

  • set: 22-25
  • set: 19-25
  • set: 22-25

Bu sonuçla Filenin Sultanları, finale çıkma şansını kaybetti. Ancak bronz madalya umudu devam ediyor. Türkiye, üçüncülük maçında Brezilya ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele 10 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

İtalya'nın Başarısı: İtalya, Paris Olimpiyatları'nda çıktığı tüm maçları kazanarak dikkat çekici bir performans sergiledi. Türkiye'nin de yer aldığı C Grubu'nda İtalya, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda ve Türkiye'ye karşı galip gelerek grup aşamasını 3'te 3 ile tamamladı.

Görüşler ve Değerlendirmeler: Filenin Sultanları, İtalya karşısında ellerinden gelenin en iyisini yapmasına rağmen güçlü rakipleri karşısında yeterli olamadı. Antrenör ve oyuncular, bronz madalya maçında daha iyi bir performans sergilemek için yoğun bir şekilde hazırlıklarını sürdüreceklerini belirttiler.

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