Beşiktaş’ta Feyyaz Uçar’dan kura çekimi ve transfer açıklaması!

"Nispeten Ajax ile Anderlecht elenmesi iyi oldu. Rakipler gittikçe ciddi hale geliyor. Partizan, Sırp temsilcisi. Spor alanında çok iyiler. Zor maç olacağını düşünüyorum. Fizik olarak üstünler. Futbolu iyi oynayan bir takım Partizan. Eski başarısından uzak ama ciddiye alınması gerekir. Diğer takım Lugano çıkabilir. Geçen sene biz oynadık bu sene Fenerbahçe'de oynadı. Burada dolanıyor. Burada yenildik, orada gençlerle eksik gitmemize rağmen yendik. Lugano biraz daha bildiğimiz takım diye düşünüyorum. Belli olmaz. Avrupa'da olmak isteyen takımlar. İyi bir kura oldu. Hayırlı olsun."

Feyyaz Uçar

"G.SARAY EN GÜÇLÜ RAKİBİMİZDİ"

"Süper Kupa maçından dolayı mutluyuz. Ezeli rakibimizin önünde net skor aldık. Ligin ilk maçıydı. Sezon başında en ciddi rakibimizle oynadık. Galatasaray en güçlü rakibimizdi. İyi başladık maça. Maçın genelinde iyi oynadık. Bizi mutlu eden golleri atan isimlerde oldu. Yeni transferimiz attı, 17 yaşındaki oyuncumuz attı. Eleştirilen oyuncumuz attı. Artık ayaklarımızın yere basması lazım. Daha lig başlamadı. Samsunspor maçı da kolay olmayacak. Rakibimizi ciddiye alarak gideceğiz. Sezona galibiyet ile başlamak istiyoruz."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Bir takım oluşturduk. Transferlerimizi yaptık. Ne kadar doğru transfer yaptığımız ortada. Bu sezon 3 kulvarda mücadele edeceğiz. Avrupa'dan elensek bile Konferans Ligi olacak. Ziraat Türkiye Kupası'da var. Orayı da önemsiyoruz. Avrupa'da inşallah başaracağız. 8 maçımız söz konusu. Kadronun derin olmasını istiyoruz. Sol bek olabilir ama stoper bilmiyorum bu durumda hocamızın kararı değerli. Belki forvette biri giderse alırız. Bir veya 2 transferle sezona girmeyi düşünüyoruz. Banko olmayabilir. Alternatif isimler olabilir."