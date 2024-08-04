Okan Buruk 5-0'lık yenilgiyi üstüne aldığını söyledi

MAĞLUBİYETİ ÜSTLENDİ

Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmadan sonra yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. Buruk; "Oyun olarak birinci dakika çok bariz bir hatayla geriye düştük. Ondan sonra girdiğimiz pozisyonlar oldu. İlk yarı iki tane attığımız sayılmayan gol oldu. Devamında pozisyonlar da ürettik. Aslında ilk yarıda oyun içerisindeydik, daha net bir şekilde ataklar yapıyorduk; ama 2-0 sonrası psikolojik moral anlamında düşüş olduğunu düşünüyorum. Daha iyisini yine yapabilirdik. Çok hatalar yaptık, iyi oynamadık. Giren çıkanı arattı mı, aratmadı mı… Yani onu da tam olarak söyleyemiyorum. Performans olarak günümüzde değildik. İyi oynamadık ama bunun tabii ki birinci sorumlusu benim. Bu takımı hazırlayan, bu maça çıkaran kadroyu seçen, değişikleri yapan birinci sorumlu benim. O yüzden önce bu mağlubiyeti kendi üzerime almak istiyorum." dedi.