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Galatasaray'a talih kuşu kondu! Yıldız futbolcunun talibi çıktı

Süper Kupa maçında Beşiktaş'a 5-0 yenilerek büyük bir hezimet yaşayaan Galatasaray, Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmak ve Avrupa'da da Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alarak taraftarlarına kendisini affettirmeyi hedefliyor. Sarı kırmızılılar transfer konusunda da hareketli günler geçiriyor. Gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de büyük önem taşıyor. Takımın yıldızlarından birine talip çıktı. Anlaşma sağlanırsa transfere nokta konulacak.

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 00:09 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 00:25
Galatasaray’a talih kuşu kondu! Yıldız futbolcunun talibi çıktı

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Yeni sezonda şampiyonluklar hedefleyen Galatasaray, Süper Kupa'da istediği başlangıcı yapamadı. Sarı kırmızılılar, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede Beşiktaş'a 5-0 yenilerek sahadan tarihi bir yenilgiyle ayrıldı.

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Beşiktaş'ı kupaya götüren isimler Ciro Immobile, Jonas Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Erhan Hekimoğlu olurken Victor Nelsson ise kırmızı kartla oyun dışında kalarak takımını 10 kişi bıraktı.

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Okan Buruk 5-0'lık yenilgiyi üstüne aldığını söylediOkan Buruk 5-0'lık yenilgiyi üstüne aldığını söyledi

MAĞLUBİYETİ ÜSTLENDİ

Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmadan sonra yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. Buruk; "Oyun olarak birinci dakika çok bariz bir hatayla geriye düştük. Ondan sonra girdiğimiz pozisyonlar oldu. İlk yarı iki tane attığımız sayılmayan gol oldu. Devamında pozisyonlar da ürettik. Aslında ilk yarıda oyun içerisindeydik, daha net bir şekilde ataklar yapıyorduk; ama 2-0 sonrası psikolojik moral anlamında düşüş olduğunu düşünüyorum. Daha iyisini yine yapabilirdik. Çok hatalar yaptık, iyi oynamadık. Giren çıkanı arattı mı, aratmadı mı… Yani onu da tam olarak söyleyemiyorum. Performans olarak günümüzde değildik. İyi oynamadık ama bunun tabii ki birinci sorumlusu benim. Bu takımı hazırlayan, bu maça çıkaran kadroyu seçen, değişikleri yapan birinci sorumlu benim. O yüzden önce bu mağlubiyeti kendi üzerime almak istiyorum." dedi.

Okan Buruk'a ağır yenilgi sonrası sert eleştiriler geldiOkan Buruk'a ağır yenilgi sonrası sert eleştiriler geldi

"UTANMALIYIZ"

Elde edilen sonucun çok ağır olduğunu ifade eden Okan Buruk; "Galatasaray formasıyla böyle bir mağlubiyet alıyorsanız öncelikle utanmamız, sonra da başınızı kaldırıp bir sonraki maça hazırlanmamız gerekiyor. Başımızı kaldırıp bir sonraki maça bakacağız. İki sezonun şampiyonu olarak bu sezona iyi başlamadık. En kısa zamanda kendi oyunumuzu bulmamız ve kazanarak lige başlamak istiyoruz. Süper Lig'de yine şampiyonluğun en büyük adayı biziz. Önümüzdeki hafta daha güçlü, iyi ve bu akşamki yenilgiyi unutturacak bir Galatasaray, taraftarımızla olacak. Bundan şüpheleri olmasın. Bundan önce bu oyuncu grubuyla 2 şampiyonluk yaşadık. Oyuncularıma güveniyorum. Her zaman arkalarındayım. Taraftarımız da bize güvensin. Tabii ki onlardan özür diliyoruz." diye konuştu.

Okan Buruk tarihi hezimetin ardından Wilfried Zaha hakkında zehir zemberek sözler söylediOkan Buruk tarihi hezimetin ardından Wilfried Zaha hakkında zehir zemberek sözler söyledi

ZAHA'YI SUÇLADI

Teknik Direktör Okan Buruk, Wilfried Zaha'nın taktikleri farklı aktardığını ifade ederek; "Aslında 10 kişi kalınca Zaha'yı yanıma çağırıp yeni dizilişi anlattım. Kaan'ın stopere, Barış'ın sağ beke geçmesini, 4-3-2 dizilmemizi söyledim. O oyunculara farklı bir şey söyledi. O yüzden Barış sağ beke geçemedi, Kerem stopere geçti. Oradaki karışıklığı düzeltmeye çalıştım. Bazen görev verdiğiniz oyuncular yanlış da anlayabiliyor. Çok hücumcu bir takımdık. Stoperimiz eksilince yeni dizilişi söyledim. Bu tam olarak iletilemedi. Onunla ilgili Kerem'i çağırıp konuştum. Bu arada da yediğimiz goller oldu." dedi.

Okan Buruk transfere yoğun mesai harcıyorOkan Buruk transfere yoğun mesai harcıyor

GÜNDEM TRANSFER

Galatasaray'da ligin başlamasına kısa süre kala transfer gündemin ilk sırasında bulunuyor. Bu sezon şu ana kadar Michy Batshuayi, Hakim Ziyech ve Elias Jelert takıma dahil edildi. Gabriel Sara da İstanbul'a geldi. Kısa süre içerisinde duyurulması ve KAP'a bildirilmesi bekleniyor.

Galatasaray'da Okan Buruk orta sahaya bir transfer daha istiyorGalatasaray'da Okan Buruk orta sahaya bir transfer daha istiyor

Ayrıca bir orta saha daha alınması için de girişimler başladı. Eğer anlaşma sağlanırsa hücuma yönelik bir 8 veya 10 numara alınması adına yoğun mesai harcanıyor.

Okan Buruk göndermek istediği oyuncuları belirlediOkan Buruk göndermek istediği oyuncuları belirledi

AYRILIK KAPIDA

Bir tarafta gelen oyuncuların haberleri süslediği Galatasaray'da ayrılması muhtemel isimler de büyük önem taşıyor. Takım listesini teslim etmeden önce hiçbir konuda sıkıntı yaşamak istemeyen Aslan'da bir isim gönderilebilir.

Wilfried Zaha Instagram'da Okan Buruk'un sözlerine tepki göstererek fotoğrafını kaldırdıWilfried Zaha Instagram'da Okan Buruk'un sözlerine tepki göstererek fotoğrafını kaldırdı

ZAHA'YA TALİP ÇIKTI

Teknik Direktör Okan Buruk'un Süper Kupa maçı sonrasında taktiği yanlış vermekle suçladığı Zaha için talip çıktı. Deneyimli çalıştırıcının sözleri üzerine Instagran hesabından yaınt veren Fildişili için eğer beklenen teklif gelirse kasaya önemli bir meblağ girdisi olacak.

Wilfried Zaha sık sık gündeme geliyorWilfried Zaha sık sık gündeme geliyor

BU İLK DEĞİL

Galatasaray'a geçen sezon gelen ve 42 karşılaşmada 10 gol atıp 5 de asist yapan 31 yaşındaki kanat oyuncusu, zaman zaman sosyal medyadaki hareketleri ile gündeme oturmuştu. Teknik Direktör Okan Buruk da Fildişili yıldızın bu hareketlerine tebessümle yaklaşmıştı.

Wilfried Zaha yol ayrımındaWilfried Zaha yol ayrımında

15 DAKİKA SÜRE ALDI

Wilfried Zaha ilk 11 konusunda şu ana kadar istediğini alamadığı Galatasaray'da Süper Kupa'da da sadece 15 dakika forma giyebildi. Bu nedenle de takımda geleceği olmadığı yönünde yorumlar yine gündeme geldi.

Wilfried Zaha Galatasaray'ın en çok ücret kazanan isimlerinden biriWilfried Zaha Galatasaray'ın en çok ücret kazanan isimlerinden biri

SUUDİ ARABİSTAN'DAN İSTENİYOR

Galatasaray'da kalıcı olmayı başaramayan ve sürekli sorunlarla adından söz ettiren Wilfried Zaha için Katar'dan önemli bir iddia geldi. Fildişili futbolcu için Al-Ittihad kulübü deveye girdi. Sarı siyahlı ekip eğer istediği satışları gerçekleştirebilirse deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak için Cimbom'un kapısını çalacak.

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