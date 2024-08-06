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Lille Fenerbahçe maçını veren yabancı kanallar listesi! Lille Fenerbahçe full HD, kesintisiz veren yabancı TV kanalları

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, Fransa’nın güçlü temsilcisi Lille ile karşı karşıya geliyor. Lugano engelini geçtikten sonra Lille'i de saf dışı bırakarak play-off'a kalmak isteyen Jose Mourinho'nun öğrencileri, bu zorlu mücadeleden avantajlı bir skorla ayrılmayı hedefliyor. Maçın başlamasına sayılı saatler kala, futbolseverler karşılaşmanın hangi kanallardan canlı yayınlanacağını merak ediyor. Özellikle yurt dışında yaşayan Fenerbahçe taraftarları için müjdeli haber geldi; Lille - Fenerbahçe maçı dünyanın birçok ülkesinde canlı olarak yayınlanacak.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 18:37 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 18:37
Lille Fenerbahçe maçını veren yabancı kanallar listesi! Lille Fenerbahçe full HD, kesintisiz veren yabancı TV kanalları

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Bu önemli maç, futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor ve yurt dışında yaşayan Fenerbahçe taraftarları, karşılaşmayı canlı olarak izleyebilmek için yayın bilgilerini araştırıyor. Maçın şifresiz olarak yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu olurken, birçok yabancı kanal bu heyecan dolu karşılaşmayı canlı olarak ekranlara taşıyacak.

LİLLE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı dünyanın birçok bölgesinde yaşanacak. Fenerbahçe'nin Lille ile bu akşam saat 21.30'da karşılaşacağı mücadelenin Türkiye'deki yayın hakları Exxen'de bulunuyor. Türkiye'de Fenerbahçe - Lille karşılaşması Exxen platformu dışında ekranlara gelmeyecek.

LİLLE - FENERBAHÇE MAÇINI VEREN YABANCI KANALLAR

Arena Premium 1 BiH HD 🇧🇦📡
Arena Premium 1 Srbija HD 🇷🇸📡
Arena Sport 1 Hrvatska HD 🇭🇷📡
Arena Sport 1 Slovakia HD 🇸🇰📡
Arena Sport 1 Slovenija HD 🇸🇮📡
BFM GRAND LILLE 🇫🇷🎥
Canal 11 [online] (geo/R) 🇵🇹💻
Canal 11 Portugal HD 🇵🇹📺
Sport+ Qazaqstan 🇰🇿🎥

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ OLDU

Sarı-lacivertliler, Lille'i eleyip play-off'a kalırsa bu turdaki ilk maçını 20 ya da 21 Ağustos'ta oynayacak. Bu turun rövanş karşılaşmaları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Fenerbahçe play-off'u geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille'i elemesi halinde play-off turunda Slavia Prag - Union SG eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

LILLE - FENERBAHÇE maçı CANLI İZLE 🔴 UEFA Şampiyonlar Ligi Lille - FB EXXEN-TV8.5 şifresiz, bedava canlı izle ekranıLILLE - FENERBAHÇE maçı CANLI İZLE 🔴 UEFA Şampiyonlar Ligi Lille - FB EXXEN-TV8.5 şifresiz, bedava canlı izle ekranı
LILLE - FENERBAHÇE maçı CANLI İZLE 🔴 UEFA Şampiyonlar Ligi Lille - FB EXXEN-TV8.5 şifresiz, bedava canlı izle ekranı

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