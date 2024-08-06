Lille Fenerbahçe maçını veren yabancı kanallar listesi! Lille Fenerbahçe full HD, kesintisiz veren yabancı TV kanalları

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Bu önemli maç, futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor ve yurt dışında yaşayan Fenerbahçe taraftarları, karşılaşmayı canlı olarak izleyebilmek için yayın bilgilerini araştırıyor. Maçın şifresiz olarak yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu olurken, birçok yabancı kanal bu heyecan dolu karşılaşmayı canlı olarak ekranlara taşıyacak.
LİLLE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı dünyanın birçok bölgesinde yaşanacak. Fenerbahçe'nin Lille ile bu akşam saat 21.30'da karşılaşacağı mücadelenin Türkiye'deki yayın hakları Exxen'de bulunuyor. Türkiye'de Fenerbahçe - Lille karşılaşması Exxen platformu dışında ekranlara gelmeyecek.
LİLLE - FENERBAHÇE MAÇINI VEREN YABANCI KANALLAR
Arena Premium 1 BiH HD 🇧🇦📡
Arena Premium 1 Srbija HD 🇷🇸📡
Arena Sport 1 Hrvatska HD 🇭🇷📡
Arena Sport 1 Slovakia HD 🇸🇰📡
Arena Sport 1 Slovenija HD 🇸🇮📡
BFM GRAND LILLE 🇫🇷🎥
Canal 11 [online] (geo/R) 🇵🇹💻
Canal 11 Portugal HD 🇵🇹📺
Sport+ Qazaqstan 🇰🇿🎥