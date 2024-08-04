Mete Gazoz çeyrek finalde! Filenin Sultanları İtalya’ya kaybetti | İşte Paris Olimpiyatları’nda millilerimizin performansları

VOLEYBOLDA HÜZÜN

Öte yandan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finali garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu üçüncü ve son maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

Grupta oynadığı karşılaşmalarda iki galibiyet, bir mağlubiyet alan Filenin Sultanları, grup ikincisi olarak çeyrek finale yükseldi.

ÇEYREK FİNALDEKİ RAKİBİMİZ BU AKŞAM BELLİ OLACAK

İlk iki maçı kazanarak çeyrek finale kalmayı garantileyen Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi bu akşam gruplardaki maçların tamamlanmasıyla belli olacak. Çeyrek finale yükselen 8 takım, puan sıralamasına göre dizilecek ve çapraz eşleşme yapılacak.

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