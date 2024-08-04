Mete Gazoz çeyrek finalde! Filenin Sultanları İtalya’ya kaybetti | İşte Paris Olimpiyatları’nda millilerimizin performansları

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanındaki müsabakalarda Mete Gazoz, klasik yay son 16 turunda Fransız sporcu Thomas Chirault ile karşılaştı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanındaki müsabakalarda Mete Gazoz, klasik yay son 16 turunda Fransız sporcu Thomas Chirault ile karşılaştı.
Fransız sporcu ilk seti 29-25 alırken, ikinci set 28-28 berabere bitti. Thomas Chirault, üçüncü seti de 27-26 kazanarak 5-1 öne geçti. Mücadeleyi bırakmayan Mete Gazoz, dördüncü ve beşinci setleri 29-28'lik skorlarla alarak durumu 5-5 yaptı.
Mete Gazoz, beraberlik sonrası yapılan son atışta 10 atarken, rakibi 9'da kaldı.
MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ
Milli sporcu, 5-1 geriden gelerek müsabakayı 6-5 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
VOLEYBOLDA HÜZÜN
Öte yandan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finali garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu üçüncü ve son maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.
Grupta oynadığı karşılaşmalarda iki galibiyet, bir mağlubiyet alan Filenin Sultanları, grup ikincisi olarak çeyrek finale yükseldi.
ÇEYREK FİNALDEKİ RAKİBİMİZ BU AKŞAM BELLİ OLACAK
İlk iki maçı kazanarak çeyrek finale kalmayı garantileyen Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi bu akşam gruplardaki maçların tamamlanmasıyla belli olacak. Çeyrek finale yükselen 8 takım, puan sıralamasına göre dizilecek ve çapraz eşleşme yapılacak.
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