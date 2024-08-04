Teknik Direktör Okan Buruk ile ilk iki sezonunda da şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, üçüncü kez bu sevinci yaşamak ve taraftarlarına kupa hediye etmek amacında. Ayrıca Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde de yine iyi işler yapılmak isteniyor.
Teknik Direktör Okan Buruk ile ilk iki sezonunda da şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, üçüncü kez bu sevinci yaşamak ve taraftarlarına kupa hediye etmek amacında. Ayrıca Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde de yine iyi işler yapılmak isteniyor.
DÖRT TRANSFER YAPILDI
Sarı kırmızılılar bugüne kadar kadrosunu 4 oyuncuyla güçlendirdi. Büyük ölçüde koruduğu oyuncu grubuna ilaveler yapan yönetim ve teknik heyetin ilk adımı Hakim Ziyech oldu. Faslı futbolcunun opsiyonu kullanılarak sözleşmesi uzatıldı.
Sacha Boey sonrasında Serge Aurier hamlesi yapan Cimbom'da Fildişili oyuncudan verim alınamamış ve yerine yeni isim getirilmesine karar verilmişti. Uzun süren sessizliğin ardından Elias Jeler transfer edildi.
Orta sahadaki eksikliği herkesin dikkatini çeken Aslan, bu mevki için ise Norwich City'den Gabriel Sara'yı renklerine bağladı. Brezilyalı futbolcu, Süper Kupa maçının oynandığı akşam şehre ayak bastı.
TARİHİ HEZİMET
Galatasaray Süper Kupa'da karşılaştığı Beşiktaş'a 5-0 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yaptı. Rakibine oyunun hiçbir anında cevap veremeyen Okan Buruk'un öğrencileri, karşılaşmadan tarihi bir mağlubiyetle ayrıldı.
Kartal'ı galibiyete götüren golleri Ciro Immobile, Jonas Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Erhan Hekimoğlu kaydetti. Siyah beyazlılarda İtalyan golcü 23'üncü saniyede fileleri havaladırarak en erken gol atan isim oldu.
Karşılaşmanın ardından Galatasaray taraftarları, futbolculara sert tepki göstererek; "Formayı çıkarın" tezahüratında bulundu. Ayrıca sosyal medyada yönetim ve Teknik Direktör Okan Buruk'a yoğun eleştirile vardı.
Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor ile karşılaşacak sarı kırmızılılar da 3 kulvarda mücadele verecek bir kadro oluşturulmak isteniyor. Bu nedenle de ince eleyip sık dokunuyor.
ORTA SAHAYA TAKVİYE
Gabriel Sara'nın ardından bir orta saha hamlesi daha gerçekleştirilecek. Sambacı ve Lucas Torreira ile birlikte oynayabilecek bir isim aranıyor.
SZMODICS BOMBASI!
Galatasaray, Blackburn Rovers'ta forma giyen Sammie Szmodics'i listesine ekledi. İngiliz ekibiyle görüşmelere başladı.
Geçen sezon mavi beyazlı ekipte 49 karşılaşmaya çıkan yıldız futbolcu, istatistikleri ile dikkat çekti.
Sammie Szmodics'in 7 milyon euro güncel piyasa değeri bulunurken kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi var.