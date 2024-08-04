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Galatasaray transferde coştu bir kere! Orta sahaya yeni yıldız geliyor

Yeni sezonu da şampiyon tamamlayarak hem üst üste üçüncü kez mutlu sona ulaşmak hem de beşinci yıldızı takmak isteyen Galatasaray, transferde atağa kalktı. Gabriel Sara'yı renklerine bağlayan Cimbom'da orta sahayı çekip çevirebilecek ve hücum katkısı da verebilecek bir isim üzerinde yoğunlaşıldı. Brezilyalı yıldızdan sonra yeni bomba patlatılmak üzere. Görüşmelere de hız verildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 20:14 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 20:14
Galatasaray transferde coştu bir kere! Orta sahaya yeni yıldız geliyor

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Teknik Direktör Okan Buruk ile ilk iki sezonunda da şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, üçüncü kez bu sevinci yaşamak ve taraftarlarına kupa hediye etmek amacında. Ayrıca Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde de yine iyi işler yapılmak isteniyor.

Hakim ZiyechHakim Ziyech

DÖRT TRANSFER YAPILDI

Sarı kırmızılılar bugüne kadar kadrosunu 4 oyuncuyla güçlendirdi. Büyük ölçüde koruduğu oyuncu grubuna ilaveler yapan yönetim ve teknik heyetin ilk adımı Hakim Ziyech oldu. Faslı futbolcunun opsiyonu kullanılarak sözleşmesi uzatıldı.

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Michy BatshuayiMichy Batshuayi

İkinci hamle ise Michy Batshuayi'ydi. Belçikalı forvetin Fenerbahçe'den ayrılması sonrasında anlaşmaya varılarak kontrat imzalandı. Böylelikle Mauro Icardi'ni yedeği konusundaki sorun ortadan kalktı.

Elias JelertElias Jelert

Sacha Boey sonrasında Serge Aurier hamlesi yapan Cimbom'da Fildişili oyuncudan verim alınamamış ve yerine yeni isim getirilmesine karar verilmişti. Uzun süren sessizliğin ardından Elias Jeler transfer edildi.

Lucas TorreiraLucas Torreira

Orta sahadaki eksikliği herkesin dikkatini çeken Aslan, bu mevki için ise Norwich City'den Gabriel Sara'yı renklerine bağladı. Brezilyalı futbolcu, Süper Kupa maçının oynandığı akşam şehre ayak bastı.

Galatasaray Beşiktaş karşısında tarihi bir hezimet yaşadıGalatasaray Beşiktaş karşısında tarihi bir hezimet yaşadı

TARİHİ HEZİMET

Galatasaray Süper Kupa'da karşılaştığı Beşiktaş'a 5-0 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yaptı. Rakibine oyunun hiçbir anında cevap veremeyen Okan Buruk'un öğrencileri, karşılaşmadan tarihi bir mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray yeni sezona kötü başladıGalatasaray yeni sezona kötü başladı

Kartal'ı galibiyete götüren golleri Ciro Immobile, Jonas Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Erhan Hekimoğlu kaydetti. Siyah beyazlılarda İtalyan golcü 23'üncü saniyede fileleri havaladırarak en erken gol atan isim oldu.

Galatasray 3 kulvarda başarılı olmak istiyorGalatasray 3 kulvarda başarılı olmak istiyor

Karşılaşmanın ardından Galatasaray taraftarları, futbolculara sert tepki göstererek; "Formayı çıkarın" tezahüratında bulundu. Ayrıca sosyal medyada yönetim ve Teknik Direktör Okan Buruk'a yoğun eleştirile vardı.

Mauro Icardi ilk maçta etkisizdiMauro Icardi ilk maçta etkisizdi

Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor ile karşılaşacak sarı kırmızılılar da 3 kulvarda mücadele verecek bir kadro oluşturulmak isteniyor. Bu nedenle de ince eleyip sık dokunuyor.

Gabriel SaraGabriel Sara

ORTA SAHAYA TAKVİYE

Gabriel Sara'nın ardından bir orta saha hamlesi daha gerçekleştirilecek. Sambacı ve Lucas Torreira ile birlikte oynayabilecek bir isim aranıyor.

Sammie SzmodicsSammie Szmodics

SZMODICS BOMBASI!

Galatasaray, Blackburn Rovers'ta forma giyen Sammie Szmodics'i listesine ekledi. İngiliz ekibiyle görüşmelere başladı.

Sammie SzmodicsSammie Szmodics

Geçen sezon mavi beyazlı ekipte 49 karşılaşmaya çıkan yıldız futbolcu, istatistikleri ile dikkat çekti.

Sammie SzmodicsSammie Szmodics

28 yaşındaki Szmodics, 33 kez fileleri sarsıp 4 de asist yapma başarısı gösterdi.

Sammie SzmodicsSammie Szmodics

İrlandalı futbolcu merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara bölgesinde de oynayabiliyor.

Sammie SzmodicsSammie Szmodics

Sammie Szmodics'in 7 milyon euro güncel piyasa değeri bulunurken kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi var.

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