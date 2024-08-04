Teknik Direktör Okan Buruk ile ilk iki sezonunda da şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, üçüncü kez bu sevinci yaşamak ve taraftarlarına kupa hediye etmek amacında. Ayrıca Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde de yine iyi işler yapılmak isteniyor.