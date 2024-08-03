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Süper Kupa'nın yıldızlarından Takvim'e özel açıklamalar! "Tarih yazdık"

Beşiktaş Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yenerek mutlu sona ulaştı. Mücadelenin ardından takvim.com.tr'den Görkem Ağgündüz'e konuşan Jessica Immobile, Rafa Silva, Salih Uçan ve Mustafa Hekimoğlu yaşadıkları mutlukları dile getirdi. İşte detaylar...

GörkemAğgündüz GörkemAğgündüz takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 23:55 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 10:44
Süper Kupa’nın yıldızlarından Takvim’e özel açıklamalar! Tarih yazdık

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Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, kadrosunu 4 oyuncuyla güçlendirmişti. Gabriel Paulista ve Rafa Silva'nın ardından takıma Ciro Immobile takviyesi yapılmıştı.

Jessica Melana'dan Ciro Immobile'nin Süper Kupa performansı hakkında yorum

Ciro Immobile Galatasaray'ı yıkan isimlerden biri olduCiro Immobile Galatasaray'ı yıkan isimlerden biri oldu

Gabriel Paulista'nın Atletico Madrid'den ayrılması sonsrasında ilk bombasını patlatan Kartal, Rafa Silva'nın da Benfica kariyerine nokta koymasıyla ikinci yıldızını indirmişti. Geçen sezon Lazio'daki gergin döneminin ardından takımdan ayrılma kararı alan 34 yaşındaki golcünün yeni adresi Beşiktaş olmuştu. İtalyan temsilcisiyle yapılan görüşmelerin ardından dünyaca ünlü forvetle el sıkışılmıştı.

Ciro Immobile golün sevincini taraftarlarla paylaştıCiro Immobile golün sevincini taraftarlarla paylaştı

Ciro Immobile bugün biri penaltıdan diğeri ise rekor kıran iki golle takımını Süper Kupa'ya götüren isim oldu.

Jessica MelanaJessica Melana

Yıldız futbolcunun eşi takvim.com.tr'den Görkem Ağgündüz'e yaptığı açıklamada; "Türkiye çok güzel. Burada mutluyum. Ciro'nun golleri için konuşmakta zorlanıyorum. Şu an çok duygusalım" ifadelerini kullandı.

Rafa SilvaRafa Silva

RAFA SİLVA: MUTLUYUM

Karşılaşma sonrasında takvim.com.tr'ye konuşan dördüncü golün sahibi Rafa Silva; "Hem gol hem de galibiyet için çok mutluyum. Sadece bunu söyleyebilirim" dedi.

Rafa Silva'dan takvim.com.tr'ye özel açıklamalar

Salih UçanSalih Uçan

SALİH UÇAN: KUPAYLA KAPATIP KUPAYLA AÇTIK

Siyah beyazlıların başarılı orta saha oyuncusu Salih Uçan ise; "Geçtiğimiz sezonu kupayla kapatıp yenisini kupayla açtık. Bunun için çok sevinçliyiz. Hem bizim hem teknik heyet ve yönetimimizin hem de taraftarımızın adına çok iyi bir başlangıç oldu. Çok mutluyuz" dedi.

Salih Uçan'dan takvim.com.tr'ye özel açıklamalar

Mustafa Erhan HekimoğluMustafa Erhan Hekimoğlu

"ÇOK GURURLUYUM"

Hazırlık maçlarına damga vurduktan sonra ilk resmi maçında da fileleri havalandıran Mustafa Erhan Hekimoğlu; "Herkesi tebrik ediyorum. Çok mutluyuz. 1983'ten bu yana yakalanamayan bir skordu. Golümü attığım ve kazandığımız için çok gururluyum" diye konuştu.

Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan takvim.com.tr'ye özel açıklamalar

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