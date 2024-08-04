Mete Gazoz çeyrek finalde Paris 2024’e veda etti! Filenin Sultanları’nın rakibi belli oldu | Hatice Akbaş finalde

Milli okçumuz Mete Gazoz MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Milli sporcu, 5-1 geriden gelerek müsabakayı 6-5 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

ÇEYREK FİNALDE PARİS 2024'E VEDA

Milli okçumuz Mete Gazoz 2024 Paris Olimpiyat Oyunları, okçuluk erkekler bireysel çeyrek finalde Güney Koreli Kim Woo-jin'e 6-4 mağlup oldu ve oyunlara veda etti.

Son olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, son 16 turunda ev sahibi Fransa'dan Thomas Chirault'u beraberlik atışı sounda 6-5 yenerek çeyrek finale yükselmişti. Çeyrek finalde Güney Koreli Kim Woo-jin ile karşılaşan sporcumuz, rakibine 6-4 mağlup oldu ve oyunlara veda etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı VOLEYBOLDA HÜZÜN

Öte yandan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finali garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu üçüncü ve son maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Grupta oynadığı karşılaşmalarda iki galibiyet, bir mağlubiyet alan Filenin Sultanları, grup ikincisi olarak çeyrek finale yükseldi. ÇEYREK FİNALDEKİ RAKİBİMİZ ÇİN!



İlk iki maçı kazanarak çeyrek finale kalmayı garantileyen Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi gruplardaki maçların tamamlanmasıyla belli oldu. Ay yıldızlılar, Çin ile kozlarını paylaşacak.