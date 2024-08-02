Beşiktaş’tan hücuma bir yıldız daha! Immobile ve Rafa Silva’nın ardından...

Angel Correa dışında David Neres ve Asensio da listede bulunuyor. Ancak her iki yıldızın şu anda böyle bir transfere sıcak bakmadıkları ifade edildi. Beşiktaş'ın listesinde ayrıca Manchester United'dan Antony de yer alıyor. Kanat transferinde Beşiktaş'ın ilk etapta kiralama formülünü deneyeceği kaydedildi. Siyah beyazlılar Ciro Immobile ve Rafa Silva'nın ardından bir başka flaş transferi daha kadrosuna katmayı hesaplıyor.



