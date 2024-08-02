Beşiktaş’tan hücuma bir yıldız daha! Immobile ve Rafa Silva’nın ardından...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde sezona hazırlanan siyah beyazlılar, gözünü Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına çevirdi.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde sezona hazırlanan siyah beyazlılar, gözünü Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına çevirdi.
Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Başkanlık dönemine kupayla başlayan Hasan Arat ve yönetimi ikinci kupasını hedeflerken, teknik direktör van Bronckhorst da ilk kupasını kazanmanın peşinde.
İÇ TRANSFERDE HAREKETLİ GÜNLER
Bir yandan Galatasaray maçına hazırlanan Beşiktaş, diğer yandan da transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kara Kartal, ilk olarak kadrosunda şişkinliği azaltmak istiyor.
HASIC GÖNDERİLDİ
Beşiktaş, Bosna Hersekli futbolcu Ajdin Hasic'in bonservissiz şekilde ayrılığına izin verdi. Siyah-beyazlılar, yapılan anlaşma gereği Hasic'in bir sonraki satışından pay alacak.
TAYFUR BİNGÖL EYÜPSPOR'DA
Beşiktaş, orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl'ün Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'a 1 yıllığına kiralık olarak gönderildiğini duyurdu.Geçen sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 15 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.
ONUR BULUT BAŞAKŞEHİR'LE İMZALADI
Beşiktaş'ta bir yerli futbolcu daha takıma veda etti. Kayserispor'dan olaylı bir şekilde transfer edilen Onur Bulut, Başakşehir'e transfer oldu.
ANTE REBİC KADRO DIŞI
Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan ve kendisinden kulüp bulması istenen Ante Rebic, teknik heyet ve yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldı.
AMARTEY GİTMİYOR
Beşiktaş asbaşkanı Hüseyin Yücel, Amartey için Arabistan'dan teklifler olduğunu ancak savunma oyuncusunun İstanbul'dan ayrılmak istemediğini ve gerekirse parasını alıp takımdan ayrı çalışabileceğini söylediğini aktardı.
ABOUBAKAR KAFA KARIŞTIRDI
Beşiktaş'ta gönderilecek isimlerin başında gelen Vincent Aboubakar kampta gösterdiği performansla kafa karıştırdı. Kamerunlu golcünün geleceğine daha sonra karar verilecek.
MULEKA'YA ARABİSTAN KANCASI
Beşiktaş'ın Kongolu forveti Jackson Muleka Suudi ekiplerinin radarında. Yıldız isim için daha önce de Beşiktaş'la temasa geçen ismi belirtilmeyen Körfez temsilcisinin 24 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve kısa süre içerisinde Kartal'a teklif yapacağı öğrenildi.
CHAMBERLAİN'LE YOLLAR AYRILIYOR
Alex Oxlade-Chamberlain, İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor. Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bekleneni veremeyen deneyimli isimle, Sheffield United'ın ilgilendiği ve Beşiktaş'ın da oyuncunun ayrılığına kolaylık sağlamaya hazır olduğu bildirildi.
SVENSSON TRANSFERE BAĞLI
Beşiktaş'ta sağ bek Svensson'un geleceği transfere bağlı. Yeni bir sağ bekin gelmesi durumunda Norveçli oyuncuyla vedalaşılacak.
GEDSON İÇİN TEKLİFLER BEKLENİYOR
Zenit'e transferin son dakikada yatan Gedson Fernandes için gelecek teklifler bekleniyor. Beşiktaş, Portekizli oyuncudan gelecek gelirin yüzde 50'sine sahip olabilecek.
YENİ TRANSFERLER YOLDA
Transfer döneminde Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro İmmobile'yi kadrosuna katan Beşiktaş, yeni imzalar için kolları sıvadı.
Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a transfer listesine bir yıldız ismi daha dahil etti.
CORREA HAMLESİ!
Beşiktaş'ın transfer çalışmaları yeniden hızlanıyor. Sağ kanat için takviye düşünen siyah-beyazlılarda Angel Correa adı öne çıktı.
Beşiktaş ilk olarak Atletico Madrid'le temas kurdu. İspanyol ekibiyle Haziran 2026'ya kadar kontratı olan Arjantinli futbolcunun durumu soruldu.
Angel Correa dışında David Neres ve Asensio da listede bulunuyor. Ancak her iki yıldızın şu anda böyle bir transfere sıcak bakmadıkları ifade edildi. Beşiktaş'ın listesinde ayrıca Manchester United'dan Antony de yer alıyor. Kanat transferinde Beşiktaş'ın ilk etapta kiralama formülünü deneyeceği kaydedildi. Siyah beyazlılar Ciro Immobile ve Rafa Silva'nın ardından bir başka flaş transferi daha kadrosuna katmayı hesaplıyor.
ATLETICO İLE ÖZDEŞLEŞTİ
Angel Correa, Atletico Madrid formasıyla özdeşleşti. 2015'ten bu yana İspanyol kulübünde forma giyen Correa, 1 La Liga şampiyonluğu, 1 Avrupa Ligi zaferi ve 1 UEFA Süper Kupası kazandı.
Arjantinli futbolcu, tam 421 kez formasını giydiği Atletico Madrid'de kulüp tarihinin en çok forma giyen isimlerinden oldu.
ARJANTİN'DE TARİHE GEÇTİ
Arjantin Milli Takımı'nda 2015'ten beri oynayan Angel Correa, tarihi başarılarda hep kadrodaydı. 2021'de Copa America kazanan Tangocularda kadroda olan tecrübeli futbolcu, 2022 Dünya Kupası zaferinde de yer aldı. Arjantin tarihinin iki büyük kupasında kadroda olan Correa, tarihe geçti.