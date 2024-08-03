İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Elif Berra Gökkır, Paris'teki Les Invalides'te gerçekleştirilen klasik yay müsabakaları çeyrek finalinde Hunyoung Jeon'la karşılaştı. İlk seti kaybeden Elif Berra, ikinci seti kazanarak skoru 2-2'ye getirdi. Üçüncü ve dördüncü setlerde rakibine mağlup olan Elif Berra Gökkır, Paris 2024'e veda etti.

"MESAJLARI GÖRÜNCE ÇOK DUYGULANDIM" Çeyrek finalde elenmenin verdiği duygusallık nedeniyle konuşmakta zorlanan genç sporcu, çok istediği finale çıkamadığı için üzgün olduğunu vurguladı.