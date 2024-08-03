Elif Berra Gökkır Paris 2024’e veda etti!

Elif Berra Gökkır, hakkındaki yorumlara ilişkin de "Bütün mesajları okudum, herkese çok teşekkür ediyorum. Mesajları görünce çok duygulandım." ifadelerini kullandı.
Genç sporcu röportaj alanından ayrıldıktan sonra da göz yaşlarına hakim olamadı.
Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, milli sporcuyu "Ağlama, sen tarihe geçtin." diyerek teselli etti.
8 BRANŞTA 23 MİLLİ SPORCU
Öte yandan bugün Paris Olimpiyatları'nda 8 branşta 23 milli sporcu müsabakalara çıkacak.
Buse Naz Çakıroğlu
GÖZLER BOKS MÜSABAKALARINDA
Gözler Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu'nun üzerinde olacak. İki milli boksör çeyrek final mücadelesi verecek.
Busenaz Sürmeneli
Busenaz Sürmeneli, Taylandlı Janjaem Suwannapheng ile Buse Naz Çakıroğlu ise Finlandiyalı Pihla Kaivo-Oja ile karşılaşacak.