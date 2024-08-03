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Elif Berra Gökkır Paris 2024'e veda etti!

2024 Paris Olimpiyatları'nda Elif Berra Gökkır, okçuluk kadınlar bireysel çeyrek final mücadelesinde Hunyoung Jeon'a mağlup oldu ve oyunlara veda etti. 17 yaşındaki Elif Berra Gökkır, üzgün olduğunu belirterek "Hedefim Los Angeles'ta İstiklal Marşı'nı okutmak." diye konuştu.

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 11:37 Güncelleme 03 Ağustos 2024, 15:11
Elif Berra Gökkır Paris 2024’e veda etti!

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Elif Berra Gökkır, Paris'teki Les Invalides'te gerçekleştirilen klasik yay müsabakaları çeyrek finalinde Hunyoung Jeon'la karşılaştı. İlk seti kaybeden Elif Berra, ikinci seti kazanarak skoru 2-2'ye getirdi. Üçüncü ve dördüncü setlerde rakibine mağlup olan Elif Berra Gökkır, Paris 2024'e veda etti.

"MESAJLARI GÖRÜNCE ÇOK DUYGULANDIM"

Çeyrek finalde elenmenin verdiği duygusallık nedeniyle konuşmakta zorlanan genç sporcu, çok istediği finale çıkamadığı için üzgün olduğunu vurguladı.

Sonraki oyunlara kadar katıldığı bütün yarışmalarda şampiyonluk hedeflediğini vurgulayan Gökkır, "Bütün yarışmalarda en iyisini yapmaya çalışacağım. Önümüzdeki olimpiyatlara 4 yıl var. Hedefim Los Angeles'ta İstiklal Marşı'nı okutmak." dedi.

Elif Berra Gökkır, hakkındaki yorumlara ilişkin de "Bütün mesajları okudum, herkese çok teşekkür ediyorum. Mesajları görünce çok duygulandım." ifadelerini kullandı.

Genç sporcu röportaj alanından ayrıldıktan sonra da göz yaşlarına hakim olamadı.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, milli sporcuyu "Ağlama, sen tarihe geçtin." diyerek teselli etti.

8 BRANŞTA 23 MİLLİ SPORCU
Öte yandan bugün Paris Olimpiyatları'nda 8 branşta 23 milli sporcu müsabakalara çıkacak.

Buse Naz Çakıroğlu Buse Naz Çakıroğlu

GÖZLER BOKS MÜSABAKALARINDA
Gözler Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu'nun üzerinde olacak. İki milli boksör çeyrek final mücadelesi verecek.

Busenaz SürmeneliBusenaz Sürmeneli

Busenaz Sürmeneli, Taylandlı Janjaem Suwannapheng ile Buse Naz Çakıroğlu ise Finlandiyalı Pihla Kaivo-Oja ile karşılaşacak.

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