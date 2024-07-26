Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreninde sapkın LGBT propagandası

LGBT sapkınlığı Paris Olimpiyat açılış töreninde



MİLYONLARA İZLETTİLER

Kadın mı erkek mi olduğu anlaşılmayan 2 karakter ve 1 erkek arasında yaşananları ekrana taşıyan Fransız rejisi milyonlarca çocuk ve gencin izlediği törenlerde sapkınlığın propagandasını yaptı.





SAPKIN BİREYLERİ TÖRENİN HER ANDA GÖSTERDİLER

3 karakterin bir odaya girdiği anları canlı yayında dünyaya izleten Olimpiyat Komitesi'nin sapkın bireyleri geçit töreninin neredeyse her anına yerleştirdiği görüldü.

AÇILIŞ TÖRENİ, İLK KEZ STAT DIŞINDA

Fransa'nın başkenti Paris'te 100 yıl sonra üçüncü kez gerçekleştirilen olimpiyat oyunlarının açılış töreni, Sen Nehri'nde gerçekleştirildi. Olimpiyat oyunları tarihinde ilk kez bir açılış töreni, stat dışında kent merkezinde yapıldı.

Fransız yönetmen ve aktör Thomas Jolly'nin sanat direktörlüğünü yaptığı törende 204 ülke sporcuları ile Mülteci Olimpiyat Takımı'nı taşıyan 85 tekne, Austerlitz Köprüsü'nün altından yola çıkarak Sen Nehri boyunca Eyfel Kulesi'nin olduğu noktaya, Iena Köprüsü'ne kadar 6 kilometreyi aşkın mesafe boyunca geçit yapmaya başladı.