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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde sapkın LGBT propagandası

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, resmi açılış töreniyle başladı. Törende birçok kez sapkın LGBT terörü propagandası yapıldı. Töreni izleyen milyonlarca çocuk ve gence değerlerini hiçe sayan Olimpiyat Komitesi'nin sapkın bireyleri geçit töreninin neredeyse her anına yerleştirdiği görüldü.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 23:15 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 23:15
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreninde sapkın LGBT propagandası

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, resmi açılış töreniyle başladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde sapkın LGBT propagandası

Başkent Paris'teki Sen Nehri'nde gerçekleştirilen törenle, 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın resmi başlangıcı yapıldı.

Öpüşen iki erkeği ekrana taşıdılarÖpüşen iki erkeği ekrana taşıdılar

PARİS'TE SAPKIN LGBT PROPAGANDASI
Törende birçok kez sapkın LGBT terörü propagandası yapıldı.

LGBT sapkınlığı Paris Olimpiyat açılış töreninde LGBT sapkınlığı Paris Olimpiyat açılış töreninde

Sanatçı Bizet'nin Carmen operasından "l'amour est un oiseau rebelle" aşk isyankar bir kuştur isimli aryasını söylerken 36 dansçı ve 18 akrobatın şovunu yaptığı anlarda ekrana sapkın LGBT terörünü simgeleyen bir kısa film geldi.

LGBT sapkınlığı Paris Olimpiyat açılış töreninde LGBT sapkınlığı Paris Olimpiyat açılış töreninde

MİLYONLARA İZLETTİLER
Kadın mı erkek mi olduğu anlaşılmayan 2 karakter ve 1 erkek arasında yaşananları ekrana taşıyan Fransız rejisi milyonlarca çocuk ve gencin izlediği törenlerde sapkınlığın propagandasını yaptı.



SAPKIN BİREYLERİ TÖRENİN HER ANDA GÖSTERDİLER
3 karakterin bir odaya girdiği anları canlı yayında dünyaya izleten Olimpiyat Komitesi'nin sapkın bireyleri geçit töreninin neredeyse her anına yerleştirdiği görüldü.

AÇILIŞ TÖRENİ, İLK KEZ STAT DIŞINDA
Fransa'nın başkenti Paris'te 100 yıl sonra üçüncü kez gerçekleştirilen olimpiyat oyunlarının açılış töreni, Sen Nehri'nde gerçekleştirildi.

Olimpiyat oyunları tarihinde ilk kez bir açılış töreni, stat dışında kent merkezinde yapıldı.

Fransız yönetmen ve aktör Thomas Jolly'nin sanat direktörlüğünü yaptığı törende 204 ülke sporcuları ile Mülteci Olimpiyat Takımı'nı taşıyan 85 tekne, Austerlitz Köprüsü'nün altından yola çıkarak Sen Nehri boyunca Eyfel Kulesi'nin olduğu noktaya, Iena Köprüsü'ne kadar 6 kilometreyi aşkın mesafe boyunca geçit yapmaya başladı.

Törende tekneler, Sen Nehri'ndeki yolculukları boyunca ülkenin önde gelen tarihi ve turistik mekanları Notre Dame Katedrali, Paris Belediye binası, Louvre Müzesi, Tuileries Bahçesi, Les Invalides Anıtı, Grand Palais ve Eyfel Kulesi'nden geçti.

Yağmur altında gerçekleştirilen ve yaklaşık 300 bin kişinin yerinde takip ettiği açılış töreni, etkinlikler ile ünlü isimlerin sahne almasıyla devam etti.

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