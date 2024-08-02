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Ve Beşiktaş resmen duyurdu: Emirhan Topçu artık kartal!

Beşiktaş, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen 23 yaşındaki savunmacı Emirhan Topçu'yu kadrosuna kattı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kulübümüze uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Emirhan Topçu’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 22:35 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 22:55
Ve Beşiktaş resmen duyurdu: Emirhan Topçu artık kartal!

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Beşiktaş'ta 2024-25 sezonu öncesi transfer çalışmaları sürüyor.

Beşiktaş'tan videolu transfer duyurusu: Emirhan Topçu artık kartal!

BEŞİKTAŞ EMİRHAN TOPÇU'YU RESMEN AÇIKLADI
Siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor'da forma giyen 23 yaşındaki Emirhan Topçu'yu transfer ettiğini duyurdu.

Emirhan TopçuEmirhan Topçu

Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, 2024-25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında 23 yaşındaki savunma oyuncusu Emirhan Topçu'yla sözleşme imzaladı. İkinci Başkanımız Hüseyin Yücel ile Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz M. Kaan Şakul, Tüpraş Stadyumu'nda kendisini asil renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalayan Emirhan Topçu'ya şanlı formamızla üstün başarılar diledi. Kulübümüze uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Emirhan Topçu'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyoruz"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Emirhan Topçu transferini açıkladı!Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Emirhan Topçu transferini açıkladı!
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Emirhan Topçu transferini açıkladı!

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