Fenerbahçe için Scott McTominay iddiası!

Manchester United forması giyen Scott McTominay, transferin gözde isimlerinden biri oldu.Telegraph'ta yer alan habere göre, Fulham, 15 milyon sterlin'lik teklifinin reddedilmesinin ardından yeni bir teklif yaptı. Fulham, 27 yaşındaki futbolcu için bu kez Manchester United'a 20 milyon sterlin'lik (24 milyon euro) yeni bir teklif yaptı.İngiliz medyasındaki haberde McTominay ile Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtildi. Everton'ın da İskoç orta sahaya ilgisi olduğu ancak kulübün devralma işlemleri nedeniyle Merseyside temsilcisinin transfer yapmasının zor olduğu ifade edildi. Premier Lig'den McTominay ile ilgilenen bir diğer takım ise Tottenham.