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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Emirhan Topçu transferini açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta gözler Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa mücadelesine çevrildi. Siyah beyazlılarda başkan Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleriyle beraber takıma moral ziyaretinde bulundu. Başkan Arat, basın mensuplarının sorularını da yanıtlarken transferi resmen duyurdu. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 10:46 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 10:58
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Emirhan Topçu transferini açıkladı!

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta gözler Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa mücadelesine çevrildi.

Siyah beyazlılarda başkan Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleriyle beraber takıma moral ziyaretinde bulundu.

Başkan Arat, basın mensuplarının sorularını da yanıtlarken transferi resmen duyurdu.

İşte Hasan Arat'ın açıklamaları...

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesi konuştu.Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesi konuştu.

"ÇOK ÖNEMLİ TRANSFERLER YAPTIK"

"İyi bir kamp dönemi geçirdik. Hocamız gerekli çalışmaların ardından ihtiyaçlarını bildirdi. Gidecek olan oyuncularımız var, bu normal.14 yabancı ve mavi kart hakkımız var. Avrupa ve Türkiye'de altyapısından en çok oyuncu çıkaran kulübüz. PSG ile bir görüşme yaptım, o görüşmede de bunu net bir şekilde gördüm. Beşiktaş bununla gurur duymalı. Taraftarları heyecanlandıran çok önemli transferler yaptık. Yeni sezonun tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Güzel bir sezon geçmesini umut ediyoruz. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Allah, kartala zeval görmeden yoluna devam etmesini nasip etsin."

"Boğazın Efendisi, Atatürk Olimpiyat Stadı'na bir kez daha geliyor."

Beşiktaş Başkanı Hasan AratBeşiktaş Başkanı Hasan Arat

"EMİRHAN BEŞİKTAŞ'I ÇOK İSTEDİ"

"Transfer çalışmaları devam ediyor. Giovanni van Bronckhorst ile görüşülüyor. Bir transferin daha lisansı çıkacak. Beşiktaş'ı çok isteyen oyuncular alınıyor. Emirhan Topçu ve annesi, Beşiktaş'ı çok istedi. Hoca da istedi. Hayırlı olsun."

"Taraftarlar Süper Kupa maçında sakin olmalı. Hakemler adil yönetim göstermeli. Yeni TFF'nin ilk sınavı, iyi geçeceğini düşünüyorum."

Emirhan TopçuEmirhan Topçu
"SÜPER KUPA'YA PRİM VAR"

"Galatasaray ile oynayacağımız Süper Kupa maçı için prim var. Onu yarın futbolculara söyleyeceğiz."

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