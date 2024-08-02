Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Emirhan Topçu transferini açıkladı!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesi konuştu.



"ÇOK ÖNEMLİ TRANSFERLER YAPTIK"

"İyi bir kamp dönemi geçirdik. Hocamız gerekli çalışmaların ardından ihtiyaçlarını bildirdi. Gidecek olan oyuncularımız var, bu normal.14 yabancı ve mavi kart hakkımız var. Avrupa ve Türkiye'de altyapısından en çok oyuncu çıkaran kulübüz. PSG ile bir görüşme yaptım, o görüşmede de bunu net bir şekilde gördüm. Beşiktaş bununla gurur duymalı. Taraftarları heyecanlandıran çok önemli transferler yaptık. Yeni sezonun tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Güzel bir sezon geçmesini umut ediyoruz. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Allah, kartala zeval görmeden yoluna devam etmesini nasip etsin."

"Boğazın Efendisi, Atatürk Olimpiyat Stadı'na bir kez daha geliyor."