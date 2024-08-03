Fenerbahçe’de yeni hedef Kacper Urbanski

Transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de gündemde orta saha. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen sarı-lacivertliler, transfer listesini bu ölçüde şekillendiriyor.Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda ilerleyen Kanarya, Bologna forması giyen Kacper Urbanski'yi gündemine aldı.19 yaşındaki oyuncunun transferi için İtalyan ekibiyle transfer görüşmelerine başlayan Fenerbahçe, uygun bonservis bedeliyle transferi sonuçlandırmak istiyor.Urbanski, geride kalan sezonda Bologna formasıyla 25 resmi maçta forma giydi. Polonyalı futbolcu, bu maçlarda takımı adına gol kaydedemezken, 1 asist yaptı.1.83 boyundaki Urbanski merkez orta saha hattının yanı sıra, ön libero ve sol kanatta da forma giyebiliyor.Kacper Urbanski'nin piyasa değeri 7 milyon euro. 2004 doğumlu oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi önümüzdeki sezon son eriyor.