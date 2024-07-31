Galatasaray’a 24’lük orta saha! McTominay beklenirken...

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Geçtiğimiz sezonlara nazaran durgun bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, şu ana kadar sadece iki transferi açıkladı.
İlk olarak forvet takviyesi yapan Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı.
Yıllık 3 milyon Euro garanti ücret kazanacak olan Batshuayi, 3 sezona bölünmüş şekilde 3 milyon Euro da imza parası alacak.
İkinci transferini sağ bek bölgesine yapan sarı kırmızılılar, Kopenhag'dan Elias Jelert'i kadrosuna kattı.
Sarı kırmızılılar bu transfer için Danimarka ekibine 9 milyon euroluk bedel ödedi.
Michy Batshuayi ve Elias Jelert takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Galatasaray gözünü orta saha transferine çevirdi.
WENDEL OLMADI
Zenit Başkanı Alexander Medvedev de yaptığı açıklamada, "Asılsız söylentiler hakkında yorum yapmıyorum. Galatasaray ile görüşmeler devam etmiyor." ifadelerini kullandı.
LİSTE BAŞI MCTOMINAY
Sarı kırmızılı takım, Zenit forması giyen Wendel'de yaşanan olumsuzluğun ardından yeniden Scott McTominay'a yöneldi.
Galatasaray, İskoç orta sahayı yeniden listenin en üst sırasına yazdı.
MANU'NUN TAVRI BELİRLEYİCİ OLACAK
Sarı-kırmızılılar, McTominay ile belirli noktaya geldi. 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Manchester United'ın tavrı belirleyici olacak.
Galatasaray, Okan Buruk'un transferinde ısrarcı olduğu McTominay konusunda Manchester United ile görüşmelerine devam ediyor.
35 MİLYON EURO DETAYI
Ayrıca McTominay için Fulham'dan gelen 20 milyon Euro'luk teklifi reddeden Manchester United, oyuncu için istediği 35 milyon Euro'luk talepten vazgeçmedi.
"MCTOMİNAY'İ TUTMAK İSTİYORUZ"
Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag, McTominay için geçtiğimiz haftalarda, "Eğer bir sezonda 10 gol atar ve milli takımda da çok iyi bir performans gösterirseniz ilgi olması normaldir. McTominay'i tutmak istiyoruz çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu. Geçen sezon bize neler katabileceğini gösterdi." şeklinde konuşmuştu.
CAJUSTE BOMBASI
Orta saha için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim geldi.
İtalyan basınında yer alan habere göre; sarı kırmızılı takım, Napoli'de teknik direktör Antonio Conte'nin gözüne giremeyen 24 yaşındaki orta saha Jens Cajuste ile ilgileniyor.
Başarılı oyuncunun Napoli'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Galatasaray'ın transferde ısrarcı olduğu yazıldı.
12 MİLYON EURO KARARI
Napoli'nin 12 milyon euroya satın aldığı Cajuste için buna yakın bir bonservis bedeli talep ettiği vurgulandı.
Galatasaray ile birlikte Fransa'dan da bazı takımların oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.
Napoli'de geçen sezon 35 maça çıkan İsveçli Cajuste, 2 asistlik performans sergiledi.