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Galatasaray'a 24'lük orta saha! McTominay beklenirken...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da orta saha transferi için çalışmalar devam ediyor. Başkan Dursun Özbek, taraftarlara kısa süre içerisinde müjdeli haber vereceklerini söylerken, gündemdeki isim Manchester United'ın İskoç yıldızı McTominay'di. Ancak Aslan'ın sürpriz bir isme kanca attığı öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 10:32 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 10:32
Galatasaray’a 24’lük orta saha! McTominay beklenirken...

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Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray’a 24’lük orta saha! Mc Tominay beklenirken...

Geçtiğimiz sezonlara nazaran durgun bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, şu ana kadar sadece iki transferi açıkladı.

Galatasaray’a 24’lük orta saha! Mc Tominay beklenirken...

İlk olarak forvet takviyesi yapan Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı.

Galatasaray’a 24’lük orta saha! Mc Tominay beklenirken...

Yıllık 3 milyon Euro garanti ücret kazanacak olan Batshuayi, 3 sezona bölünmüş şekilde 3 milyon Euro da imza parası alacak.

Galatasaray’a 24’lük orta saha! Mc Tominay beklenirken...

İkinci transferini sağ bek bölgesine yapan sarı kırmızılılar, Kopenhag'dan Elias Jelert'i kadrosuna kattı.

Galatasaray’a 24’lük orta saha! Mc Tominay beklenirken...

Sarı kırmızılılar bu transfer için Danimarka ekibine 9 milyon euroluk bedel ödedi.

Galatasaray’a 24’lük orta saha! Mc Tominay beklenirken...

Michy Batshuayi ve Elias Jelert takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Galatasaray gözünü orta saha transferine çevirdi.

Galatasaray’a 24’lük orta saha! Mc Tominay beklenirken...

WENDEL OLMADI

Zenit Başkanı Alexander Medvedev de yaptığı açıklamada, "Asılsız söylentiler hakkında yorum yapmıyorum. Galatasaray ile görüşmeler devam etmiyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray’a 24’lük orta saha! Mc Tominay beklenirken...

LİSTE BAŞI MCTOMINAY

Sarı kırmızılı takım, Zenit forması giyen Wendel'de yaşanan olumsuzluğun ardından yeniden Scott McTominay'a yöneldi.

Galatasaray’a 24’lük orta saha! Mc Tominay beklenirken...

Galatasaray, İskoç orta sahayı yeniden listenin en üst sırasına yazdı.

Galatasaray’a 24’lük orta saha! Mc Tominay beklenirken...

MANU'NUN TAVRI BELİRLEYİCİ OLACAK

Sarı-kırmızılılar, McTominay ile belirli noktaya geldi. 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Manchester United'ın tavrı belirleyici olacak.

Galatasaray’a 24’lük orta saha! Mc Tominay beklenirken...

Galatasaray, Okan Buruk'un transferinde ısrarcı olduğu McTominay konusunda Manchester United ile görüşmelerine devam ediyor.

Galatasaray’a 24’lük orta saha! Mc Tominay beklenirken...

35 MİLYON EURO DETAYI

Ayrıca McTominay için Fulham'dan gelen 20 milyon Euro'luk teklifi reddeden Manchester United, oyuncu için istediği 35 milyon Euro'luk talepten vazgeçmedi.

Galatasaray’a 24’lük orta saha! Mc Tominay beklenirken...

"MCTOMİNAY'İ TUTMAK İSTİYORUZ"

Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag, McTominay için geçtiğimiz haftalarda, "Eğer bir sezonda 10 gol atar ve milli takımda da çok iyi bir performans gösterirseniz ilgi olması normaldir. McTominay'i tutmak istiyoruz çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu. Geçen sezon bize neler katabileceğini gösterdi." şeklinde konuşmuştu.

Galatasaray’a 24’lük orta saha! Mc Tominay beklenirken...

CAJUSTE BOMBASI

Orta saha için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim geldi.

Galatasaray’a 24’lük orta saha! Mc Tominay beklenirken...

İtalyan basınında yer alan habere göre; sarı kırmızılı takım, Napoli'de teknik direktör Antonio Conte'nin gözüne giremeyen 24 yaşındaki orta saha Jens Cajuste ile ilgileniyor.

Galatasaray’a 24’lük orta saha! McTominay beklenirken...

Başarılı oyuncunun Napoli'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Galatasaray'ın transferde ısrarcı olduğu yazıldı.

Galatasaray’a 24’lük orta saha! Mc Tominay beklenirken...

12 MİLYON EURO KARARI

Napoli'nin 12 milyon euroya satın aldığı Cajuste için buna yakın bir bonservis bedeli talep ettiği vurgulandı.

Galatasaray’a 24’lük orta saha! Mc Tominay beklenirken...

Galatasaray ile birlikte Fransa'dan da bazı takımların oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

Galatasaray’a 24’lük orta saha! Mc Tominay beklenirken...

Napoli'de geçen sezon 35 maça çıkan İsveçli Cajuste, 2 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray’a 24’lük orta saha! Mc Tominay beklenirken...

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