Galatasaray’a 24’lük orta saha! McTominay beklenirken...

"MCTOMİNAY'İ TUTMAK İSTİYORUZ"



Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag, McTominay için geçtiğimiz haftalarda, "Eğer bir sezonda 10 gol atar ve milli takımda da çok iyi bir performans gösterirseniz ilgi olması normaldir. McTominay'i tutmak istiyoruz çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu. Geçen sezon bize neler katabileceğini gösterdi." şeklinde konuşmuştu.

