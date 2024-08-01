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Dünyanın konuştuğu Türk Yusuf Dikeç yurda döndü! İşte ilk açıklaması: Hedef 2028 ve altın madalya!

Paris Olimpiyatları'nda 10 metre havalı tabanca kategorisindeki karşılaşmadaki eli cebinde rahat tavırlarıyla dünya gündemine bomba gibi düşen ve ülkemize gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç yurda döndü. İstanbul Havalimanı'nda kendisi için düzenlenen karşılama töreninde konuşan Yuduf Dikeç, "Dünyanın dört bir yanından olumlu yorumlar gelmesi bizi mutlu ediyor. Bir sonraki hedefimiz 2028 Los Angeles. O altın madalyayı alacağız" dedi.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 18:52 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 19:52
Dünyanın konuştuğu Türk Yusuf Dikeç yurda döndü! İşte ilk açıklaması: Hedef 2028 ve altın madalya!

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırdı.

YUSUF DİKEÇ DÜNYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Gümüş madalya kazanan sporcularımızdan Yusuf Dikeç hem dünyada hem de Türkiye'de gündem oldu.

Hayat felsefesi ters köşe yaptı

Türkiye'yi gururlandırarak gümüş madalya kazanan Dikeç'in dikkat çekici özelliği ise rahat tavırları oldu.

Yarışma sırasında eli cebinde rahat bir şekilde atış yapan Dikeç soğukkanlılığı ve özgüveniyle sosyal medyayı salladı.

JAPONLAR KARİKATÜRÜNÜ YAPTI

Yusuf Dikeç, Japonya'nın da gündemine oturdu. Dikeç'in anime karakteri olarak da çizen Japonlar, Dikeç övgüler düzdü.

YURDA DÖNDÜ

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, yurda döndü.

Dünyanın konuştuğu Türk Yusuf Dikeç yurda döndü!

Fransa'nın başkenti Paris'ten kalkan Türk Hava Yollarına ait uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Dikeç ve takım arkadaşlarını Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri ile genç sporcular karşıladı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yusuf Dikeç, 24 yıllık çalışmalarının karşılığını aldığını belirterek, "Ülkemize, Cumhuriyet tarihinin atıcılıkta ilk olimpiyat madalyasını kazandırdığımız için çok mutluyuz. Bizlere destek veren 85 milyonun duasıyla olimpiyatlara gittik. Eli boş dönmedik. Aslında bizim niyetimiz altın madalya almaktı. Çok iyi hazırlandık. Şubatta Brezilya'da yapılan Dünya Kupası'nda birinci olduk. Bir ay önce Almanya'da düzenlenen yarışmada yine birinci olmuştuk. Burada şans yanımızda değildi. Rekor atarak finale çıkmamız iyi bir takım olduğumuzu gösteriyordu. Tüm bu şanssızlıklara rağmen ülkemize yine de gümüş madalya kazandırdık." diye konuştu.

Müsabakalarda lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizat tercih etmeyen, atış sırasındaki duruşuyla da Paris 2024'ün sosyal medyada en çok konuşulan ismi olan Yusuf Dikeç, şu ifadeleri kullandı:

"Görünüşümüz rahat olabilir ama içimizde fırtınalar kopuyor. Yüreğimiz patlayacak gibi oluyor. Bunu hissettirmemeye çalışıyoruz. İki göz açık attığım için ekipmanla çok fazla rahat edemiyorum. İnsanın kendi yeteneğini ön plana çıkarması gerekiyor. Ben bu inançtayım. Dünya basınının konuşması bizi de mutlu ve motive ediyor. Bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. Şaşırdım. Bu sene kotayı biraz geç almıştım. 2024'te ilk 5 veya 7'nin içindeydim. Kotadan sonra madalya aldık. Bu madalyayı 85 milyon adına, Türkiye adına aldık. Bu, bir ekip işi. Tiyatro gibi herkesin bir rolü var. Rolünü iyi oynadığın zaman sonuçta ortaya güzel bir şey çıkıyor. Elimizden geleni yaptık ve ortaya bir başarı çıktı."

HEDEF 2028 VE ALTIN MADALYA
Olimpiyatlara 5. kez katıldığını ve 24 yıldır Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğine inandığını aktaran milli atıcı Dikeç, "Bir sonraki hedefimiz Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları. Paris'te basın açıklamasında da söyledim. Birinci olan arkadaş Damir'e 'Altını sana emanet veriyoruz, 2028'de geri alacağız' dedim. Güldü. 2028'de altın madalyayı alacağız ve sonra Allah nasip ederse bırakma zamanı geldi diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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