Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Hamza Akman kararını verdi. Genç futbolcu Danimarka ekiplerinden Sonderjyske ile sözleşme imzaladı.
Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Hamza Akman kararını verdi. Genç futbolcu Danimarka ekiplerinden Sonderjyske ile sözleşme imzaladı.
Galatasaray alt yapısından yetişen ve büyük umutlarla A takımda da yer verilen genç futbolcu, sözleşmesinin bitmesinden sonra kulübünden teklif almamıştı. Boşa çıkan Hamza, yeni kulübü için 3 yıllık sözleşmeye imza attı.
Galatasaray A Takımı'nda 3 maçta süre bulan Hamza Akman, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.