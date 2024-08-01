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Galatasaray'da ayrılık: Bedelsiz ayrıldı: İşte yeni takımı...

Yeni sezona üst üste üç şampiyonluk hedefiyle başlayan Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı kırmızılıların genç oyuncularından Hamza Akman, Danimarka ekibine imza attı.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 19:37 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 19:37
Galatasaray’da ayrılık: Bedelsiz ayrıldı: İşte yeni takımı...

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Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Hamza Akman kararını verdi. Genç futbolcu Danimarka ekiplerinden Sonderjyske ile sözleşme imzaladı.

Hamza Akman Galatasaray'da istediği şansı bulamadıHamza Akman Galatasaray'da istediği şansı bulamadı

Galatasaray alt yapısından yetişen ve büyük umutlarla A takımda da yer verilen genç futbolcu, sözleşmesinin bitmesinden sonra kulübünden teklif almamıştı. Boşa çıkan Hamza, yeni kulübü için 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Hamza Akman Galatasaray alt yapısından yetiştiHamza Akman Galatasaray alt yapısından yetişti

Galatasaray A Takımı'nda 3 maçta süre bulan Hamza Akman, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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