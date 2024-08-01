Beşiktaş’tan 4 yıldızlık transfer operasyonu!

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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları yeniden hareket kazanmış durumda. Hücum hattını güçlendirmek için yoğun bir çalışma programı içinde bulunan idareciler, son olarak gözünü Manchester United'a dikti.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Siyah-Beyazlılar'ın, Premier Lig temsilcisinin Brezilyalı sağ kanadı Antony için hamle yaptığı bildirildi.



