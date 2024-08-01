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Beşiktaş'tan 4 yıldızlık transfer operasyonu!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Defans hattı, orta saha ve kanat bölgelerine takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, 4 yıldız için girişimlerini hızlandırdı. İşte PSG'nin genç orta sahasının da içinde bulunduğu o isimler ve transferlerin detayları...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 16:20 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 16:20
Beşiktaş’tan 4 yıldızlık transfer operasyonu!

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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları yeniden hareket kazanmış durumda. Hücum hattını güçlendirmek için yoğun bir çalışma programı içinde bulunan idareciler, son olarak gözünü Manchester United'a dikti.

Beşiktaş’tan 4 yıldızlık transfer operasyonu!

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Siyah-Beyazlılar'ın, Premier Lig temsilcisinin Brezilyalı sağ kanadı Antony için hamle yaptığı bildirildi.

Beşiktaş’tan 4 yıldızlık transfer operasyonu!

24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için Manchester United'ın kiralama tekliflerine açık olduğu belirtilen haberde siyah-beyazlıların da bu oyuncu konusunda kiralama planının olduğu belirtildi.

Beşiktaş’tan 4 yıldızlık transfer operasyonu!

Manchester United ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Antony geçen yıl 38 maçta oynadı, 3 gol attı.

Beşiktaş’tan 4 yıldızlık transfer operasyonu!

CELTIC DE TAKİP EDİYOR

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un da isteğiyle kanat transferi yapmayı planlayan Beşiktaş gözünü Suudi ekibi Al-Ittihad'da forma giyen Portekizli yıldız Jota'ya dikti.

Beşiktaş’tan 4 yıldızlık transfer operasyonu!

Siyah-Beyazlılar'ın Körfez ekibinin yollarını ayırmayı düşündüğü 25 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ve boşa çıkması durumunda hamle yapmayı planladığı öğrenildi.

Beşiktaş’tan 4 yıldızlık transfer operasyonu!

Geçtiğimiz sezon başında Celtic'ten 29 milyon Euro karşılığında Suudi ekibine transfer olan Portekizli futbolcu forma giydiği 25 maçta 5 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

Beşiktaş’tan 4 yıldızlık transfer operasyonu!

Yıldız futbolcu için eski takımı Celtic'in de oyuncunun durumunu takip ettiği gelen haberler arasında.

Beşiktaş’tan 4 yıldızlık transfer operasyonu!

Güncel verilere göre 9 milyon Euro değer biçilen yıldız futbolcunun kulübüyle kontratı 2026'da sona erecek.

Beşiktaş’tan 4 yıldızlık transfer operasyonu!

EMİRHAN'IN BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş uzun süredir gündeminde olan Emirhan Topçu transferinde de mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş’tan 4 yıldızlık transfer operasyonu!

İspanyol ekibi Las Palmas'ın ilgilendiği 23 yaşındaki stoper kulüpler arasında yapılan pazarlıkların olumlu sonuçlanmasının ardından İstanbul'a geldi.

Beşiktaş’tan 4 yıldızlık transfer operasyonu!

Emirhan'ın Beşiktaş'ı tercih etmesinin de Rizespor'la yapılan görüşmelerin Siyah-Beyazlılar adına olumlu sonuçlanmasında önemli rol oynadığı öğrenildi.

Beşiktaş’tan 4 yıldızlık transfer operasyonu!

Beşiktaş, Karadeniz ekibine bonservis için 3.4 milyon euro ödeyecek. Emirhan ise Siyah-Beyazlı kulüpten yıllık 600 bin euro kazanacak.

Beşiktaş’tan 4 yıldızlık transfer operasyonu!

CHER NDOUR BOMBASI!

Beşiktaş'ın bonservisi PSG'de bulunan Cher Ndour için girişimlere başladığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon da gündeme gelen İtalyan orta saha Braga'ya kiralanmıştı.

Beşiktaş’tan 4 yıldızlık transfer operasyonu!

1.90 boyundaki Ndour, merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara bölgesinde de forma giyebiliyor. 20 yaşındaki Ndour'un bonservis değeri ise 4 milyon euro.

Beşiktaş’tan 4 yıldızlık transfer operasyonu!

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