Beşiktaş’tan 4 yıldızlık transfer operasyonu!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları yeniden hareket kazanmış durumda. Hücum hattını güçlendirmek için yoğun bir çalışma programı içinde bulunan idareciler, son olarak gözünü Manchester United'a dikti.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları yeniden hareket kazanmış durumda. Hücum hattını güçlendirmek için yoğun bir çalışma programı içinde bulunan idareciler, son olarak gözünü Manchester United'a dikti.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre Siyah-Beyazlılar'ın, Premier Lig temsilcisinin Brezilyalı sağ kanadı Antony için hamle yaptığı bildirildi.
24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için Manchester United'ın kiralama tekliflerine açık olduğu belirtilen haberde siyah-beyazlıların da bu oyuncu konusunda kiralama planının olduğu belirtildi.
Manchester United ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Antony geçen yıl 38 maçta oynadı, 3 gol attı.
CELTIC DE TAKİP EDİYOR
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un da isteğiyle kanat transferi yapmayı planlayan Beşiktaş gözünü Suudi ekibi Al-Ittihad'da forma giyen Portekizli yıldız Jota'ya dikti.
Siyah-Beyazlılar'ın Körfez ekibinin yollarını ayırmayı düşündüğü 25 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ve boşa çıkması durumunda hamle yapmayı planladığı öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon başında Celtic'ten 29 milyon Euro karşılığında Suudi ekibine transfer olan Portekizli futbolcu forma giydiği 25 maçta 5 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.
Yıldız futbolcu için eski takımı Celtic'in de oyuncunun durumunu takip ettiği gelen haberler arasında.
Güncel verilere göre 9 milyon Euro değer biçilen yıldız futbolcunun kulübüyle kontratı 2026'da sona erecek.
EMİRHAN'IN BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş uzun süredir gündeminde olan Emirhan Topçu transferinde de mutlu sona ulaştı.
İspanyol ekibi Las Palmas'ın ilgilendiği 23 yaşındaki stoper kulüpler arasında yapılan pazarlıkların olumlu sonuçlanmasının ardından İstanbul'a geldi.
Emirhan'ın Beşiktaş'ı tercih etmesinin de Rizespor'la yapılan görüşmelerin Siyah-Beyazlılar adına olumlu sonuçlanmasında önemli rol oynadığı öğrenildi.
Beşiktaş, Karadeniz ekibine bonservis için 3.4 milyon euro ödeyecek. Emirhan ise Siyah-Beyazlı kulüpten yıllık 600 bin euro kazanacak.
CHER NDOUR BOMBASI!
Beşiktaş'ın bonservisi PSG'de bulunan Cher Ndour için girişimlere başladığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon da gündeme gelen İtalyan orta saha Braga'ya kiralanmıştı.
1.90 boyundaki Ndour, merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara bölgesinde de forma giyebiliyor. 20 yaşındaki Ndour'un bonservis değeri ise 4 milyon euro.