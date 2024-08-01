Dünyanın konuştuğu Türk: Yusuf Dikeç... Olimpiyatlardaki "duruşuyla" gündem oldu! Hayat felsefesi ters köşe yaptı

2024 Paris Olimpiyatlarında 10 metre havalı tabancada gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç hem Türkiye'de hem de dünyada gündem oldu. Eli cebinde rahat bir duruş ile atış yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç'in hayat felsefesi ise ters köşe yaptı.