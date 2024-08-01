Dünyanın konuştuğu Türk: Yusuf Dikeç... Olimpiyatlardaki "duruşuyla" gündem oldu! Hayat felsefesi ters köşe yaptı

2024 Paris Olimpiyatlarında 10 metre havalı tabancada gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç hem Türkiye'de hem de dünyada gündem oldu. Eli cebinde rahat bir duruş ile atış yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç'in hayat felsefesi ise ters köşe yaptı.
Olipiyatlardaki "duruşuyla" dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç'in hayat felsefesi ters köşe yaptı.
YUSUF DİKEÇ VE ŞEVVAL İLAYDA TARHAN TARİHE GEÇTİ
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırdı.
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, olimpiyat tarihinde Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırdı.