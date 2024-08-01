SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş'ta Cher Ndour sesleri

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Orta sahaya Al Musrati'nin yanına bir 8 numara takviyesi yapmak isteyen siyah beyazlılar, PSG'nin genç yıldızı Cher Ndour'u gündemine aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 16:29 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 16:29
Beşiktaş’ta Cher Ndour sesleri

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Orta sahaya Al Musrati'nin yanına bir 8 numara takviyesi yapmak isteyen siyah beyazlılar, PSG'nin genç yıldızı Cher Ndour'u gündemine aldı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında da gündeme gelen İtalyan orta saha, Braga'ya kiralanmıştı. Beşiktaş ilk etapta transferi kiralık olarak noktalamak istese de Fransız devinin yanaşmaması durumunda istenen bonservis bedeli üzerinden pazarlıkları yürütecek.

20 yaşındaki Cher Ndour, merkez orta sahanın yanı sıra forvet arkasında da görev alabiliyor. Ndour'un bonservis değeri 4 milyon euro olarak biliniyor.

Beşiktaştan 4 yıldızlık transfer operasyonu!Beşiktaştan 4 yıldızlık transfer operasyonu!
Beşiktaş'tan 4 yıldızlık transfer operasyonu!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Ankara’da ABD ve Rusya arasında casus takası! MİT koordine ediyor
Başkan Erdoğan YAŞ kararlarını imzaladı! YAŞ kararları nelerdir? 1 Ağustos 2024 Yüksek Askeri Şura terfi, atama kararları isim listesi!
Başkan Erdoğan 2024 Paris Olimpiyatları’ndaki LGBT propagandasına tepki göstermişti! Papa’ya telefon: Ahlaki çöküşün alarm zili çalıyor
Hamas lideri Haniye o binada mı öldürüldü? Uydu görüntülerinde kan donduran itiraf: İranlı yetkili konuştu Sadabat detayı ortaya çıktı
Beşiktaş’tan 4 yıldızlık transfer operasyonu!
Haniye’yi Tahran’ın göbeğinde şehadete götüren ’Acem’i süreç! ABD - İran neyin pazarlığını yaptı? Sır görüşmelerde başrol ’Lawrence’ McGurk
Son dakika: İsrail Savunma Kuvvetleri Kassam Tugaylarının lideri Muhammed Deif’i öldürdüklerini iddia etti! Hamas’tan yalanlama geldi
CANLI TAKİP | Hamas lideri İsmail Haniye için cenaze töreni düzenleniyor! Namazını Hamaney kıldırdı: Alanda on binlerce kişi var
Fenerbahçe’ye Sambacı yıldız! Fred’in yokluğunda forma onun
İsmail Haniye’yi şehit eden silah nereden ateşlendi? Neden saldırıya ait görüntü yok? Yahudi milyarder Yan Borysovych Koum ve WhatsApp iddiası
İran ne saklıyor? Hava saldırısı dediler nokta atışı saldırı çıktı | Haniye’yi şehadete götüren iki tepe: Harita üzerinde suikast mahalli
Son dakika: İzmir’deki ihmal faciasında yeni gelişme! İstenen cezalar belli oldu
Haniye’nin şehit edilmesi sonrası kirli plan deşifre oldu! Netanyahu’nun ABD ziyareti sonrası Orta Doğu’da kanlı suikastlar
Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Aslan harekete geçti
Dünyanın konuştuğu Türk: Yusuf Dikeç... Olimpiyatlardaki duruşuyla gündem oldu! Hayat felsefesi ters köşe yaptı
SON DAKİKA