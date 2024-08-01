Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Orta sahaya Al Musrati'nin yanına bir 8 numara takviyesi yapmak isteyen siyah beyazlılar, PSG'nin genç yıldızı Cher Ndour'u gündemine aldı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında da gündeme gelen İtalyan orta saha, Braga'ya kiralanmıştı. Beşiktaş ilk etapta transferi kiralık olarak noktalamak istese de Fransız devinin yanaşmaması durumunda istenen bonservis bedeli üzerinden pazarlıkları yürütecek.

20 yaşındaki Cher Ndour, merkez orta sahanın yanı sıra forvet arkasında da görev alabiliyor. Ndour'un bonservis değeri 4 milyon euro olarak biliniyor.