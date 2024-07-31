Fenerbahçe’ye Sofyan Amrabat müjdesi!

Amrabat ile daha önce Olympiakos ve Galatasaray'ın da ilgilendiği ancak Fiorentina'nın 15 milyon euro'luk beklentisi sonrası iki takım transferde geri adım attığı kaydeildi.

MANCHESTER UNITED'IN KARARI Amrabat'ı geçen sezon kiralayan Manchester United'ın da Faslı futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmadığı hatırlatıldı ve İngiliz ekibinin Amrabat için istenen 15 milyon euro'yu ödemeye istekli olmadığı vurgulandı.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ Fenerbahçe'nin ise Amrabat transferinde mutlu sona en yakın takım olduğu öne sürüldü. Fenerbahçe'nin Amrabat için 10 milyon euro'nun üzerinde bir teklif sunduğu iddia edildi. Sarı-lacivertli takımın sunduğu teklifin Fiorentina'nın beklentisi ile arasında fark olduğu ama rakamların çok uzak olmadığı belirtildi. Takımların transferin resmiyeti için görüşmeleri hızlandırması gerektiği yazıldı.

FIORENTINA'DA ANTRENMANA ÇIKACAK Amrabat, transferi sonuçlanana kadar Fiorentina ile antrenmanlara çıkmaya devam edecek. Faslı futbolcunun takımdan ayrılma arzusuna rağmen Fiorentina'da hala yararlı olarak görüldüğü kaydedildi. Ancak Amrabat'ın takımdan ayrılma düşüncesini değiştirme olasılığının oldukça düşük olduğu belirtildi.