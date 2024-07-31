Fenerbahçe’den Fred açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Fred şoku yaşanıyor. Lugano ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Brezilyalı yıldızın MR'ı çekildi. Yıldız oyuncunun sağ dizinde iç yan bağ hasarı tespit edildiği duyuruldu.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Fred şoku yaşanıyor. Lugano ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Brezilyalı yıldızın MR'ı çekildi. Yıldız oyuncunun sağ dizinde iç yan bağ hasarı tespit edildiği duyuruldu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Lugano ile oynadığımız karşılaşmada darbe alarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred'in MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntülenme neticesinde sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."
LILLE MAÇINDA YOK
Lugano maçının ardından Jose Mourinho, Fred'in Lille maçında olmayabileceğini belirtmişti. MR görüntülenmesinin ardından Fred'in Lille eşleşmesinde oynamayacağı kesinleşmiş oldu. Sakatlığın 3-4 hafta sürmesi bekleniyor.