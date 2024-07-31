SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'den Fred açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Fred şoku yaşanıyor. Lugano ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Brezilyalı yıldızın MR'ı çekildi. Yıldız oyuncunun sağ dizinde iç yan bağ hasarı tespit edildiği duyuruldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 12:15 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 12:28
Fenerbahçe’den Fred açıklaması!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Fred şoku yaşanıyor. Lugano ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Brezilyalı yıldızın MR'ı çekildi. Yıldız oyuncunun sağ dizinde iç yan bağ hasarı tespit edildiği duyuruldu.

Fenerbahçe'den Fred açıklaması

Fred'in sakatlandığı an.Fred'in sakatlandığı an.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Lugano ile oynadığımız karşılaşmada darbe alarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred'in MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntülenme neticesinde sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."

Fred oyuna devam edememişti.Fred oyuna devam edememişti.
LILLE MAÇINDA YOK

Lugano maçının ardından Jose Mourinho, Fred'in Lille maçında olmayabileceğini belirtmişti. MR görüntülenmesinin ardından Fred'in Lille eşleşmesinde oynamayacağı kesinleşmiş oldu. Sakatlığın 3-4 hafta sürmesi bekleniyor.

Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! 2 yıldıza büyük övgüSpor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! 2 yıldıza büyük övgü
Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! 2 yıldıza büyük övgü

SON DAKİKA