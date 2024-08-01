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Yusuf Dikeç kimdir, kaç yaşında? Olimpiyatlara damga vuran Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç nereli, evli mi?

2024 Paris Olimpiyatları, Türkiye'ye yeni spor yıldızları kazandırmaya devam ediyor. Bu isimlerden biri de, atıcılık branşında Şevval İlayda Tarhan ile birlikte 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalyanın sahibi olan Yusuf Dikeç oldu. Dikeç'in başarısı, Türk spor kamuoyunda büyük sevinç yaratırken, genç sporcunun hayatına dair merak uyandırdı. Peki kimdir bu yetenekli sporcu? Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç nereli? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 09:29 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 09:30
Yusuf Dikeç kimdir, kaç yaşında? Olimpiyatlara damga vuran Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç nereli, evli mi?

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2024 Paris Olimpiyatları, Türkiye'ye tarihi bir zafer yaşattı. Şevval İlayda Tarhan ile birlikte 10 metre havalı tabanca kategorisinde kürsüye çıkan Yusuf Dikeç, ülkemize atıcılık branşındaki ilk olimpiyat madalyasını kazandırdı. Ancak bu zaferin yankısı, sadece madalya ile sınırlı kalmadı. Yusuf Dikeç'in özel lens kullanmadan yarıştığı ve bu zorluğun üstesinden gelerek gümüş madalyaya uzandığı ortaya çıktı. Dikeç'in azmi ve yeteneği, tüm dünyada takdirle karşılandı.

NE OLMUŞTU?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırdı. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinin finalinde Damir Mikec ve Zorana Arunovic'in yer aldığı Sırbistan ile karşılaştı.

Çekişmeli ve heyecanlı geçen karşılaşmayı 16-14 kaybeden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, gümüş madalyada kaldı.

Kulaklıksız sahneye çıkıp tek eli cebinde atış yaparak gümüş madalya kazanan milli sporcumuz Yusuf Dikeç sosyal medyada dünya gündemine oturdu.

EKİPMANSIZ VE ELİ CEBİNDE

Havalı Tabanca kategorisinde temsilcimiz Yusuf Dikeç'in ekipmansız ve eli cebinde atış yapması çok konuşuldu. Yusuf Dikeç'in Sırp rakibi ise bulanıklığı önlemek için ilave lens, daha fazla hassasiyet için ana lens, ortam gürültüsünü susturmak için kulak koruyucuları takması dış basında gündem ve mizah konusu oldu.

YUSUF DİKEÇ KİMDİR?

Yusuf Dikeç, 1 Ocak 1973 yılında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde dünyaya geldi. Atıcılık sporcusudur. Tabanca kategorilerinde yarışmaktadır.

Jandarma Gücü Spor Kulübü bünyesinde spor hayatını sürdürmektedir. Dikeç 2012 Yaz Olimpiyatları'nda 10 m havalı tabanca ve 50 m tabanca dallarında ülkesini temsil etti.

Mersin'de düzenlenen 2013 Akdeniz Oyunları'nda ise bir altın ve bir gümüş madalya kazanmayı başardı.



2016 Yaz Olimpiyatları'nda da yer alan eden Dikeç, 50 metre tabanca kategorisinde 550 puanla 22. oldu ve elemelerde mücadeleye veda etti.

Jandarma Genel Komutanlığında Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesinde bir askerdir.

2024 Paris Olimpiyatları'nda 10 metre havalı tabancada Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazanmıştır.

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