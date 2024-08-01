Yusuf Dikeç kimdir, kaç yaşında? Olimpiyatlara damga vuran Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç nereli, evli mi?

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2024 Paris Olimpiyatları, Türkiye'ye tarihi bir zafer yaşattı. Şevval İlayda Tarhan ile birlikte 10 metre havalı tabanca kategorisinde kürsüye çıkan Yusuf Dikeç, ülkemize atıcılık branşındaki ilk olimpiyat madalyasını kazandırdı. Ancak bu zaferin yankısı, sadece madalya ile sınırlı kalmadı. Yusuf Dikeç'in özel lens kullanmadan yarıştığı ve bu zorluğun üstesinden gelerek gümüş madalyaya uzandığı ortaya çıktı. Dikeç'in azmi ve yeteneği, tüm dünyada takdirle karşılandı.

NE OLMUŞTU? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırdı. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinin finalinde Damir Mikec ve Zorana Arunovic'in yer aldığı Sırbistan ile karşılaştı. Çekişmeli ve heyecanlı geçen karşılaşmayı 16-14 kaybeden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, gümüş madalyada kaldı. Kulaklıksız sahneye çıkıp tek eli cebinde atış yaparak gümüş madalya kazanan milli sporcumuz Yusuf Dikeç sosyal medyada dünya gündemine oturdu.