Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! 2 yıldıza büyük övgü

Bu yarıda hiç organize olamayan, devre sonuna doğru sadece Ferdi'yle tek pozisyon bulabilen Fenerbahçe, soyunma odasına oynadığı futbola göre az hasarla gitti. Livakovic'in çok önemli 2. gol kurtarışı da son derece önemliydi. Sahada hiç olmayan Krunic'i devrede Mourinho çıkardı. İsmail'in yanına Mert Hakan girince hiç olmazsa orta sahada ciddi enerji artırımı oldu. Bu da saha içi dengelerini Fenerbahçe lehine çevirdi. Duran topta Dzeko'nun kafa golüyle takım rahatladı. Sonrasında rakibe pas yapma, pozisyon bulma şansı verilmeden uzatma bölümüne gidildi. Ve bu bölümde galibiyeti getiren gol de geldi. Krunic gerçekten çok kötü oynuyor, sakatlanıp çıkan Fred de güçsüzdü. Galibiyet golünü atan Szymanski'nin performansı da çok yetersizdi.
Mourinho'nun oyuncu değişiklikleri doğruydu. Yalnız benim özel bir görüşüm var. Ferdi her zamanki gibi görevini büyük bir hırsla en iyi şekilde yapmaya çalışan isimlerin başında geliyordu ama bana göre kanat forveti görevi onun alışılmış performansını azaltabilir düşüncesindeyim. Çünkü Ferdi'nin geriden hareketlenerek hücuma yaptığı katkı bana göre çok daha faydalı olur.
KALİTE FARKIYLA... - ZEKİ UZUNDURUKAN
İlk yarıda çok kötü bir Fenerbahçe vardı sahada.
Krunic Fenerbahçe'yi adeta 10 kişi bıraktı. Tel tel döküldü. Ayağındaki bütün topları rakibe kaptırdı. Mourinho nasıl 45 dakika sabretti Krunic'e anlam veremedim. Zaten 2. yarıya Krunic'in yerine Mert Hakan'ı oyuna alarak başladı Mourinho.
Yediğimiz golde Livakovic'in yapabileceği hiçbir şey yoktu.
Çünkü top resmen 90'a gitti. Ama savunmada bu kadar oyuncumuz varken, bu golü nasıl yedik! İlk 45'te kaleyi bulan şutumuz yoktu. Ferdi'nin karşı karşıya kaçırdığı bir pozisyon var ki... O pozisyon nasıl gol olmadı, inanılır gibi değil.
Livakovic'in ilk yarıda muazzam bir kurtarışı var. Bunu da unutmamak lazım.
Lugano'nun orta sahasında takımını bir maestro gibi yöneten 32 yaşındaki Doumbia adeta iki kişilik oynadı.
Lugano fizikli ve sert oynayan bir takım. İkili mücadelelerde hep ayakta kaldılar. Fenerbahçe, aradığı golü bir duran top organizasyonundan buldu.
Mert Hakan'ın ortasına iyi yükselen Dzeko, harika bir kafa vuruşu ile topu köşeden ağlara gönderdi. Bu gol Fenerbahçeli futbolcuları kendine getirirken, tribünlerin de rakibi baskı altına almasını sağladı. İkinci yarıda daha çok pozisyona giren, duran topları iyi kullanmaya başlayan bir Fenerbahçe izledik.
Maçı izlerken, Tadic'in ve Ferdi'nin orijinal pozisyonlarında oynaması gerektiğini düşündüm. Tabii ki en iyisini Mourinho bilir ama oyuncuların da bir ezberi var.