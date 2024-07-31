Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! 2 yıldıza büyük övgü

KALİTE FARKI İLE TURLADI - OKTAY DERELİOĞLU Fenerbahçe kendi sahasında Lugano ile oynadığı maça doğal olarak favori çıktı. İlk maçı 4-3 kazanan temsilcimiz, açıkçası Kadıköy'deki rövanşta özellikle ilk yarıda beklentilerin altında kaldı. Kadro kalitesi açısından Lugano, Fenerbahçe'ye yaklaşamaz. Ancak; futbolun sahada oynandığı gerçeğini özellikle ilk 45 dakikada gördük.





Mourinho, dünya futbolunda yeri olan bir teknik adam. Mevcut kadrodan alabileceği maksimum faydayı almayı hesaplıyor. Yeni sezonda kadroda olmasını beklemediğim Rade Krunic'e bile şans verdi. Ama Portekizli hoca da 45 dakika sabretti. İlk maçta da vasatı aşamamıştı. Mourinholu Fenerbahçe'nin ilk yarıda şut bile atamaması ilginçti. İkinci yarıda ise temsilcimiz adına çok şey değişti. Mourinho'nun müdahaleleri oyunu dengeledi.

Skor yapabilecek oyuncular henüz istenilen seviyede değil.





Ama ona rağmen turu geçecek golleri ürettiler. Mert Hakan çok güzel bir asist yaptı. Dzeko, her an gol yapabilecek kapasitede olduğunu attığı golle gösterdi. İsmail fark yarattı. Szymanski de 'Ben buradayım' dedi. Bu oyun Lille'e yeter mi? Bilemem. Ancak; dünkü maçta kalite farkı kendini belli etti.

TAŞLAR YERİNE OTURUNCA - GÜRCAN BİLGİÇ Mourinho maç öncesindeki basın toplantısında "methedilen Fenerbahçe taraftarını görmek istiyorum" dedi. Beklentileri vardı, taraftara da heyecan verdi. Ama bu seyirci Mourinho'dan beklediği takımı göremedi. Bunun bir çok nedeni olabilir. "Özel biri" 35 antrenman yaptıklarını, bir çok oyuncuyla da yeterince beraber olamadıklarının altını çizmişti. Ama "çabuk oyun" isteyen bir teknik adamın işaretlerini vermediler.. Devreyi kapattıklarında 40 milyon euro'luk Lugano'nun her alandaki üstünlüğüne seyirci kalmışlardı. Devranı döndüren Fred'in sakatlığı ile Krunic'e atılan kement oldu. Fred, yerini İsmail'e bırakırken "sıfır" top kapma ile gitti kulübeye. 46'da sahaya ayak basan Mert Hakan ise pas köprüsünü tamamladı, golün asistini yaptı, orta sahaya tempo getirdi.



