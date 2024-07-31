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Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! 2 yıldıza büyük övgü

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında sahasında Lugano ile karşılaştı. Sarı lacivertliler bu maçta da kazanarak adını üst tura yazdırdı ve Lille'in rakibi oldu. Spor yazarları Fenerbahçe'nin Lugano galibiyetini değerlendirirken iki yıldıza ayrı parantez açıldı. İşte o yazılar...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 09:48 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 09:48
Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! 2 yıldıza büyük övgü

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ÖNEMLİ OLAN SKORU ALMAK - İLKER YAĞCIOĞLU

Fenerbahçe beklenildiği gibi turu geçti ve Lille maçını beklemeye başladı. Ama şu net bir şekilde görüldü ki takım şu anda hiç hazır değil. Özellikle ilk 45 son derece düşündürücüydü. Lugano gibi kalite olarak Fenerbahçe'nin çok daha altında olan bir takım topa yüzde 60 oranında hükmetti ve oyun hakimiyetini eline aldı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! 2 yıldıza büyük övgü

Yetenekleri kısıtlı olduğu için belki çok fazla tehlike yaratamadılar ama eğer Lille maçında bu tempoyla oynarsa Fenerbahçe'nin işi çok zor olur.
Özellikle orta sahada Krunic'in deyim yerindeyse hiçbir şey yapmaması Fenerbahçe'nin hem ofansta hem defansta oyununu olumsuz etkiliyor. Zaten olun Mert Hakan girdikten sonra tamamen değişti ve daha kabul edilebilir bir hale geldi. Mert'in asistinde bir duran top golü, son dakikalarda da gelen golle Fenerbahçe galibiyeti aldı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! 2 yıldıza büyük övgü

Djiku çok iyi bir maç çıkardı. Dzeko attığı golden sonra çok büyük işler yaptı. Ferdi de yavaş yavaş önde oynamaya alışıyor gibi ama Tadic'i sol öne çekip Ferdi'yi de onun arkasında oynatmak daha iyi olacak gibi. Mourinho'nun elinde çok alternatifli bir kadro var ve takım daha yolun başında önemli olan skorları almak.

Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! 2 yıldıza büyük övgü

KALİTE FARKI İLE TURLADI - OKTAY DERELİOĞLU

Fenerbahçe kendi sahasında Lugano ile oynadığı maça doğal olarak favori çıktı. İlk maçı 4-3 kazanan temsilcimiz, açıkçası Kadıköy'deki rövanşta özellikle ilk yarıda beklentilerin altında kaldı. Kadro kalitesi açısından Lugano, Fenerbahçe'ye yaklaşamaz. Ancak; futbolun sahada oynandığı gerçeğini özellikle ilk 45 dakikada gördük.

Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! 2 yıldıza büyük övgü

Mourinho, dünya futbolunda yeri olan bir teknik adam. Mevcut kadrodan alabileceği maksimum faydayı almayı hesaplıyor. Yeni sezonda kadroda olmasını beklemediğim Rade Krunic'e bile şans verdi. Ama Portekizli hoca da 45 dakika sabretti. İlk maçta da vasatı aşamamıştı. Mourinholu Fenerbahçe'nin ilk yarıda şut bile atamaması ilginçti. İkinci yarıda ise temsilcimiz adına çok şey değişti. Mourinho'nun müdahaleleri oyunu dengeledi.
Skor yapabilecek oyuncular henüz istenilen seviyede değil.

Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! 2 yıldıza büyük övgü

Ama ona rağmen turu geçecek golleri ürettiler. Mert Hakan çok güzel bir asist yaptı. Dzeko, her an gol yapabilecek kapasitede olduğunu attığı golle gösterdi. İsmail fark yarattı. Szymanski de 'Ben buradayım' dedi. Bu oyun Lille'e yeter mi? Bilemem. Ancak; dünkü maçta kalite farkı kendini belli etti.

Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! 2 yıldıza büyük övgü

TAŞLAR YERİNE OTURUNCA - GÜRCAN BİLGİÇ

Mourinho maç öncesindeki basın toplantısında "methedilen Fenerbahçe taraftarını görmek istiyorum" dedi. Beklentileri vardı, taraftara da heyecan verdi. Ama bu seyirci Mourinho'dan beklediği takımı göremedi. Bunun bir çok nedeni olabilir. "Özel biri" 35 antrenman yaptıklarını, bir çok oyuncuyla da yeterince beraber olamadıklarının altını çizmişti. Ama "çabuk oyun" isteyen bir teknik adamın işaretlerini vermediler.. Devreyi kapattıklarında 40 milyon euro'luk Lugano'nun her alandaki üstünlüğüne seyirci kalmışlardı. Devranı döndüren Fred'in sakatlığı ile Krunic'e atılan kement oldu. Fred, yerini İsmail'e bırakırken "sıfır" top kapma ile gitti kulübeye. 46'da sahaya ayak basan Mert Hakan ise pas köprüsünü tamamladı, golün asistini yaptı, orta sahaya tempo getirdi.

Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! 2 yıldıza büyük övgü

Yine ilk devre... Bir top kapması vardı Krunic'in... Tüm takımın yaptığı faul sayısı da "bir"di... Kadın maçlarında bile rastlanmayacak bir durum. Gitsinler rakibin ayağını kırsınlar demiyoruz elbette. Ama geriye düşen bir takımın mücadelesi ve agresifliğini göremedik. Böyle maçların en tehlikeli duygusudur; "Nasıl olsa atarız" bakışı. Livakovic'in müthiş refleksi olmasa 2-0'a gelecekti maç ve o zaman neler görürdük kim bilir? Taşlar yerine oturmadığı gibi yerinden de oynadı. Ferdi sol önde başladı, sahanın en iyilerinden. Dzeko da öyle. Tadic ortalarda gözükmezken, İrfan Can'ın gelmesi, tekrar sol kanada geçmesi ile bir anda "bay tehlike" oldu. Daha Maximin ve En Nesryi yok. Bir parmak şıklatma ile bambaşka bir oyun ve takım da seyredebiliriz. Mourinho cebinde sürprizlerle dolaşıyor.

Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! 2 yıldıza büyük övgü

MERT HAKAN RAKİBİN DENGESİNİ BOZDU - LEVENT TÜZEMEN

Fenerbahçe deplasmanda yendiği Lugano'ya İstanbul'da fark atar diyorduk. Çünkü Fenerbahçe'nin oyuncu kalitesi, İsviçreli rakibine oranla çok çok önde. Evdeki hesap Kadıköy'e uymadı, yenen erken gol sonrası Fenerbahçe fabrika ayarlarından çıktı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! 2 yıldıza büyük övgü

Çok koşan Luganolu oyuncular, İngiliz hakemin de sertliğe izin vermesi sonrası temaslı oyun anlayışıyla ciddi fauller yaptı. Kalite her zaman kazanır. Mourinho'nun yaptığı akıllı hamleler, Fenerbahçe'nin galibiyetini sağladı. Fred'in sakatlığı sonrası oyuna giren İsmail enerjisiyle Fenerbahçe'nin mücadele gücünü yükselttiği gibi arkadaşlarının da enerjisini yukarı çekti.

Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! 2 yıldıza büyük övgü

Vasat bile oynayamayan Krunic'in çıkıp Mert Hakan'ın girmesi ve önde yaptığı baskılar, rakip savunmanın dengesini bozdu. Dzeko'nun kafayla attığı golde Mert Hakan'ın yaptığı orta adrese teslimdi. Tadic önde top tutarak Fenerbahçe'nin hücumda çoğalmasını sağladı. Tadic'in sağda oynaması ve Ferdi'nin rakip kaleye yakın yerde görev yapması, Mourinho'nun başarılı hamleleri olduğu kadar yapacağı sürpriz pozisyon değişikliklerinin de habercisidir.

Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! 2 yıldıza büyük övgü

İsmail ve Mert Hakan hamleleriyle toparlanan Fenerbahçe, Dzeko'nun beraberlik golünden sonra fabrika ayarlarına dönüp oyunu kontrolüne aldı. Portekizli hoca oyuncularını tempolarına ve antrenman sayılarına göre kullanıyor, kimin ne kadar süre alabilecek fizik güç yapısını biliyor. Ferdi-İrfan Can Kahveci değişikliği önemli bir ayrıntıdır. Fenerbahçe iki maçı da geriden gelip kazandı. Bir takımın kazanma duygusunu güçlendirmek için bu galibiyetler öz güven adına önemlidir. Şimdi rakip Lille ve Mourinho daha hazır bir kadroya sahip olacaktır.

Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! 2 yıldıza büyük övgü

FERDİ BEKTE DAHA FAYDALI OLUR - ÖMER ÜRÜNDÜL

Fenerbahçe dün gece kimsenin tahmin edemeyeceği kadar çok kötü bir ilk yarı sergiledi. Lugano 45 dakika boyunca sanki 1. sınıf bir takımmış gibi oyunu istediği şekilde yönlendiriyordu. Fenerbahçe'nin 3 orta sahası da ne top kullanabiliyor ne de defansif görevini yerine getiriyordu. Bütün bu yarıda oyunu domine eden Lugano'ydu. Bir de ekstra bir şutla erken skor avantajı sağlayınca iyice morallendiler. Fred sakatlanıp çıktıktan sonra İsmail girdi.

Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! 2 yıldıza büyük övgü

Bu yarıda hiç organize olamayan, devre sonuna doğru sadece Ferdi'yle tek pozisyon bulabilen Fenerbahçe, soyunma odasına oynadığı futbola göre az hasarla gitti. Livakovic'in çok önemli 2. gol kurtarışı da son derece önemliydi. Sahada hiç olmayan Krunic'i devrede Mourinho çıkardı. İsmail'in yanına Mert Hakan girince hiç olmazsa orta sahada ciddi enerji artırımı oldu. Bu da saha içi dengelerini Fenerbahçe lehine çevirdi. Duran topta Dzeko'nun kafa golüyle takım rahatladı. Sonrasında rakibe pas yapma, pozisyon bulma şansı verilmeden uzatma bölümüne gidildi. Ve bu bölümde galibiyeti getiren gol de geldi. Krunic gerçekten çok kötü oynuyor, sakatlanıp çıkan Fred de güçsüzdü. Galibiyet golünü atan Szymanski'nin performansı da çok yetersizdi.

Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! 2 yıldıza büyük övgü

Mourinho'nun oyuncu değişiklikleri doğruydu. Yalnız benim özel bir görüşüm var. Ferdi her zamanki gibi görevini büyük bir hırsla en iyi şekilde yapmaya çalışan isimlerin başında geliyordu ama bana göre kanat forveti görevi onun alışılmış performansını azaltabilir düşüncesindeyim. Çünkü Ferdi'nin geriden hareketlenerek hücuma yaptığı katkı bana göre çok daha faydalı olur.

Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! 2 yıldıza büyük övgü

KALİTE FARKIYLA... - ZEKİ UZUNDURUKAN

İlk yarıda çok kötü bir Fenerbahçe vardı sahada.
Krunic Fenerbahçe'yi adeta 10 kişi bıraktı. Tel tel döküldü. Ayağındaki bütün topları rakibe kaptırdı. Mourinho nasıl 45 dakika sabretti Krunic'e anlam veremedim. Zaten 2. yarıya Krunic'in yerine Mert Hakan'ı oyuna alarak başladı Mourinho.
Yediğimiz golde Livakovic'in yapabileceği hiçbir şey yoktu.
Çünkü top resmen 90'a gitti. Ama savunmada bu kadar oyuncumuz varken, bu golü nasıl yedik! İlk 45'te kaleyi bulan şutumuz yoktu. Ferdi'nin karşı karşıya kaçırdığı bir pozisyon var ki... O pozisyon nasıl gol olmadı, inanılır gibi değil.
Livakovic'in ilk yarıda muazzam bir kurtarışı var. Bunu da unutmamak lazım.

Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! 2 yıldıza büyük övgü

Lugano'nun orta sahasında takımını bir maestro gibi yöneten 32 yaşındaki Doumbia adeta iki kişilik oynadı.
Lugano fizikli ve sert oynayan bir takım. İkili mücadelelerde hep ayakta kaldılar. Fenerbahçe, aradığı golü bir duran top organizasyonundan buldu.

Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! 2 yıldıza büyük övgü

Mert Hakan'ın ortasına iyi yükselen Dzeko, harika bir kafa vuruşu ile topu köşeden ağlara gönderdi. Bu gol Fenerbahçeli futbolcuları kendine getirirken, tribünlerin de rakibi baskı altına almasını sağladı. İkinci yarıda daha çok pozisyona giren, duran topları iyi kullanmaya başlayan bir Fenerbahçe izledik.

Maçı izlerken, Tadic'in ve Ferdi'nin orijinal pozisyonlarında oynaması gerektiğini düşündüm. Tabii ki en iyisini Mourinho bilir ama oyuncuların da bir ezberi var.

Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! 2 yıldıza büyük övgü

Fenerbahçe'ye takımı yönetecek bir oyun lideri lazım. Fred de sakatlanıp çıkana kadar (31 dakika sahada kaldı) geçen yılki formundan çok uzak bir görüntü sergiledi. Ferdi ve Dzeko ise alkışı hak edecek bir futbol ortaya koydu.
Szymanski'nin galibiyet golü Kadıköy'ü bayram yerine çevirdi. Bu golü hazırlayan İrfan Can Kahveci- Tadic ortaklığı muazzamdı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! 2 yıldıza büyük övgü

Fenerbahçe turu geçti ve Lille'in rakibi oldu. Fenerbahçe henüz hazır değil. Tam bir Mourinho takımı olabilmesi için 5-6 maça ihtiyacı var. Futbolda geçişler sancılı olur ve zaman alır. Bunun için Fenerbahçe taraftarının sabırlı olması ve takımını sonuna kadar desteklemesi gerekir. Lille karşısında çok daha iyi bir Fenerbahçe izleyeceğimizi düşünüyorum.
Tebrikler Fenerbahçe! Tebrikler Mourinho!

Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! 2 yıldıza büyük övgü

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