Fenerbahçe - Lugano maçı 2-1 || ÖZET

Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada rakibi Lugano'yu konuk etti. İlk maçta deplasmanda 4-3 kazanan Fenerbahçe, rövanştaki galibiyetiyle tur atladı. İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Robert Jones'un yönettiği müsabakada Fenerbahçe'nin gollerini Edin Dzeko ve Sebastian Szymanski kaydetti. Lugano'da ise Mahmoud'un golü yeterli olmadı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada Bottani'nin sol taraftan yaptığı ortada Djiku'nun uzaklaştırmak istediği topla buluşan Mahmoud'un ceza yayı önünden vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1
17. dakikada Bottani'nin pasında topla buluşan Aliseda'nın ceza sahası sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
25. dakikada Zanotti'nin sağ taraftan ceza sahasına yerden pasında Valenzuela'nın vuruşunda top kaleci Livakovic'in müdahalesiyle az farkla üstten kornere çıktı.
41. dakikada Dzeko topu sağ taraftan içeriye pasında penaltı noktası üzerinde Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunda top üstten auta gitti