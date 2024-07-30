Fenerbahçe - Lugano maçı 2-1 || ÖZET

Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada rakibi Lugano'yu konuk etti. İlk maçta deplasmanda 4-3 kazanan Fenerbahçe, rövanştaki galibiyetiyle tur atladı. İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Robert Jones'un yönettiği müsabakada Fenerbahçe'nin gollerini Edin Dzeko ve Sebastian Szymanski kaydetti. Lugano'da ise Mahmoud'un golü yeterli olmadı.