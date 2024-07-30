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Fenerbahçe - Lugano maçı 2-1 || ÖZET

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Lugano’yu Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda ağırlıyor. İlk maçta İsviçre'de rakibini 4-3 yenerek avantaj yakalayan sarı-lacivertliler, bu kez evinde tur atlama hedefinde. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Avrupa'da 272. mücadelesine çıkacak. Şu ana kadar oynadığı 271 karşılaşmada 108 galibiyet ve 108 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 55 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 22:04 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 22:09
Fenerbahçe - Lugano maçı 2-1 || ÖZET

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Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada rakibi Lugano'yu konuk etti. İlk maçta deplasmanda 4-3 kazanan Fenerbahçe, rövanştaki galibiyetiyle tur atladı. İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Robert Jones'un yönettiği müsabakada Fenerbahçe'nin gollerini Edin Dzeko ve Sebastian Szymanski kaydetti. Lugano'da ise Mahmoud'un golü yeterli olmadı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada Bottani'nin sol taraftan yaptığı ortada Djiku'nun uzaklaştırmak istediği topla buluşan Mahmoud'un ceza yayı önünden vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1

17. dakikada Bottani'nin pasında topla buluşan Aliseda'nın ceza sahası sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

25. dakikada Zanotti'nin sağ taraftan ceza sahasına yerden pasında Valenzuela'nın vuruşunda top kaleci Livakovic'in müdahalesiyle az farkla üstten kornere çıktı.

41. dakikada Dzeko topu sağ taraftan içeriye pasında penaltı noktası üzerinde Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunda top üstten auta gitti

59. dakikada Dzeko maça eşitliği getirdi.

90+3. dakikada Szymanski maça son noktayı koydu.

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