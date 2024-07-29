Galatasaray’da Okan Buruk’tan iki transfere veto!

Sabah'ın haberine göre; Bu isimlerden Barış Alper ve Kerem'le hem teknik direktör Okan Buruk hem de kampı ziyaret eden başkan Dursun Özbek özel görüşme gerçekleştirdi.





İki oyuncuya da "Yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde önemli sınavlar vereceğiz. Hedefimiz üst üste üçüncü kez şampiyonluk kupasını kaldırmak ve Avrupa'da gruplardan çıkarak gidebileceğimiz en iyi yere kadar gitmek. Bu nedenle takımda kalmanızı istiyoruz'' mesajı verildi.

Sarı-kırmızılı yönetim, İtalyan ve İngiliz kulüplerinin sıraya girdiği Barış Alper'i satmayı düşünmüyor, sezon planlamasını yıldız futbolcuya göre yapıyor.





Kerem Aktürkoğlu'nu da kadroda tutmak isteyen Galatasaray, bu yüzden Oğuz Aydın transferinde ısrarcı olmadı. Kerem'e İspanya'dan Real Sociedad'ın ilgisi söz konusu.





Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı kulübün kararına itiraz etmedi. İki oyuncu da Şampiyonlar Ligi arenasında boy göstermeye motive oldu.