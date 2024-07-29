Galatasaray’da Okan Buruk’tan iki transfere veto!

Trendyol Süper Lig'de üst üste 2 kez şampiyon olan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'de üst üste 2 kez şampiyon olan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar ilk olarak geçtiğimiz sezon Chelsea'den kiralık kadrosuna kattığı Hakim Ziyech'in bonservisini bedelsiz bir şekilde aldı.
İç transfere devam eden Cimbom, sözleşmesi sona eren Dries Mertens'le 1 yıl daha devam kararı aldı.
Forvet bölgesi için ise ezeli rakibi Fenerbahçe ile mukavelesi biten Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı. Belçikalı yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalayan G.Saray, senelik 3 milyon Euro net maaş ödeneceğini açıkladı. Ayrıca 30 yaşındaki oyuncuya 3 yıl vadeyle toplam 3 milyon Euro imza parası verileceğini duyurdu.
Aslan son olarak ise sağ bek bölgesine Kopenhag'dan Elias Jelert'i transfer etti.
YERLİ OYUNCULARIN ÖNEMİ ARTTI
Önümüzdeki sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanı yine 14 olarak kalırken; toplam kadro ise 30'dan 28'e düşürülecek.
Öncelik kadro şişkinliği ve maaş bütçesini azaltmak olurken; beklentileri karşılayamayan isimlere uygun teklifler gelmesi halinde yollar ayrılacak.
2 TRANSFERE VETO
Galatasaray'ın Avusturya'daki ikinci kampına milli yıldızlar Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan ve Yunus Akgün de katılmıştı.
Sabah'ın haberine göre; Bu isimlerden Barış Alper ve Kerem'le hem teknik direktör Okan Buruk hem de kampı ziyaret eden başkan Dursun Özbek özel görüşme gerçekleştirdi.
İki oyuncuya da "Yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde önemli sınavlar vereceğiz. Hedefimiz üst üste üçüncü kez şampiyonluk kupasını kaldırmak ve Avrupa'da gruplardan çıkarak gidebileceğimiz en iyi yere kadar gitmek. Bu nedenle takımda kalmanızı istiyoruz'' mesajı verildi.
Sarı-kırmızılı yönetim, İtalyan ve İngiliz kulüplerinin sıraya girdiği Barış Alper'i satmayı düşünmüyor, sezon planlamasını yıldız futbolcuya göre yapıyor.
Kerem Aktürkoğlu'nu da kadroda tutmak isteyen Galatasaray, bu yüzden Oğuz Aydın transferinde ısrarcı olmadı. Kerem'e İspanya'dan Real Sociedad'ın ilgisi söz konusu.
Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı kulübün kararına itiraz etmedi. İki oyuncu da Şampiyonlar Ligi arenasında boy göstermeye motive oldu.